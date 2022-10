Sinser Förderverein Maison des Anges veranstaltet Benefizkonzert

Sins/Haiti Nach dramatischer Flucht: Elternlose Kinder haben nach Bandenkrieg neuen Unterschlupf gefunden Der Sinser Förderverein Maison des Anges veranstaltet am Sonntag, 30. Oktober, ein Benefizkonzert für haitianische Heimkinder in der reformierten Kirche Muri. Mit der freiwilligen Kollekte sollen sie Essen, Wasser, Strom und bessere Schlafmöglichkeiten erhalten. 29.10.2022, 05.00 Uhr

Die Heimkinder mussten im Frühling innerhalb Haitis fliehen und sind nun am neuen Ort in Espoir. zvg

Die Sachen waren schnell gepackt, als die Kinder des Kinderheims Maison des Anges im Mai 2022 aus dem Heim fliehen mussten. Ausser ihren Kleidern am Leib besitzen sie kaum persönliche Sachen. In einer Mitteilung des Fördervereins Maison des Anges heisst es eindrücklich:

«Vor Tagesanbruch ging es mit dem Geländewagen auf einer unwegsamen Strecke über die Berge. Vor ihnen waren bereits Tausende Menschen aus der Stadt geflohen. Mehrere hundert Menschen verloren aufgrund heftiger Bandenkriege ihr Leben.»

Der Verein mit Sitz in Sins setzt sich seit sieben Jahren für das gleichnamige Kinderheim auf Haiti ein. Auf einem kleinen landwirtschaftlichen Betrieb fanden die Heimkinder Unterschlupf. Hier seien sie in Sicherheit, doch der Betrieb sei nicht eingerichtet für hundert Personen. Die Kinder teilen sich ein paar Matratzen in einem Schuppen. Behelfsmässig wurde eine Küche eingerichtet.

Jetzt sind sie aus der Schusslinie der gewalttätigen Banden

Gewaschen wird draussen von Hand. Ein neuer Brunnen musste zuerst noch gegraben werden – auch von Hand, damit überhaupt Wasser vorhanden war. Von den ersten Strapazen haben sich die Kinder erholt. Die Erleichterung ist gross, dass sie jetzt aus der Schusslinie der gewalttätigen Banden sind.

Die Kinder helfen fleissig bei Haushaltsarbeiten mit. zvg

Allerdings werden sie für eine längere Zeit in der Notunterkunft bleiben müssen, wie der Förderverein weiter erklärt. Er engagiert sich ebenfalls im Bereich Bildung und eröffnete im September ein neues Schulhaus am Stadtrand von Port-au-Prince.

Konzert mit Klavier und Panflöte – Kollekte zugunsten der Kinder

Zu Gunsten der Heimkinder organisiert der Förderverein mit Präsidentin Miranda Bammert-Zahn nun dieses Wochenende ein Benefizkonzert mit Panflöte und Klavier in der reformierten Kirche in Muri. «Mit der freiwilligen Kollekte werden die Heimkinder unterstützt, damit sie Essen, Wasser, Strom und bessere Schlafmöglichkeiten erhalten. Die Panflötisten Luciano Poli und Leila Heinzer werden von Corinne Siegenthaler aus Merenschwand am Klavier begleitet», kündigt der Förderverein das Konzert an. Der Anlass findet am Sonntag, 30. Oktober, um 17 Uhr mit anschliessendem Apéro statt. (az)

Weitere Informationen gibt es auf der Website www.mda-haiti.ch