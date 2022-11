Benjamin Fröhlich steht für Sister Äct auf der Bühne in Zürich.

«Sister Äct» Dieser Freiämter steht jetzt neben Fabienne Louves, Sandra Studer und WAM auf der grossen Musicalbühne Für seine Leidenschaft schmiss er das Medizinstudium: Jetzt steht Benjamin Fröhlich aus Widen für die Neuinszenierung des Musical-Klassikers «Sister Act» auf der Zürcher Showbühne. Die AZ hat ihn wenige Stunden vor der Premiere zum Interview getroffen. Pascal Bruhin Jetzt kommentieren 03.11.2022, 05.00 Uhr

Anfangs hätten ihn die grossen Namen, hier Fabienne Louves, sehr beeindruckt. Doch bald wuchs das Ensemble zu einer Familie zusammen. Bild: zvg/Christian Knecht

Lässig, unprätentiös, gut gelaunt: Von Nervosität ist bei Benjamin Fröhlich keine Spur, als er durch die Katakomben der Zürcher Maag-Halle führt. Und das, obwohl in wenigen Stunden einer seiner wohl grössten Auftritte bevorsteht, zumindest in der Schweiz. Der gebürtige Wider steht zusammen mit Fabienne Louves, Sandra Studer und dem einzigartigen Walter Andreas Müller auf der Bühne für das Musical «Sister Äct». Am Donnerstagabend, 3. November, feiert das Stück Premiere.

«Das hier ist ein bisschen zu meinem zweiten Zuhause geworden», sagt Fröhlich, als er durch das Labyrinth von engen Gängen und unzähligen Türen und Toren führt. Seit gut drei Wochen probt das Ensemble nun vor Ort, in der Halle, direkt unter dem Prime Tower an der Hardbrücke. An den Haken im Zwischengang hängen Nonnenkutten und Priestermäntel, darüber die Namen der dazugehörenden Darstellerinnen und Darsteller. Dann geht's auf die Bühne, den Ort, der für Fröhlich die Welt bedeutet.

Auf der Bühne fühlt sich der 39-jährige Wider Benjamin Fröhlich am wohlsten. Im Beichtstuhl nehmen im Stück aber Pater Bischof und die Mutter Oberin Platz. Bild: Andrea Zahler

Aus Lieutenant Eddie Souther wird Polizist Edi Bingisser

Das verdächtige «Ä» im Titel der Neuinszenierung verrät es bereits: Zum allerersten Mal wird das Kultmusical «Sister Act» in Schweizer Mundart aufgeführt. Und da Eddie Souther nicht wirklich schweizerisch klingt – Schauplatz ist nämlich Zürich –, spielt Fröhlich eben Edi Bingisser. Im Filmklassiker, auf dem das Musical basiert, versteckt der Polizist die erfolglose Nachtclub-Sängerin Deloris Van Cartier, gespielt von Whoopie Goldberg, in einem Kloster, nachdem sie einen Mord beobachtet hat.

Im Gegensatz zum Film, wo Lieutenant Souther nur eine Nebenrolle spielt, ist Fröhlich als Edi Bingisser im Musical nebst Fabienne Louves (Deloris Van Cartier), Sandra Studer (Mutter Oberin, alternierend mit Conny Dierauer-Jahn) und Walter Andreas Müller (Pfarrer Bischof) eine der Hauptrollen. Deloris und er kennen sich schon aus der Schulzeit. Sie nimmt ihn allerdings nie so wirklich ernst, bezeichnete ihn schon in der Schule als «Stinki-Benki». Dennoch bahnt sich zwischen den beiden eine Lovestory an ...

Zwischen Polizist Edi Bingisser (Benjamin Fröhlich) und Sängerin Deloris Van Cartier funkt es auf der Bühne. Bild: zvg/Christian Knecht

Fürs Musical: Nach sieben Semestern brach er sein Medizinstudium ab

«Als Schauspieler ist es unter anderem meine Aufgabe, Parallelen zwischen meiner Person und meiner Rolle zu suchen», sagt Fröhlich. «Weil ich schon in der Schule anders war als alle anderen, nicht dem runden Leder des Fussballs oder der glitzernden Discokugel, sondern den runden Noten und bunten Worten auf Papier verfallen war, fühlte ich mich oft als Aussenseiter», erinnert sich der heute 39-Jährige. Schon früh spielte die Musik eine grosse Rolle in seinem Leben, er war in mehreren Chören aktiv.

Selbst die Gospelmusik ist ihm nicht fremd, engagierte er sich doch als Jugendlicher schon in der Kirchenmusik in Widen. Später leitete er den Chor Songria auf dem Mutschellen. Aber er erinnert sich:

«Ich konnte mir weder Schauspieler noch Sänger als Beruf vorstellen. Bei ersterem fehlte mir die Musik, beim zweiten die Geschichte.»

Mit dem Musical fand er sozusagen einen gut schweizerischen Kompromiss. Nach sieben Semestern brach er sein Medizinstudium ab, absolvierte eine Musicalschule und zog nach London, um im europäischen Musicalhotspot seine Bühnenkarriere zu vertiefen.

Für seinen Musicaltraum schmiss Benjamin Fröhlich nach sieben Semestern das Medizinstudium hin. Andrea Zahler

Seit zehn Jahren lebt er nun im Stadtteil Tottenham. Für seine Eltern sei der Schritt, sein Studium abzubrechen und ins Showbusiness zu gehen, nicht ganz aus heiterem Himmel gekommen: «Sie haben nur gesagt: ‹Das haben wir schon früher erwartet›», meint Fröhlich schmunzelnd.

Im hektischen London fehlt ihm die Freiämter Ruhe

Neben diesen grossen Namen der Schweizer Showbranche auf der Bühne zu stehen, habe ihn anfangs schon beeindruckt, ist Fröhlich ehrlich. «Aber wir haben so intensiv geprobt, dass wir schnell zu einem Team zusammengewachsen sind.» In seinem Beruf sei es unabdingbar, dass man ein Teamplayer sei. Denn: «Jeder ist genauso wichtig – oder so wenig wichtig – wie der andere.» Starallüren hätten denn auch weder WAM, noch Sandra Studer oder gar Fabienne Louves gezeigt.

Starallüren zeigt Fabienne Louves laut Benjamin Fröhlich nur in ihrer Bühnenrolle. Bild: zvg/Christian Knecht

Obwohl sein Lebensmittelpunkt nun seit einem Jahrzehnt die britische Hauptstadt ist: Ein Freiämter ist Fröhlich nach wie vor durch und durch. «Meine Familie ist meine Homebase», sagt er. Immer wieder kommt er zwischen seinen Engagements im hektischen London zurück in die Heimat. Er erklärt:

«Im Freiamt habe ich mein Leben gestartet und dies inmitten von viel Natur. Wälder, Hügel und atemberaubende Aussichten sind ein Teil von mir geworden. Hier finde ich überall auf der Welt Ruhe, tanke Energie und erlebe eine tiefe Dankbarkeit.»

Er bekam die Rolle spontan, weil ein Ex-Mister-Schweiz ausfiel

Dass er nun aber so lange bleibt, das gab's schon lange nicht mehr. Anfang September haben die Proben begonnen, bis mindestens Ende Januar wird gespielt. Von seinem Engagement erfuhr Fröhlich übrigens nur wenige Wochen zuvor. Ursprünglich sollte Ex-Mister-Schweiz Jan Oliver Bühlmann seine Rolle spielen. Der fiel allerdings verletzungsbedingt kurzfristig aus.

An die Premiere kommen natürlich auch seine Eltern, Geschwister und viele Freunde aus der alten Heimat. Lampenfieber hat Fröhlich trotzdem nicht. «Der Nervenkitzel ist zwar da, aber im positiven Sinne.» Überwiegen würde die Freude darüber, das Stück nach monatelangem Proben nun endlich dem Publikum zeigen zu dürfen. «Man macht schliesslich Theater für die Zuschauer, nicht für sich selbst», hält er augenzwinkernd fest.

Wie üblich in langen Spielzeiten, hat Benjamin Fröhlich eine Zweitbesetzung für seine Rolle, sodass er nicht ganz jeden Abend spielt. Seine Spieldaten sind auf seiner Internetseite und über seinen Instagram-Account (@benjfroehlich) zu finden. Zwar nicht dem Freiamt, aber immerhin dem Aargau, wird Fröhlich übrigens auch nach «Sister Äct» erhalten bleiben. Er inszeniert als Regisseur das Graphic-Musical «The Copyright Girl» im ehemaligen Kino Elite in Wettingen.

