Sport Siege im Schnellverfahren: Ringerstaffel Freiamt erfüllt Pflicht emotionslos In der letzten Qualifikationsrunde sind diverse Nachwuchskräfte zum Einsatz gekommen – sowohl bei der Ringerstaffel Freiamt als auch bei Schattdorf. Wolfgang Rytz 15.11.2021, 05.00 Uhr

Mit einer Standschleuder beendet Roman Zurfluh (unten) den Kampf bis 97 kg Greco gegen Flavio Herger schon in der ersten Kampfminute. Wolfgang Rytz

Die Ringerstaffel Freiamt hat in der letzten Qualifikationsrunde der NLA-Mannschaftsmeisterschaft Schattdorf 25:13 geschlagen. In einer lauen Begegnung vor 300 Zuschauern in Beckenried kamen diverse Nachwuchskräfte zum Einsatz, was die acht vorzeitigen Entscheidungen erklärt. Nun trifft Freiamt im Halbfinal als klarer Favorit auf das drittklassierte Kriessern. Der Auftakt erfolgt am nächsten Samstag auswärts.