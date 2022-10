Das Beizensterben im Freiamt gabs schon vor der Pandemie

Sins Kein Restaurant Krone, Sternen und Zürcherhof mehr: Das Beizensterben im Freiamt gab's schon vor der Pandemie Viele Traditionslokale der Region haben die Auswirkungen von Corona nicht überlebt. Einige mussten aber bereits zuvor ihre Türen schliessen. Dass in Sins trotz aktueller Lage die Tradition zweier Beizen weitergeführt wird, ist deshalb etwas Besonderes. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 21.10.2022, 05.00 Uhr

Gemeindeammann Josef Huwiler freut sich, dass in Sins gleich zwei Traditionsbeizen weitergeführt werden. Bild: Henry Muchenberger

Paul Waser spürt in seinem neuen Landgasthof Löwen, dass die Gäste nun nach der Pandemie wieder gerne auswärts essen. Mirzeta Opardija hört von den Leuten in ihrer «alten Trotte», dass diese einer jungen Wirtin gerne eine Chance geben möchten. Und genau auf diese Unterstützung der Bevölkerung sind die beiden angewiesen – aber nicht nur sie.

Mirzeta Opardija führt seit mitte August das Restaurant Trotte in Sins. Mathias Förster Paul Waser aus Dietwil führt seit dem 1. September den Landgasthof Löwen in Sins. Mathias Förster Mirzeta Opardija (links) führt seit mitte August das Restaurant Trotte in Sins. Paul Waser (rechts) aus Dietwil führt seit dem 1. September den Landgasthof Löwen in Sins. Mathias Förster

Ob ein Restaurant erfolgreich bestehen kann, steht und fällt vor allem mit seinen Gästen. Bleiben sie weg, wird es auch für die Wirtinnen und Wirte schwer. Kaum eine Situation zeigt das besser auf als Corona. Dass die Menschen während des Lockdowns nicht vor die Tür durften und sich danach nicht recht trauten, hat einer grossen Zahl von Gastrobetrieben das Genick gebrochen.

Und alle jene, die trotzdem überlebt haben, kämpfen nun um genügend Personal. Ein Blick auf die Entwicklung der Schweizer Restaurants zeigt aber: Bereits vor der Pandemie herrschte ein Beizensterben.

Viele Freiämter Beizen mussten neuen Wohnungen weichen

Besonders alte Stammlokale hatten bereits vor Corona ihre Mühe. So mussten in den vergangenen fünf bis zehn Jahren in der Region einige Beizen ihre Türen schliessen. Den beliebten «Zürcherhof» in Bremgarten gibt es beispielsweise seit 2015 nicht mehr. An seiner Stelle steht nun ein Wohnhaus mit integrierter Physiotherapie.

Ein ähnliches Schicksal ereilte auch das Restaurant Kellerämterhof in Oberlunkhofen. Wo bis 2016 einst die Gäste speisten, stehen heute grosse Wohnblöcke. Auch den Gasthof Kreuz in Jonen schloss 2019 und wird aktuell zur Wohnüberbauung umgewandelt.

Nun beschleunigte die Pandemie das Sterben. Das Zufiker «Emaus», die «Brasserie Terrasse» im Wider Heinrüti-Rank oder eine der ältesten Freiämter Tavernen, der «Sternen» in Boswil haben diesen Ausnahmezustand der Wirtschaft nicht überlebt.

Dass es in Sins trotz dieser Ausgangslage nun eine Wirtin und ein Wirt gewagt haben, jeweils eine Traditionsbeiz zu übernehmen, freut nebst der Bevölkerung auch den Gemeindeammann Josef Huwiler.

Man merkt es kaum, dass die Restaurants eine neue Führung haben

Sins weist bereits ein breites Gastroangebot auf. Bekannt sind besonders das mexikanische Gasthaus Einhorn, die Pizzeria da Michele oder das Hotel Arcade. Dass nun trotzdem zwei Betriebe weitergeführt werden, die eine lange Geschichte haben, sei gut fürs Dorf, ist Huwiler überzeugt.

«Natürlich ist es wichtig, dass eine Gemeinde gute Restaurants hat. In Sins gehören auch die ‹Trotte› und der ‹Löwen› dazu», betont er. Er zähle selbst zu ihren Gästen. Aus Erfahrung, aber auch von Rückmeldungen aus der Bevölkerung, wisse er, dass Opardija und Waser ihre Aufgabe gut machen:

«Es ist wirklich super. Man merkt es kaum, dass die Restaurants eine neue Führung haben. Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis der beiden stimmt.»

Dass Sins allgemein ein breites und gesundes Gastronomieangebot habe, liege nicht nur an der guten Arbeit der Wirtinnen und Wirte. Huwiler erklärt: «Sins hat ein grosses Einzugsgebiet. Auch aus dem Kanton Zug kommen viele Gäste ins Dorf, um hier zu essen.»

