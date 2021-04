Spannende Fakten Neun Dinge, die Sie über Wohlen noch nicht wussten – und ein Plus von über 4 Millionen Über 180 Seiten dick ist der Geschäftsbericht 2020 der Gemeinde Wohlen. Und voll mit interessanten Fakten. Die AZ hat beim Durchstöbern einige herausgepickt. Und: Die Wohler Rechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 4,2 Millionen Franken ab. Marc Ribolla 16.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Foto des Cholmoos ziert das Titelbild des Geschäftsberichts 2020. Bild: Gemeinde Wohlen

Idyllisch ziert ein Bild des Cholmoos das Titelblatt des Geschäftsberichts 2020 der Gemeinde Wohlen. Es soll sinnbildlich die Berichterstattung des vergangenen Jahres unter dem Zeichen von Corona illustrieren.

«Das verträumte Cholmoos wurde im vergangenen Jahr wahrscheinlich von so vielen Menschen wie selten zuvor besucht. Die Entdeckung der nahen Umgebung ist ein positiver Effekt der Coronapandemie», heisst es in der Einleitung. Viel zu entdecken gibt es auch im insgesamt 183 Seiten starken Geschäftsbericht inklusive der Jahresrechnung. Die AZ hat neun Fakten und Zahlen herausgepickt.

Die Parkuhren in Wohlen hatten 2020 weniger zu leisten. Bild: rib

Parkplätze sind in Wohlen oft ein Diskussionsthema. Ein spannender Fakt: Auf dem Gemeindegebiet werden 39 Anlagen mit total 1140 Parkfeldern bewirtschaftet, wozu 50 Parkuhren in Betrieb sind. Die Pandemie zeigt Auswirkungen. 2020 flossen nur noch knapp 195'000 Franken Parkuhreinnahmen in die Kasse gegenüber 320'000 Franken im Jahr 2019. Grund dafür seien die Ladenschliessungen während des Lockdowns, heisst es im Geschäftsbericht.

Alle Gebäude in Wohlen sind zusammen für eine stolze Summe versichert. Ende 2020 waren in der Gemeinde total 5403 Gebäude mit einem Gesamtbetrag von 4,679 Milliarden Franken bei der Gebäudeversicherung versichert.

Trotz Coronapandemie blieben die Todesfälle auf dem praktisch gleichen Niveau wie im Vorjahr. Starben 2019 noch 139 Wohlerinnen und Wohler, waren es 2020 deren 138 – 66 Männer und 72 Frauen. Die meisten Todesfälle ereigneten sich in der Altersklasse zwischen 81 und 90 Jahren mit 57 Verstorbenen. Im Alter unter 40 Jahren starben drei Personen.

55 Einbürgerungsgesuche wurden 2020 in Wohlen bewilligt. Bild: Adrian Venetz

Mit einer Einwohnerzahl von 16'911 per Ende 2020 und einer Zunahme von knapp 250 Personen knackt Wohlen bald die Grenze von 17'000 Einwohnern. Die Bevölkerung setzt sich aus 10'150 Schweizer Bürgern (60%) und 6761 Ausländern (40%) zusammen. Die grösste ausländische Gruppe stellt Italien mit 1645 Personen, gefolgt von Kosovo (859). Insgesamt leben Menschen aus 91 Staaten in Wohlen, darunter auch Einzelne aus Neuseeland, der Mongolei, Uruguay, Estland oder Costa Rica. Eingebürgert wurden letztes Jahr 55 Personen.

Viel zu tun hatte die Feuerwehr Wohlen wegen Insekten wie Bienen, Wespen und Hornissen. Gleich 37 Mal wurde sie wegen der Tiere alarmiert, fast eine Verdoppelung gegenüber dem Vorjahr (22 Mal). Von total 120 Einsätzen passierten die meisten im Sommermonat Juli (22). Der aktivste Wochentag war übrigens der Montag. Dann rückte die Feuerwehr 26 Mal aus.

In Wohlen wird aktuell fleissig gebaut. Letztes Jahr waren beispielsweise 206 Wohnungen im Bau. Der Leerwohnungsbestand per 1. Juni betrug 208. Der Bauboom schlägt sich auch in den eingereichten Baugesuchen nieder. Sie sind 2020 stark angestiegen. Von 181 im Jahr zuvor auf 235.

Knapp 3000 Tonnen Kehricht fielen 2020 in Wohlen an. Bild: rib

2020 sammelte sich bei der Bevölkerung eine Gesamtmenge von 6723 Tonnen Abfall an. Den höchsten Anteil haben Kehricht/Sperrgut (2960 Tonnen), knapp vor dem Grüngut (2760). Die Papier/Karton-Menge, die an den offiziellen Sammeltagen gesammelt wurde, nahm nur wenig um 1,5 Prozent auf 477 Tonnen zu.

Der Lockdown und abgesagte Veranstaltungen schlugen sich auch in den gastgewerblichen Bewilligungen nieder. Für Einzelanlässe im Casino wurden nur noch 27 Bewilligungen ausgestellt. 2019 waren es noch 57. Auch die Anlässe in der Bleichi gingen von 46 auf 32 deutlich zurück.

Auch im Coronajahr hat die Wohler Verwaltung stets ihre Aufgabe erfüllen können. Der Gemeinderat behandelte in seinen 46 Sitzungen insgesamt 549 Geschäfte. Und die Geschäftsleitung kümmerte sich in ihren 34 Sitzungen um 236 Geschäfte.

Plus von über 4 Millionen in der Jahresrechnung Auch in Wohlen freut man sich über einen positiven Jahresabschluss bei den Gemeindefinanzen. Der Ertragsüberschuss beträgt in der Erfolgsrechnung 4,2 Millionen Franken, dies bei einem Aufwand von 80 Millionen und einem Ertrag von 84,2 Millionen. Finanzministerin Ariane Gregor sagt: «Das Resultat ist sogar um 1,8 Millionen Franken besser ausgefallen als budgetiert. Das operative Ergebnis liegt bei 2,5 Millionen Franken. Das ist insofern erfreulich, als dass bereits dieses Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit positiv ist, also noch vor der Entnahme der Aufwertungsreserve.» Letzteres ist bekanntermassen jeweils eine rein buchhalterische Aktion und bringt kein zusätzliches Geld in die Kasse. Gemäss Gregors Ausführungen halten sich die Auswirkungen der Coronapandemie bezüglich Mehr- und Minderaufwand in etwa die Waage. Zum verbesserten Ergebnis trug unter anderem ein Mehrertrag bei den Steuern von 1,3 Millionen oder rund drei Prozent bei. Bei den natürlichen Personen belief sich der Steuerertrag auf 36,8 Millionen. Die Steuerfusserhöhung um drei Prozent auf 113 machte rund 870'000 Franken aus. Massgeblich tiefer fielen budgetierte Ausgaben für Honorare oder Dienstleistungen aus. Ariane Gregor sagt: «Der haushälterische Umgang mit den Mitteln zahlt sich allgemein aus.» Bei den Investitionen in der Grösse von 12,8 Mio. konnten übrigens 94 Prozent der budgetierten Ausgaben umgesetzt werden, die Selbstfinanzierung lag bei 7,4 Mio. oder dem hohen Wert von 92 Prozent.