Jolina Pelli singt am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest

Sins/Pratteln Ein Schweizer Medley im Sägemehl: Die 11-jährige Jolina darf in die grosse Eidgenössische Schwingarena Jolina Pelli aus Sins singt und tanzt für ihr Leben gerne. An diesem Wochenende darf sie das vor über 50'000 Zuschauenden am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln beim offiziellen Festakt und auf der Open-Air-Bühne tun. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 25.08.2022, 05.00 Uhr

Jolina Pelli ist stolz auf die Erfolge, die sie mit ihrer Gruppe Schwiizer Kiddies schon feiern durfte. Melanie Burgener

Hühnerhaut ist garantiert, wenn am Sonntag am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (Esaf) über tausend Alphornbläser, Fahnenschwinger, Jodlerinnen und Turnerinnen zum offiziellen Festakt in die riesige Arena in Pratteln einlaufen. Wenn der Bundesrat in einer Kutsche eingefahren wird und Francine Jordi den Schwingfest-Song 2022 performt.

Mittendrin in diesem Trubel: Die 11-jährige Jolina Pelli aus Sins. Zusammen mit ihren Freundinnen und Freunden von der Musicalschule VoiceSteps wird auch sie in der grossen Schwingarena in Pratteln stehen und in die vollbesetzten Ränge blicken. «Unser Trainer hat gesagt, dass über 50'000 Zuschauerinnen und Zuschauer da sein werden», sagt die Primarschülerin mit grossen Augen.

Normalerweise werde sie vor Auftritten nicht nervös. Doch bei der Vorstellung an diesen Festakt sei sie doch etwas aufgeregt. Denn eigentlich tritt Jolina eher auf kleineren Bühnen auf. Dann, wenn sie mit den rund 50 anderen Kindern von VoiceSteps als Pippi Langstrumpf oder Captain Hook ein Musical performt. Oder, wenn sie als Teil der Gruppe Schwiizer Kiddies ein Solo singen und dazu tanzen darf. Letzteres wird sie nun auch auf einer grossen Bühne tun – und ebenfalls am Esaf.

Die erste CD und ein Solo im neuen Schwingerlied

Doch, wie kommt es dazu, dass eine so junge Freiämterin an einem der grössten Anlässe der Schweiz singen darf? «Ich bin schon seit vielen Jahren bei den VoiceSteps und ihren Musicals dabei», erzählt Jolina. Ihre Mutter Claudia Pelli ergänzt: «Die Gruppe durfte bereits 2019 am Esaf in Zug auftreten. Jolina war damals noch zu klein, um dabei zu sein, doch ihr drei Jahre älterer Bruder Jérome war in der Arena.»

Auf der Bühne tauscht Jolina den Kochlöffel gegen das Mikrofon. zvg

In diesem Jahr ist Jolina endlich alt genug, damit auch sie mit der Musicalgruppe ein Medley aus Schweizer Liedern im Sägemehl vortragen darf. Bevor es aber am Sonntag für sie in die grosse Arena geht, wird sie bereits am Samstag zusammen mit den Schwiizer Kiddies auf einer Bühne in Pratteln stehen.

«Bei den Kiddies sind wir neun Kinder. Wir singen Mundartlieder und tanzen dazu. Jetzt ist gerade die erste CD erschienen, auf der ich auch mitsinge», erzählt Jolina und zeigt stolz die Hülle im pinkfarbenen Design. «Für das Esaf hat unser Manager sogar extra ein Schwingerlied geschrieben», sagt sie und strahlt. In diesem hat sie sogar ein Solo. Ihre Mutter greift zum Smartphone, «eigentlich ist es noch geheim, aber einen Ausschnitt aus der Probe dürfen wir sicher zeigen», sagt sie schmunzelnd.

Rund zehn Sommerkonzerte geben die Schwiizer Kiddies aus Cham jährlich. Ihre Tour 2022 starteten sie im vergangenen Juni in Widen. youtube

Fürs Casting sang sie mit ihrem Grossvater und einem Kochlöffel

Gebannt beugen sich Mutter und Tochter über den kleinen Bildschirm. «Schau jetzt, dieser Schritt war etwas schwierig zu lernen», erklärt Jolina den Ausschnitt des Videos. «Auf die Kiddies sind wir gestossen, weil wir nebst den VoiceSteps noch ein zweites Hobby für Jolina gesucht haben», erklärt ihre Mutter. Lachend erinnert sie sich:

«Leider haben wir die Gruppe erst eine Woche vor Anmeldeschluss entdeckt, da mussten wir mit dem Bewerbungsvideo etwas Gas geben.»

Auch Jolina muss lachen. «Ich habe im Wohnwagen zusammen mit meinem Grossvater gesungen. Ich hatte eine Taschenlampe, er eine Kelle als Mikrofon.» Danach sei sie mit 11 anderen Teilnehmenden zu einem Casting eingeladen worden.

Jolina zeigt stolz die Schwiizer-Kiddies-CD, für deren Aufnahme sie mitsingen durfte. Melanie Burgener

«Normalerweise ist Jolina immer mit dem zufrieden, was sie gerade hat. Doch als ich ihr die Kiddies gezeigt und vom Casting erzählt hatte, wollte sie das unbedingt. Ich habe sie noch nie so nervös erlebt», erzählt Claudia Pelli. «Aber auch ich war aufgeregt, es war ein Projekt von uns beiden.» Tatsächlich hat es gereicht, Jolina wurde zusammen mit fünf anderen Kindern ausgewählt.

Dass sie nun ausgerechnet am Esaf auftreten darf, freut ihre Eltern umso mehr. «Mein Mann und ich sind grosse Schwingfans. Wir packen jeweils die ganze Familie ein und campen im Wohnwagen gleich vor Ort», erzählt sie. Auch an diesem Wochenende werden sie bereits am Freitag in Pratteln anzutreffen sein. «Dann haben wir gleich noch Zeit, ein paar Flyer für die Schwiizer Kiddies zu verteilen», freuen sich Mutter und Tochter.

