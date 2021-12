Wohlen: Ansturm beim Sonntagsverkauf bleibt dieses Jahr aus

Zahlreiche Geschäfte öffneten am Sonntag in Wohlen ihre Türen, damit die Leute ihre letzten Weihnachtsgeschenke noch einkaufen konnten. Aber in diesem Jahr hat sich das vermutlich wenig gelohnt: Die AZ hat nur sehr wenige Kundinnen und Kunden angetroffen.

Alessia Fontana 20.12.2021, 05.00 Uhr