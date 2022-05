Solothurn Mutmasslicher Einbrecher geschnappt In der Nacht auf Samstag wurde ein Einbruch in Solothurn gemeldet. Umgehend rückten mehrere Polizeipatrouillen aus und konnten einen mutmasslichen Täter anhalten. Der Mann wurde für weitere Ermittlungen festgenommen. 14.05.2022, 12.14 Uhr

Am Samstag, 14. Mai, wurde der Polizei Kanton Solothurn kurz nach 3 Uhr gemeldet, dass in Solothurn in ein Restaurant eingebrochen wird. Gestützt auf die Meldung rückten umgehend mehrere Polizeipatrouillen der Polizei Kanton Solothurn sowie der Stadtpolizei Solothurn aus.