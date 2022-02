Solidarität Musiker Stress packt in Wohlen Päckli für «2x Weihnachten»: «Ich weiss, wie es ist, arm zu sein» Die Aktion «2x Weihnachten» feiert ihr 25-Jahr-Jubiläum. Diesmal wurden 12,5 Tonnen der national gesammelten Güter in Wohlen umgepackt und werden Bedürftigen übergeben. Einen Tag lang half ein spezieller Freiwilliger bei der Aktion mit: Der Musiker Stress. Andrea Weibel Jetzt kommentieren 17.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Musiker Stress hat am Mittwoch dem Roten Kreuz Aargau geholfen, in der Bleichi Wohlen die Pakete für die Aktion 2x Weihnachten umzupacken. Severin Bigler

Mittwochmorgen, 9 Uhr, Bleichi Wohlen: Zehn Freiwillige packen lang haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel von Paletten in Kartons. Hier türmen sich Gemüsebouillon-Büchsen, dort Zahnbürsten und in der anderen Ecke Gläser voller Pesto. Die Freiwilligen sind von jung bis alt durchmischt, alle packen emsig an. So auch ein Mann im schwarzen Pulli, schwarzer Weste und Baseballcap. Hätte man nicht gewusst, wer der Mann ist, hätten wohl die wenigsten Verdacht geschöpft, dass hier einer der populärsten Musiker der Schweiz mithilft.

Die diesmal verantwortliche Regionalstellenleiterin des Roten Kreuzes, Marie-Helene Roniger, erklärt: «Vor zwei Jahren hatten wir Spieler des FC Aarau, die uns halfen. Im vergangenen Jahr war es der Wohler Gemeinderat. Weil die Aktion ‹2x Weihnachten› heuer ihren 25. Geburtstag feiert, hilft uns nun einer der ganz Grossen.» Die Rede ist vom Lausanner Musiker Stress, dem Mann in Schwarz.

Musiker Stress bei der Arbeit für «2x Weihnachten». Severin Bigler

Doch wie kommt es, dass der Star aus der Schweizer Musikszene in der Bleichi Kartons stapelt, Taschen abzählt und genau nach Plan Lebensmittel und andere Artikel umverpackt? Roniger erklärt: «Er ist Botschafter für das Schweizerische Rote Kreuz. Da lag es nahe, ihn zu fragen.» Und was sagt er selbst dazu?

«Für mich ist es logisch, hier zu helfen»

«Ich bin hier, weil es wichtig ist», sagt Stress, der mit bürgerlichem Namen Andres Andrekson heisst, zur AZ. Und wieso ist es wichtig? «Es gibt immer Leute, die weniger haben. Da ist es wichtig, dass jene, die etwas tun können, um deren Lage zu verbessern, dies auch gemeinsam tun.» So könne das Wohlgefühl der gesamten Gesellschaft verbessert werden, hält er fest. «Für mich ist es absolut logisch, da zu helfen.»

Das ganze Team: Diese Freiwilligen halfen am Mittwoch mit, die Päckli in der Bleichi in Wohlen zu packen. Severin Bigler

Mindestens ebenso wichtig ist ihm aber zu betonen: «Arm zu sein und sich in einer solchen Liste für Bedürftige einzutragen, braucht sehr viel Mut, das ist keine einfache Situation. In der Schweiz hast du den Eindruck, dass es keine Leute gibt, die es nicht schaffen. Es ist ein reiches Land. Aber das stimmt nicht. Ich weiss, was es heisst, arm zu sein», fügt der in Tallinn aufgewachsene und als 12-Jähriger in die Schweiz gekommene Rapper an. Und der heute 44-Jährige findet:

«Es definiert unsere Gesellschaft, wie wir mit den Leuten umgehen, die nicht die beste Zeit ihres Lebens haben und arm sind.»

«Wir freuen uns, dass wir ein Teil davon sein dürfen»

Zusammen mit ihm haben an zwei Tagen insgesamt 20 Freiwillige die gespendeten Pakete in der Bleichi umgepackt. Zuvor konnten sich Institutionen und Sozialämter aus der ganzen Schweiz bei den Organisierenden von «2x Weihnachten» melden und angeben, wie viele bedürftige Frauen, Männer und Kinder sie gelistet haben. «Entsprechend wurden die Spenden, die Privatleute oder auch Firmen uns schickten, auf die verschiedenen Kantone verteilt», erklärt Marie-Helene Roniger.

Freiwillige Helfer im Einsatz für «2x Weihnachten». Severin Bigler

In Wohlen wurden die Pakete für alle Organisationen verpackt, die im Aargau sind. Am Donnerstag kommt der Zivilschutz und liefert die Pakete im ganzen Kanton aus. Doch die Aktion gibt es schweizweit: Unter dem Motto «Gemeinsam verpacken wir Glück» sammelten die vier Trägerorganisationen Schweizerisches Rotes Kreuz, SRG SSR, Schweizerische Post und Coop lang haltbare Lebensmittel, Körperhygieneartikel und Online-Pakete.

«Zwischen dem 24. und 31. Dezember können die Leute jeweils jene Geschenke an uns weiterleiten, die ihnen nicht gefallen. Viele gehen aber auch eigens für die Aktion einkaufen», sagt Roniger. Bei der 25. Auflage wurden 53’600 Pakete gespendet. «Es macht uns und den Freiwilligen grosse Freude, dass wir ein Teil davon sein können. Denn wir wissen, wie sehr sich die Leute, die die Päckli erhalten, darüber freuen.»

Diese Woche stand die Bleichi voller Pakete. Severin Bigler

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen