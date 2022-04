Besitzer der angeschossenen Katze noch immer nicht gefunden

Sins Mit Pfeil erschossene Katze: Polizei sucht immer noch Zeugen und die Katzenbesitzenden Am 14. April wurde bei einem Bauernhof in Sins eine mit einem Pfeil erschossene Katze gefunden. Die alarmierte Tierärztin musste das Tier erlösen. Die Kantonspolizei hat alle Spuren gesichert, sucht aber immer noch Zeugen und die Besitzenden der ungechipten Katze. Andrea Weibel 27.04.2022, 14.00 Uhr

Ein sehr trauriges Bild: die vom Pfeil durchbohrte Katze. zvg/Kantonspolizei

Ein trauriges Bild: Die Katze, die am 14. April von einem Pfeilbogen- oder Armbrustpfeil erschossen aufgefunden wurde, machte Schlagzeilen in der ganzen Schweiz und in Deutschland. Sie hatte sich, schwer verletzt, zu einem Bauernhof an der Luzerner Kantonsgrenze in Sins geschleppt. Dort musste sie von der alarmierten Tierärztin erlöst werden.