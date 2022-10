Ihre Handprothese aus dem 3D-Drucker kostet nur 200 Franken

Sins Zwei Schüler bauten eine bionische Hand aus dem 3D-Drucker – und glänzten bei Schweizer Jugend forscht Mit ihrem Projekt, einer Handprothese, die nur nur rund 200 Franken kostet und im 3D-Drucker hergestellt wird, konnten Jan Lott aus Sins und Jason Bläsig aus Cham die Wettbewerbskommission von Schweizer Jugend forscht überzeugen. Sie erhielten für ihre «Bionic Hand» das Prädikat «Sehr gut». Verena Schmidtke Jetzt kommentieren 12.10.2022, 17.00 Uhr

Sie haben eine bionische Hand gebaut und wurden von Schweizer Jugend forscht ausgezeichnet: Jason Bläsig (links) und Jan Lott. zvg

Jan Lott holt eine Tüte mit lauter filigranen Bauteilen hervor und hält ein kleines davon in die Kamera. «Dafür benötigte der 3D-Drucker etwa ein bis zwei Stunden», sagt Lott. Jason Bläsig bestätigt nach einem Blick in seine Unterlagen: «Ja, es waren zwei Stunden. Grössere oder speziellere Teile brauchten natürlich länger.» Damit wird der Aufwand hinter dem spannenden Projekt, das etwa ein Jahr in Anspruch nahm, deutlich.

Der Sinser Jan Lott, der vor kurzem seine Ausbildung als Konstrukteur bei der Firma Roche abgeschlossen hat, studiert seit drei Wochen Medizintechnik in Luzern. Sein Mitstreiter Jason Bläsig aus Cham beendete im Sommer seine Lehre als Automatiker und arbeitet nun in seinem Ausbildungsbetrieb V-Zug weiter. Demnächst wird er in die Rekrutenschule gehen. «Danach werde ich wohl auch studieren, wahrscheinlich etwas in Richtung Technik und Entwicklung.»

Wunsch, bei Schweizer Jugend Forscht teilzunehmen, war ihr Ansporn

Die beiden haben als Berufsmaturarbeit eine Handprothese gebaut - wie erwähnt aus dem 3D-Drucker. Wie sie auf das Projekt «Bionic Hand» gekommen seien, wissen die beiden 19-Jährigen gar nicht mehr sicher. Sie haben sich in der Berufsfachschule kennen gelernt, für die Berufsmaturität habe ein Projekt angestanden. Lott führt aus: «Ich wollte schon immer bei Schweizer Jugend forscht teilnehmen.» So entstand ihr Vorhaben, mit dem sie sich beim SJF-Wettbewerb anmeldeten.

So sieht die bionische Hand aus, die die beiden entwickelt haben. zvg

Hintergrund zur «Bionic Hand» sei, dass moderne Hightech-Prothesen für einen Grossteil der Weltbevölkerung kaum erschwinglich sind. Zwar sei die Technik inzwischen weit fortgeschritten, aber eine gute Handprothese koste mehrere Zehntausend Franken. Also stellten sich Lott und Bläsig die Frage, ob es möglich wäre, eine günstigere Prothese mit Hilfe der 3D-Drucktechnik anzufertigen. Schliesslich seien 3D-Drucker schon in Hightech-Sparten wie der Raumfahrt angekommen.

Zu ihrer Projektarbeit merkt Lott an: «Den grössten Teil konnte jeder bei sich zu Hause erfüllen. Jason war für die Elektronikentwicklung und fürs Programmieren zuständig, ich für die Konstruktion. Jeder von uns hat einen 3D-Drucker. Für Tests haben wir uns bei mir zusammengesetzt.»

Bei ihrem Vorhaben behielten sie die Preise im Blick und nutzten kostengünstige Software- und Elektronikentwicklungstools. «Wegen unserer Ausbildungen zum Automatiker und Konstrukteur hatten wir beide bereits Wissen in der Konstruktion sowie der Elektronik- und Softwareentwicklung», betont Bläsig. Er sagt:

«Das war enorm hilfreich, und wir mussten deswegen auch nur wenig nach Unterstützung bei den Ausbildern fragen.»

Ein überzeugendes Ergebnis – Hand kostet rund 200 Franken

Mit ihrer «Bionic Hand» sind die beiden jungen Forscher zufrieden. «Unsere Hand erreicht eine Griffkraft von etwa 3 Kilogramm», schrieben sie bei SJF. «Dazu konnten wir ein Gesamtgewicht der Hand von rund 340 Gramm (nur die Hand) und 580 Gramm (mit Sockel) erreichen.» Ausserdem belaufen sich die Kosten der Hand auf 200 Franken.

Die Rechnerplatine einer Hand. zvg

Damit sei sie deutlich günstiger als andere Hightech-Prothesen. Sogar moderne Smartphones seien teurer. Selbst wenn sie die Anschaffungskosten für die 3D-Drucker sowie ihre Arbeitszeit einrechneten, sei ihre Prothese immer noch günstiger als andere.

Dabei haben sie viel gelernt: «Da wir so etwas bisher nicht gemacht haben, fehlte es uns an Erfahrung. Für einige Dinge blieb dann zu wenig Zeit», resümiert Jason Bläsig. Da stimmt ihm sein Mitstreiter zu:

«Sicher hätten wir rückblickend einiges anders gemacht, aber daraus lernt man auch.»

Ein Daumen im Rohbau. zvg

Lehrreich war für sie, wie die Gelenke einer Hand aufgebaut sind. «Das war gar nicht so kompliziert», sagt Jan Lott lachend, «eine Herausforderung war allerdings der Daumen.»

Zwei Vorrunden mit rund 100 Teams überstanden

Ein wenig überrascht reagieren beide auf die Frage, wie es sei, bei so einem renommierten Wettbewerb das Prädikat «Sehr gut» zu erhalten. Immerhin galt es, zwei Vorrunden mit rund 100 weiteren Teams zu überstehen. «Wir sind zufrieden und stolz», meint Jason Bläsig. «Es ist spannend, wie viel Aufmerksamkeit wir für unser Projekt bekommen. Das ist schon cool.»

Sie erhielten gar ein Angebot, mit einem anderen 3D-Drucker die Bauteile zu optimieren. Hinzu komme, dass die Firma Roche, die Teile fräsen lassen möchte, um zu vergleichen. Nicht ohne Stolz weisen sie darauf hin, dass sie einen weiteren Preis bekommen werden. Lott sagt: «Wir haben einen Sonderpreis gewonnen, bei dem wir vom Institut für Geistiges Eigentum, IGE, zum Swiss Innovation Forum im November eingeladen wurden. Wir sind gespannt, wie es wird.»

