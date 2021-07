Brand in Sins: Wegen Gasgrill brannte eine Wohnung aus

Wegen eines Gasgrills geriet am Samstagabend ein Balkon in Sins in Vollbrand. Tele M1

Sins «So etwas mag man niemandem gönnen»: Mehrfamilienhaus brannte wegen Gasgrill Eine Familie wollte den Gasgrills anwerfen. Dabei kam es zu einer Stichflamme, bald brannte der ganze Balkon. Die Feuerwehr konnte den Brand eindämmen und löschen, nun macht aber das Löschwasser Probleme. 26.07.2021, 14.33 Uhr

In Sins stand am Samstag ein Mehrfamilienhaus in Brand. Dies berichtet Tele M1. Die Familie eines Mehrfamilienhauses wollte ihren Gasgrill in Betrieb nehmen, als es plötzlich eine grosse Stichflamme gab. Dies passierte kurz vor 20.00 Uhr. Verletzt wurde niemand.