Das neue Schulhaus Letten in Sins ist bezugsbereit.

Sins Jetzt müssen die Kinder nicht mehr bei den Fussballern essen: So modern ist das neue Schulhaus Letten Mit rund acht Monaten Verzögerung konnte jüngst das neue Schulhaus Letten in Sins fertiggestellt werden. Bis die Kinder es nach den Herbstferien mit Leben füllen, gibt es noch einiges einzurichten. Gemeinderat Pius Vogel führt die AZ durch den Neubau. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 07.10.2022, 05.00 Uhr

Neu und mit bestem Ausblick: Das Schulhaus Letten kann nach den Herbstferien von den Kindern und Lehrpersonen bezogen werden. Mathias Förster

Tritt man durch die Türe neben dem Tor zum Feuerwehrlokal, erkennt man nicht sofort, dass man sich hier im neuen Schulhaus Letten befindet. Die alten Platten auf dem Boden, die Wände im verblichenen Weiss. Einzelne Details werde der Maler noch ausbessern, den Boden habe man aber extra so belassen, sagt Pius Vogel. Er gehöre ja noch zum Lokal der Feuerwehr.

Gemeinderat Pius Vogel freut sich, dass die Schule Sins mit den neuen Räumen in allen Bereichen dem Standard des Lehrplans 21 entspricht. Mathias Förster

Gemeinderat Vogel, verantwortlich für die Schule und Bildung von Sins, schreitet voran – in das erste Stockwerk, das komplett neu ist. Er öffnet die Tür, tritt hindurch und atmet ein. «Hier merkt man es. Hier riecht es nach neu», sagt er strahlend.

Auf diesen Moment hat sich Pius Vogel, aber auch die Bevölkerung von Sins, lange gefreut. Fast genau drei Jahre, nachdem an der Gmeind im November 2019 der Kredit für das neue Schulhaus Letten bewilligt worden ist, konnte das Gebäude kürzlich fertiggestellt werden.

Wenn die Kinder also am 17. Oktober aus ihren Herbstferien zurückkehren, sind sie die ersten, die an den neuen Garderoben ihre Finken platzieren und ihre Hefte unter den modernen Pulte versorgen.

Jetzt müssen die Kinder nicht mehr bei den Fussballern essen

«Der Bau wurde etwa acht Monate später als geplant fertiggestellt», hält Vogel fest. Grund für diese Verspätung sei ein Baustopp gewesen, der aufgrund von Lieferschwierigkeiten einzelner Materialien habe eingelegt werden müssen.

Doch nun sei alles perfekt. Die sechs neuen Klassenzimmer – in ihnen werden die erste und zweite Primar- sowie zwei Einschulungsklassen (EK) unterrichtet – sind mit modernsten Flatscreens an der Wandtafel ausgestattet. Zudem stehen acht Gruppen- und zwei multifunktionale Räume zur Verfügung.

Die neuen Klassenzimmer sind alle mit einem modernen Flatscreen ausgestattet. Mathias Förster

Damit entspricht das Schulhaus den Standards des Lehrplans 21 – und erreicht dasselbe gleichzeitig im Altbau nebenan. «Für die Klassen, die weiterhin dort unterrichtet werden, gibt es mehr Platz, beispielsweise für Gruppenräume», erklärt Vogel. «Zudem haben jetzt auch die Schulsozialarbeit oder die Musikschule geeignetere Räume», ergänzt er.

Und, betont Vogel, in einem solchen Neubau müsse auch ein Mittagstisch Platz haben. «Vorher wurde er im Clubhäuschen vom FC Sins durchgeführt», erzählt er. Im neuen Schulhaus gibt es dafür einen separaten Raum samt Küche.

Trotz Teuerung liegt das Projekt voraussichtlich im Budget

Vogel öffnet eines der neuen Klassenzimmer. An der Türe hängen bereits Bilder der Schülerinnen und Schüler. Auch im Innern wurde mit dem Einrichten begonnen. Er freut sich:

«Jetzt schaut es langsam schön aus. Als ich vor einer Woche hier stand, war noch alles leer.»

Dem Grau wurde bereits beim Bauen entgegengewirkt. «Wir haben den Farbkreis nach Itten als Konzept gewählt», erzählt Vogel. So wurden für jedes Stockwerk jeweils zwei andere Komplementärfarben verwendet.

Die neuen Schulräume wurden auf dem Feuerwehrlokal aufgestockt. Mathias Förster

Für die neuen Schulräume wurde das Feuerwehrlokal aufgestockt. Letzteres wurde dabei saniert und hat nun etwa einen Viertel mehr Platz als zuvor.

Für das gesamte Projekt wurde an der Gmeind im November 2019 ein Kredit in der Höhe von 6,1 Mio. Franken bewilligt. «Es sind noch nicht alle Abrechnungen gemacht worden, aber bis jetzt sieht es gut aus», sagt Pius Vogel. Man liege trotz der Teuerung der vergangenen Monate noch im erlaubten Teuerungsbereich von 6,5 Mio. Franken.

Auch die Feuerwehr Sins-Abtwil erhielt mehr Platz in ihrem Lokal im Erdgeschoss des Schulhauses. Mathias Förster

Vergoldete Sportplätze samt Pumptrackanlage

Eine Investition, die sich in Sins langfristig auszahlt. «Wir können davon ausgehen, dass die Schülerzahl in Sins in den nächsten zehn Jahren stabil bleibt», so Vogel. Es stehe auch eine Optimierung der Oberstufe Ammannsmatt an, «doch das ist ein längerer Prozess, den wir erst jetzt mit einer Schulraumplanungsgruppe langsam starten», so der Gemeinderat.

Nebst dem Schulhaus wurden auch die Sportplätze Letten saniert und erneuert. Mathias Förster

Parallel zum Schulhausbau wurden auch die Sportplätze Letten saniert. Der Seilziehclub, der Fussballverein und auch die Skater mit einer Pumptrackanlage – alle sind auf ihre Kosten gekommen. «Wir haben die Anlagen fast vergoldet», lacht Pius Vogel. «Aber jetzt sind wirklich alle wieder à jour.» Immerhin sei Sport ein wichtiger Bestandteil der über 70 Vereine der Gemeinde.

Die Schule und die Feuerwehr werden am 22. Oktober mit einem Tag der offenen Türe eingeweiht. Gefeiert werde mit Schlüsselübergabe, Festwirtschaft und musikalischer Unterhaltung sowie mit einem öffentlichen Gespräch mit dem Architekten.

