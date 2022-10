3000 Franken, weil sie die Maske im Shop nicht tragen wollte

Sins Sie wollte im Tankstellenshop keine Maske tragen: Freiämterin blitzt beim Obergericht ab und muss 3000 statt 600 Franken zahlen Eine 58-jährige Frau hätte 600 Franken zahlen müssen, weil sie im März 2021 zweimal in einem Sinser Tankstellenshop keine Maske trug, obwohl damals Maskenpflicht galt. Sie erhob zweimal Beschwerde gegen das Urteil. Unterdessen muss sie 3000 Franken bezahlen. Andrea Weibel Jetzt kommentieren 04.10.2022, 05.00 Uhr

Die 58-jährige Marianne (Name geändert) wollte am Mittwoch, 24. März 2021, über Mittag nur rasch im Sinser Migrolino-Shop eine Kleinigkeit einkaufen. Vermutlich nervte sie sich über die geltende Maskenpflicht, die aufgrund der Coronapandemie damals noch galt. Sicher ist: Sie zog keine Schutzmaske an.