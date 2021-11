Sins Weihnachten kann kommen: Sins verzaubert mit einem wunderschönen Adventsdorf Vor 20 Jahren hat «Sins im Advent» mit sieben Gwerblern gestartet, die etwas Festliches fürs Dorf auf die Beine stellen wollten. Jetzt, 20 Jahre später, ist der Event nicht nur auf 43 Geschäfte angewachsen, sondern mit seinem Nachtumzug auch nicht mehr aus Sins wegzudenken. Alessia Fontana 29.11.2021, 11.55 Uhr

Adventsmarkt Weihnachtsmarkt Sins, 20 Jahre Adventsmarkt Alessia Fontana

Es ist dunkel in den Strassen von Sins, die Strassenlampen geben kein Licht. Der Duft nach frisch grillierten Bratwürsten, heissem Glühwein und besonders von brennenden Fackeln liegt in der Luft. Ganz so dunkel ist es aber in dieser Winternacht doch nicht: Denn Hunderte von Fackeln erhellen das Dorf und zaubern Klein und Gross ein Lächeln ins Gesicht. Das 20–Jahr-Jubiläum von «Sins im Advent» verwöhnt alle Sinne.