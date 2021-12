Sins Fussgänger angefahren und verletzt: Autolenkerin muss Führerausweis auf der Stelle abgeben Am Freitagnachmittag kam es in Sins zu einer Kollision zwischen einem Personenwagen und einem Fussgänger. Der Fussgänger wurde dabei verletzt. 11.12.2021, 15.22 Uhr

Der Fussgänger und der Hund wurden durch den Aufprall mehrere Meter weggeschleudert. Kapo AG

Der Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag auf der Luzernerstrasse in Sins. Eine 34-jährige Automobilistin fuhr mit ihrem Range Rover auf der Luzernerstrasse in Richtung Oberrüti. Sie übersah dabei aus noch unbekannten Gründen einen 25-jährigen Fussgänger, der mit seinem Hund die Luzernerstrasse auf dem Fussgängerstreifen überquerte, und kollidierte mit den beiden.