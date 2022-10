Der historische Löwenhof in Sins wurde äusserlich saniert

Sins Neues Gesicht für den Löwenhof: Historisches Wohnhaus wird zum Schmuckstück des Dorfes Lange Zeit sah der Löwenhof in Sins heruntergekommen aus. Nun erstrahlt das Wohnhaus mit Jahrgang 1856 in neuem Glanz. Unternehmer Dashi Kista hat das Gebäude gekauft, die Fassade saniert und nebenan zwei neue Gebäude gebaut. Über diesen neuen Dorfeingang freut sich auch die Gemeinde. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 12.10.2022, 05.00 Uhr

Wer von Hünenberg aus über die hölzerne, denkmalgeschützte Reussbrücke schreitet, wird auf der anderen Seite seit kurzem freundlich in Empfang genommen. Stattlich steht da das alte Wohnhaus Löwenhof und strahlt in seinem neuen Glanz – zusammen mit dem frisch gepflasterten Gehweg und den Neubauten zu seinen beiden Seiten.

«Jetzt hat Sins hier einen schönen Dorfeingang», sagt Uschi Ulrich von der Abteilung Bau und Planung der Gemeinde und blickt strahlend über den Platz an der Bodenfeldstrasse 2. Neben ihr steht Dashi Kista. Der Schweizer mit albanischen Wurzeln freut sich mit ihr über das gelungene Projekt, das er mit seinen Firmen Kista Immobilien AG und Kista AG umgesetzt hat.

Dashi Kista (rechts) hat den alten Löwenhof 2018 gekauft. In Zusammenarbeit mit Architekt Gafur Asani (grobarchitekten GmbH) und mit der Unterstützung der Gemeinde, vertreten von Uschi Ulrich, Leiterin Bau und Planung, konnte das Projekt fertiggestellt werden. Mathias Förster

Lange Zeit war das ehemalige Brückengasthaus heruntergekommen. Urlich erzählt:

«Es passte nicht recht ins Bild der Gewerbezone, die über die Jahre hinweg mit Neubauten ergänzt worden war.»

Heute erinnert von aussen nichts mehr daran, dass das Haus bereits über 165 Jahre auf dem Buckel hat.

Mit Schnaps und Handschlag kaufte er das Biedermeierhaus

Als Dashi Kista den schindelverkleideten Biedermeierbau aus dem Jahr 1856 im Mai 2018 erstmals vor Ort besucht hat, war für ihn klar: Dieses Haus möchte er kaufen. «Es hatte eine Scheune mit Schafen, Ziegen und Hühnern», erinnert sich der Unternehmer. «Ich bin in meiner Heimat auf einem Hof mit diesen Tieren aufgewachsen, sie erinnern mich an meine Wurzeln. Auch der Erhalt von solch alten Gebäuden liegt mir sehr am Herzen», erzählt er.

Vor dem Fassadenrückbau sah das Wohnhaus Löwenhof in Sins heruntergekommen aus. Screenshot / Google Street View

So habe er nicht zweimal überlegen müssen, als nur wenige Wochen später der Anruf kam, dass die Besitzer Helene und Karl Zollinger das Haus gerne an ihn verkaufen möchten. «Ich habe wohl einen guten Eindruck hinterlassen. Bei einem Kaffee, einem Schnaps und per Handschlag haben wir daraufhin den Kauf beschlossen», sagt Kista schmunzelnd.

Das Projekt, das er in Zusammenarbeit mit Architekt Gafur Asani von der grobarchitekten GmbH geplant hat, umfasste die Sanierung der Fassade des Löwenhofs sowie der Neubau zweier Wohn- und Gewerbehäuser nebenan. «Am alten Haus haben wir die Fassade rückgebaut und die Holzschindeln durch solche aus Eternit ersetzt», erklärt Kista. Asani ergänzt: «So wurde die Struktur erhalten, die Qualität der Schindeln ist aber deutlich besser.»

Die Schindelstruktur wurde bei der Sanierung behalten, nur das Material wurde von Holz zu Eternit gewechselt. Mathias Förster

Ein Abbruch kam bei diesem Objekt nicht in Frage, da das historische Haus unter kommunalem Substanzschutz steht. Jedoch wurde ein Lift angebaut und auch die Ölheizung wurde ersetzt. Wenn Kista und Ulrich von Letzterem erzählen, müssen sie noch immer lachen.

Innert einer Woche von Gas- auf Erdsondenheizung umentschieden

«Eigentlich hatten wir die Bewilligung für eine Gasheizung», erzählt Kista. Doch Sins war damals auf dem Weg, die Energiestadt zu werden, die sie heute ist, und begrüsste erneuerbare Energien. «An einem Donnerstag, wir haben schon mit dem Betonieren begonnen, kam der Anruf der Gemeinde mit dem Vorschlag, für alle drei Gebäude Erdsonden machen zu lassen», sagt er.

Man habe das überprüft und entgegen der Information, die Kista zuvor erhalten habe, sei diese Art von Wärmepumpe hier eben doch möglich. Bereits am nächsten Freitag sei die Bewilligung eingetroffen, «am Montag haben die Arbeiten begonnen».

Vor dem Umbau befand sich hinter dem Löwenhof eine Scheune, in der verschiedene Kleintiere hausten. zvg

Auch für den Erhalt der über 70-jährigen Rotbuche vor dem Wohnhaus wurde während der Bauarbeiten gesorgt. «Sie wurde von Willi Köpfli selbst gesetzt, der in diesem Haus aufgewachsen ist.»

Früher ein Rotlichtmilieu, heute ein Vorzeigeplatz der Gemeinde

Bevor der Löwenhof gänzlich zum Wohnhaus wurde, war es einst eine Gastwirtschaft und danach – was der neue Besitzer nicht gerne erzählt – wurde darin ein Gewerbe aus dem Rotlichtmilieu betrieben. «Vom Vorbesitzer habe ich es aber schriftlich, dass das zehn Jahre her ist und seitdem das Haus nicht mehr für diesen Zweck genutzt wurde», betont Dashi Kista.

Links des Wohnhauses wurde ein neues Gebäude mit Wohnungen und Gewerberäumen erbaut. Mathias Förster

Dass das Gebäude nun wieder modern daherkommt, freue auch die Gemeinde sehr, so Uschi Ulrich. Die Gemeinde habe die Gelegenheit genutzt und den Geh- und Veloweg bis zur Holzbrücke für ein einheitliches Gesamtbild im selben Stil des Löwenhof-Vorplatzes erneuert. «Bei der Planung und Umsetzung des Projektes hat uns die Gemeinde immer unterstützt», hält Kista fest. Ulrich ergänzt schmunzelnd: «Manchmal mussten wir aber auch bei euch streng sein, schliesslich wollen wir alle gleich behandeln.»

Nun hofft Kista darauf, dass er auch noch die letzten Büro- und Gewerberäume der beiden Neubauten vermieten kann. Im Haus A, links des Löwenhofs, wird die Kista AG selbst einen Raum für ihr Magazin belegen. Die beiden 3½-Zimmer-Wohnungen sind bereits vermietet, jedoch stehen noch rund 300 Quadratmeter Bürofläche frei.

Rechts vom Löwenhof hat Dashi Kista mit seiner Firma ebenfalls ein Gewerbe- und Wohnhaus errichtet. Mathias Förster

Der Besitzer wünscht sich ein Café und einen Streichelzoo

Im Gebäude B, das sich direkt vor der historischen Holzbrücke befindet, sind ebenfalls alle Wohnungen vermietet. Für die 240 Quadratmeter grosse Gewerbefläche mit Sicht auf die Reuss erhofft sich Dashi Kista ein Café, allenfalls mit Bäckerei.

Vom alten Haus wurde nur die Fassade rückgebaut. Die über 70-jährige Rotbuche davor wurde währenddessen geschützt und stehen gelassen. zvg

Diese Idee gefällt auch Ulrich. «Das wäre für die Arbeitenden in der Gewerbezone und für die Spaziergängerinnen und Spaziergänger schön und wünschenswert.» Und vielleicht erfüllt sich Kistas Wunsch und auf der Grünfläche vor der historischen Brücke grasen bald wieder Schafe und Hühner.

