Wohlen in Zahlen: So spannend ist der Geschäftsbericht 2021

Spannende Fakten So hat sich Wohlen in einem Jahr verändert: mehr Gebäude, mehr Wasser im Keller, aber immer noch ein Neuseeländer Vor einem Jahr hat die AZ den über 180 Seiten dicken Geschäftsbericht 2020 der Gemeinde Wohlen unter die Lupe genommen. Es kamen spannende, eher unbekannte Zahlen zum Vorschein. Nun ist der Geschäftsbericht 2021 erschienen – mit 200 Seiten. Was ist aus den Zahlen geworden? Und: Die Wohler Rechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 1,9 Millionen Franken ab. Andrea Weibel Jetzt kommentieren 14.04.2022, 05.00 Uhr

Die Inbetriebnahme des neuen Bushofs war eines der Highlights 2021 der Gemeinde Wohlen Marc Ribolla (21.12.2022)

Die Gemeinde Wohlen schaut auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Alle politischen Amtsträgerinnen und -träger wurden an den Gesamterneuerungswahlen wieder- oder neu gewählt. Vor allem konnte aber das Grossprojekt Busbahnhof erfolgreich abgeschlossen werden.

Ein Highlight war natürlich das oft betonte grösste Infrastrukturprojekt, das die Gemeinde je sah: der Um- und Neubau des Schulzentrums Halde für 56 Mio. Franken, der vom Stimmvolk an der Urne mit einem sehr guten Resultat angenommen wurde. Auch konnte der Bau der zweiten Dreifachturnhalle Hofmatten begonnen werden. Das sind nur einige der Punkte, die Wohlen im vergangenen Jahr grösser oder kleiner feiern durfte.

Über all das ist immer wieder gesprochen und geschrieben worden. Darum widmet sich die AZ diesmal den kleineren Fakten, die der frisch erschienene Geschäftsbericht hergibt. Vor einem Jahr hat die AZ neun spannende Fakten aus dem Geschäftsbericht 2020 vorgestellt. Nun wurden diese im neuen Bericht erneut unter die Lupe genommen. Wie hat sich Wohlen in einem Jahr verändert?

Parkplätze sind in Wohlen oft ein Diskussionsthema. 2020 wurden noch 39 Anlagen mit total 1140 Parkfeldern bewirtschaftet, wozu 50 Parkuhren in Betrieb waren. Ein Jahr darauf waren es bereits 42 Anlagen mit total 1253 Parkfeldern und 54 Parkuhren. Während der Lockdowns wurden diese Parkplätze deutlich weniger oft genutzt. Unterdessen bessert sich das langsam wieder. Der Dreijahresvergleich der Parkgeldeinnahmen zeigt es:

- 2019: 320'000 Franken

- 2020: 195'000 Franken

- 2021: 249'000 Franken.

Im Vorjahr waren in Wohlen noch 5403 Gebäude mit einem Gesamtbetrag von 4,679 Milliarden Franken bei der Gebäudeversicherung versichert. 2021 waren es bereits 5490, die total für 4,745 Milliarden Franken versichert waren. Zum Vergleich: Die Anzahl der Gebäude ist um 1,016 % angestiegen, der totale Versicherungswert um 1,014 %.

Im AZ-Bericht vor einem Jahr hiess es: «Trotz Coronapandemie blieben die Todesfälle auf dem praktisch gleichen Niveau wie im Vorjahr.» Dies ist ein Jahr später anders. Starben 2019 noch 139 Wohlerinnen und Wohler und 2020 deren 138, waren es 2021 bereits 162 – je zur Hälfte Männer und Frauen. Die meisten Todesfälle ereigneten sich in der Altersklasse zwischen 81 und 90 Jahren mit 58 Verstorbenen, das ist einer mehr als im Vorjahr. Im Alter unter 40 Jahren starben wie im Vorjahr drei Personen. Eine Person starb mit mehr als 100 Jahren.

Mit Stichtag am 31. Dezember 2021 zählte die Gemeinde total 16'926 Einwohnerinnen und Einwohner. Das sind genau 15 mehr als im Jahr davor. Kurzfristig war sogar die 17'000er-Marke bereits geknackt, dies jedoch nicht gleichbleibend, weshalb die Gemeinde die Zahl noch nicht feiern wollte.

Die Bevölkerung setzt sich aus 10'113 Schweizer Bürgern (59,7%) und 6813 Ausländern (40,3%) zusammen. Im Vorjahr waren es noch genau 60/40. Die grösste ausländische Gruppe stellt Italien mit 1627 (Vorjahr: 1645) Personen, gefolgt von Kosovo mit 814 (859). Insgesamt leben Menschen aus 90 (91) Staaten in Wohlen, darunter nach wie vor einzelne aus Neuseeland, der Mongolei, Uruguay oder Costa Rica. Winziges Detail: Aus Estland sind es unterdessen zwei.

2020 waren es noch Insekten wie Bienen, Wespen und Hornissen, die die Wohler Feuerwehr auf Trab hielten. Gleich 37 Mal wurde sie wegen der Tiere alarmiert, das war fast eine Verdoppelung gegenüber dem Vorjahr (22 Mal). Im regenreichen 2021 hingegen war es besonders das Wasser, das in der Statistik auffällt. 96 Arbeitsstunden lang pumpten die Feuerwehrleute im Juli in Wohlen und Dottikon Keller aus. Auch Strassen mussten wegen des hohen Pegelstands der Bünz gesperrt werden. Total leisteten sie an 117 (120) Einsätzen 321 Einsatzstunden.

In Wohlen wird aktuell fleissig gebaut. Letztes Jahr waren beispielsweise 153 (Vorjahr: 206) Wohnungen im Bau. Der Leerwohnungsbestand per 1. Juni betrug 149 (208). Der Bauboom schlägt sich auch in den eingereichten Baugesuchen nieder. Sie sind 2020 stark angestiegen und blieben 2021 auf demselben Level. Zum Vergleich: 2019 waren es noch 181, 2020 bereits 235 und 2021 nochmals eines mehr.

2020 sammelte sich bei der Bevölkerung eine Gesamtmenge von 6723 Tonnen Abfall an. Ein Jahr später waren es sogar noch mehr: 6830 Tonnen. Den höchsten Anteil haben Kehricht/Sperrgut mit 2910 ( Vorjahr: 2960) Tonnen, knapp vor dem Grüngut mit 2862 (2760) Tonnen. Die Papier-/Karton-Menge, die an den offiziellen Sammeltagen gesammelt wurde, nahm um 5,5% von 477 auf 503 Tonnen zu.

2020 schlug sich der Lockdown mit abgesagten Veranstaltungen auch in den gastgewerblichen Bewilligungen nieder. Für Einzelanlässe im Casino wurden nur noch 27 Bewilligungen ausgestellt. 2019 waren es noch 57. In der Bleichi gingen diese von 46 auf 32 zurück. 2021 hingegen zeigt die Statistik eine dicke, fette Null. Weder im Casino noch in der Bleichi wurde auch nur ein einziger Anlass mit Gastrobewilligung erteilt.

Auch im Coronajahr hat die Wohler Verwaltung stets ihre Aufgabe erfüllen können. Und zwar – rein laut den Zahlen – sogar deutlich speditiver als im Vorjahr. Damals behandelte der Gemeinderat in seinen 46 Sitzungen 549 Geschäfte. 2021 dagegen schaffte er in 45 Sitzungen ganze 618 Geschäfte. Aber eben, nicht jedes Geschäft erfordert gleich viel Arbeit.

1,8 Mio. Franken besser als budgetiert Die Gemeinde Wohlen vermeldet einen erfolgreichen Jahresabschluss 2021 mit einem Ertragsüberschuss von 1,9 Mio. Franken. Dies sind 1,8 Mio. Franken mehr als budgetiert. «Wie in den vergangenen Jahren ist der Ertragsüberschuss auf Mehreinnahmen bei den Steuern und Minderaufwand beim Sach- und übrigen Betriebsaufwand zurückzuführen», heisst es in der Medienmitteilung dazu. Die Restfinanzierung der Pflegekosten fiel höher aus als erwartet. Dafür konnte bei der Sozialhilfe gespart werden. Der steuerfinanzierte Zuschuss in die Abfallwirtschaft belastete die Gemeinderechnung mit 742‘000 Franken. Der Fehlbetrag entsteht aufgrund der fehlenden Grüngutgebühren und der nicht kostendeckenden Entsorgung weiterer Siedlungsabfälle. Ein Problem, das Wohlen seit Jahrzehnten zu lösen versucht. Der Gesamtsteuerertrag liegt im Umfang des Vorjahrs: bei 43,4 Mio. Franken. Das sind 1,8 Mio. Franken mehr als budgetiert. Die Grundstückgewinnsteuern haben mit 1,5 Mio. Franken den festgelegten Budgetbetrag verdoppelt. Die Gemeinde Wohlen hat im vergangenen Jahr Nettoinvestitionen von 5,7 Mio. Franken getätigt. Die gesamten Investitionsausgaben belaufen sich auf 20,3 Mio. Franken. Für den Bau von Gemeinde- und Kantonsstrassen wurden aufgrund von Verzögerungen bei der Planung und ausstehender Bewilligungen 2,4 Mio. Franken weniger ausgegeben als vorgesehen. Die Selbstfinanzierung von 8,3 Mio. Franken ist gegenüber dem Vorjahr um 2 Mio. Franken höher ausgefallen. Dies vor allem wegen der Wertberichtigung der Beteiligung an der Sportpark Bünzmatt AG von 1 Mio. Franken. Mit den erwirtschafteten Mitteln konnte die Gemeinde die Nettoinvestitionen vollumfänglich begleichen. Der Finanzierungsüberschuss von 2,3 Mio. Franken reduziert die Verschuldung von 27,6 auf 25,3 Mio. Franken. Die Jahresrechnung ist für die Einwohnerratssitzung vom 27. Juni traktandiert.

