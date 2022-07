Wie Skistar Sandro Viletta beim Holzen einen Fünfliber verdiente

Sommerjob-Serie (3/5) Wie sich Skiolympiasieger Viletta beim Holzen einst einen Fünfliber pro Tag verdiente Ex-Skistar Sandro Viletta lebt seit einigen Jahren in Besenbüren im Freiamt. Der 36-jährige Engadiner erinnert sich aber noch bestens an seine Sommerjobs als Kind. Dabei packte er vor allem mit der Familie beim Holzen im Wald an. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 27.07.2022, 05.00 Uhr

Sandro Viletta als kleiner Bub beim Holzen mit der Familie im Engadin. zvg

Den Freiämter Dialekt hat Sandro Viletta noch nicht ganz verinnerlicht. Kein Wunder, denn er lebt auch erst seit rund sechs Jahren in der Region. 2016 verschlug es den Bündner aus persönlichen Gründen ins beschauliche Dorf Besenbüren. Damals war der heute 36-Jährige noch als Skirennfahrer im Weltcup aktiv.

Im Freiamt heimisch blieb der Super-Kombi-Olympiasieger auch nach seinem Rücktritt vom Profisport Ende 2018. In seiner neuen Heimat Besenbüren geniesst er vielmehr die zentrale Lage und meint ergänzend: «Mir gefällt auch die Ruhe und das Ländliche, ähnlich wie im Engadin.»

Mittlerweile ist Viletta als Trainer bei Swiss-Ski tätig und kümmert sich um die Elite-Weltcup-Fahrer im Riesenslalom. Eine Trainingspause nutzte er in den vergangenen Tagen, um wieder einmal etwas Zeit in seiner alten Heimat, dem Engadin, zu verbringen. «Hier ist es grad angenehm kühler als im Flachland», sagt Viletta am Telefon.

Sandro Viletta arbeitet heute als Trainer bei Swiss-Ski und bereitet aktuell im Sommertraining die Elite-Weltcup-Fahrer im Riesenslalom auf die Saison vor. zvg

An sonnige und heisse Tage aus seiner Jugendzeit, aufgewachsen ist er in La Punt Chamues-ch, erinnert er sich aber noch bestens. «In unserer Region gab es nicht sehr viele Sommerjobs in dem Sinn. Ich habe vor allem meinem Vater beim Holzen im Wald geholfen. Wir feuerten damals daheim noch mit Holz», berichtet Viletta.

«Ich sah meine Mithilfe auch als Zeichen der Dankbarkeit an»

Skiolympiasieger Sandro Viletta. zvg

Meistens seien die nötigen Holzerarbeiten innert einer Woche erledigt gewesen. Als kleines Sackgeld durfte sich Viletta jeweils über einen Zustupf von einem Fünfliber pro Tag freuen. «Ich sah meine Mithilfe im Wald immer auch als Zeichen der Dankbarkeit an. Denn ich wurde von der Familie damals in meiner Skikarriere auch sehr unterstützt. Der finanzielle Aufwand war sehr gross», sagt der ehemalige Skistar.

Er erinnert sich, dass er im Alter zwischen zehn bis 14 Jahre wohl am meisten im Sommer beim Holzen mit anpackte. «Wir trainierten im Sommer damals auch schon oft auf dem Stelvio-Gletscher in Italien und ich war wegen des Skisports zeitlich bereits sehr engagiert», sagt Viletta. Etwa mit 15 sei er dann nach Österreich ins Skigymnasium umgezogen.

Kinder sammelten 300 bis 400 Golfbälle nach der Golfsaison ein

Die Zeit als Bub und seinen «Sommerjob» beim Holzen im Engadin möchte er aber nicht missen. «Ich habe es immer gern gemacht. Ich war draussen an der frischen Luft, das genoss ich», blickt der Exil-Bündner 25 Jahre zurück. Er habe vor allem geholfen, die geschnittenen Holzrugel der Bäume auf den Traktoranhänger zu laden. Mit einem Lachen meint er dazu:

«Ich betrachtete es damals auch immer als eine Art Krafttraining für den Sport. Als Kind durfte man ja noch nicht in den Kraftraum.»

Viletta denkt nebst dem Holzen im Sommer auch an eine andere Aufgabe zurück, die er und seine Kollegen jeweils als Kinder ausüben durften. «Im Herbst konnten wir nach der Golfsaison mithelfen, die Golfplätze in Zuoz oder Samedan auf Vordermann zu bringen. Am Ende sammelten wir immer so zwischen 300 und 400 Bälle aus Gebüschen ein, die die Golferinnen und Golfer im Laufe der Saison dort verloren hatten», so Viletta. Die gefundenen Bälle konnten dann wieder verkauft werden.

