Handball-Legende Stefan Kretzschmar zu Gast in Berikon

Stefan Kretzschmar Der bekannteste Handballer der Welt zu Gast auf dem Mutschellen: «Die Schweizer sind zu nett für die Bundesliga» Im Handball-Talk in Berikon mit der ehemaligen Profihandballerin Karin Weigelt erzählt Stefan Kretzschmar, wieso er findet, dass die heutige (Handball-)Jugend zu gut erzogen ist. Und warum Partybilder auf Instagram mehr bringen als die besten Handballfotos. Andrea Weibel Jetzt kommentieren 24.06.2022, 14.58 Uhr

Stefan Kretzschmar zu Gast beim HC Mutschellen im Handball-Talk mit Karin Weigelt. Seav-Seang Lim

Er ist ein Rockstar, mit dem man locker ein Bier trinken und plaudern kann. Stefan Kretzschmar, der 1994/95 zum Deutschen Handballer des Jahres gewählt wurde und als linker Flügel 1694 Bundesligatore erzielte, war der Dennis Rodman der Handballgeschichte. Mal mit langen Haaren, mal mit Irokesenfrisur und voller Tattoos war er während seiner Zeit als aktiver Handballer das schwarze Schaf – und doch liebten ihn die Fans.

Der heute 49-jährige Kretzsche war dafür bekannt, dass er sich abends nicht etwa ausruhte, wie es von Profisportlern erwartet wird, sondern um die Häuser zog. In seinem ersten Buch «Anders als erwartet» beschrieb er 2008 unter anderem, wie er an seinem ersten internationalen Turnier im Hotelzimmer der Tunesier mit ihnen Opium geraucht hat.

Er hat nie einen internationalen Titel gewonnen, immer nur Silber. Und dennoch gratulieren ihm immer wieder Leute zum WM-Sieg 2007, als er schon gar nicht mehr aktiver Handballer war. Kretzsche ist der berühmteste Handballer der Welt. Was tut er an einem Mittwochabend in der Touring-Garage Baur in Berikon?

Er findet es bedenklich, dass heute alle so angepasst sind

«Ich fühle mich wie früher, als wir nach den Spielen jeweils noch ein paar Bierchen zusammen getrunken haben», sagt er lachend und deutet auf das Publikum, das längst nicht nur vom Mutschellen angereist ist, um ihn zu sehen. «In der Halle der HSG Dutenhofen wurden nach den Spielen jeweils Bierwagen und Festbänke direkt in die Halle gefahren, an denen Zuschauer und Handballer noch zusammen feierten. Das wäre heute undenkbar!»

In verständlichen Worten und doch durchdacht beantwortet Stefan Kretzschmar alle Fragen. Seav-Seang Lim

Kretzsche ist deutlich ruhiger als früher. «Ich vertrag auch kaum noch Alkohol, ich bin wirklich alt geworden», erzählt er lachend. Heute ist er Sportdirektor bei den Füchsen Berlin und einer der wichtigsten Handball-Botschafter. Er will den Sport weltweit bekannter machen. So lässt er sich auch gerne von Karin Weigelt interviewen, die selber als eine der wenigen Schweizerinnen in der Deutschen Bundesliga, in Norwegen und in Frankreich gespielt hat.

«Warum trifft man so wenige Schweizer in der Bundesliga?», will sie wissen. Kretzsche muss lachen. Der heutige Handball-Experte beim Fernsehsender Sky erklärt:

«Das liegt an der Mentalität. Schweizer sind einfach zu nett für die Bundesliga. Wenn man lieb und nett ist, ist das nicht hilfreich, um sich mit den Ellenbogen bis nach oben zu kämpfen.»

Das merke man derzeit auch bei der deutschen Handballjugend: «Die grüssen ganz nett und haben gute Manieren. Da tanzt keiner aus der Reihe. Wer aneckt, wird nicht mehr toleriert. Ich finde das bedenklich, denn dann fehlt auch das Feuer!»

«Partybilder sind medienwirksamer als schöne Handballfotos»

Auf eine Frage aus dem Publikum erklärt Kretzsche zudem mit einem breiten Grinsen: «Die Jungs stellen immer nur tolle Handballbilder in die sozialen Medien. Die würden besser mal wieder Partybilder hochladen, das ist viel medienwirksamer. Das bringt Follower. Und die gehören heute zum Kapital.»

Es brauche wieder Spezialisten, Leute, die ihren eigenen Stil in den Sport mit hineinbringen. «Nur so wird unser Sport wieder bekannter in der Welt.» Einer dieser Spezialisten, der den Handballsport mit seinem eigenen Stil revolutioniert hat, aber gleichzeitig die typische Schweizer Freundlichkeit ausstrahlt, ist Andy Schmid.

Karin Weigelt und Stefan Kretzschmar bringen das Publikum und auch einander häufig zum Lachen. Seav-Seang Lim

Der Luzerner hat 13 Jahre in der Bundesliga gespielt und wurde als allererster Handballer fünfmal hintereinander zum besten Spieler der Bundesliga gekrönt. Jetzt ist er zurück in der Heimat und will zwei Jahre beim HC Kriens-Luzern spielen, bevor er eine Karriere als Trainer anstrebt.

«Andy Schmid wird in der Schweizer Liga verprügelt werden»

«Kannst du Andys Entscheidung nachvollziehen?», fragt Weigelt. Kretzsche zieht ein langes Gesicht und schüttelt den Kopf: «Ich hab keine Ahnung, was das soll.» Er persönlich hätte Schmid sofort bei den Füchsen engagiert. «Und auch als Trainer hätte er sofort einen Platz gefunden in der Bundesliga. Stattdessen wird er nun in der Schweizer Liga verprügelt werden.»

Der 1,90-Meter-Mann lacht, als er erklärt: «Ich hätte nach meinem Austritt aus dem Profileben ebenfalls noch in einer unteren Liga spielen können. Aber ich bin mir sicher, da denkt sich der eine oder andere: ‹Der will sich hier als grosser Star aufspielen, dem hau ich zünftig eine rein.›»

Zum Schluss gibt er besonders den Trainern noch einen Tipp: «Das Allerwichtigste ist, dass man mit Leidenschaft dabei ist und diese auch weitergibt. Das ist beim Nachwuchs noch viel wichtiger.»

Geschenke für den Star und Unterschriften für die Fans

Das Publikum auf dem Mutschellen ist begeistert vom charmanten Mann, der in verständlichen Worten und dennoch durchdacht alle Fragen beantwortet und alle immer wieder zum Lachen bringt. Dani Zobrist, Geschäftsführer der Zeitschrift Handballworld, und Pitsch Müller, Präsident des Handballclubs Mutschellen, überreichen ihm Präsente aus der Schweiz.

Handballworld-Chef Daniel Zobrist (links) und Karin Weigelt applaudieren, als HC-Mutschellen-Präsident Pitsch Müller (rechts) Stefan Kretzschmar einen Präsentkorb überreicht. Seav-Seang Lim

Und viele Fans lassen sich sein zweites Buch «Hölleluja!», das 2018 herausgekommen ist, von Kretzsche unterschreiben. Mit strahlenden Augen steht auch Sascha Rudi im Publikum, der ehemalige Torwart und heutige Juniorentrainer von Handball Wohlen. «Der Typ ist genial», sagt er lachend. «Als ich gehört habe, dass er in Berikon ist, musste ich einfach herkommen.»

Am Ende unterschreibt Kretzsche sein zweites Buch für die Fans und macht Selfies mit ihnen. Seav-Seang Lim

