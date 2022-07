Sins: Reussbrücke bleibt fünf Wochen gesperrt

Sins Fünf Wochen lang bleibt die Reussbrücke gesperrt – diesen grossen Umweg durch ein Nadelöhr muss der Verkehr machen Ab 11. Juli wird die Reussbrücke zwischen Sins und Hünenberg gesperrt und saniert. Während fünf Wochen muss der motorisierte Verkehr grossräumig umgeleitet werden. Die Fachleute der beteiligten Kantone erklären, mit welchen Massnahmen ein Verkehrskollaps verhindert werden soll. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 08.07.2022, 05.00 Uhr

Die Reussbrücke in Sins passieren täglich im Schnitt 14'200 Fahrzeuge. Ab 11. Juli wird sie aber für fünf Wochen gesperrt sein. Marc Ribolla

Eigentlich ist sie noch gar nicht so alt. Die Reussbrücke zwischen Sins und Hünenberg wurde erst 1995 gebaut. Trotzdem muss sie schon jetzt einer grossen Sanierung unterzogen werden. «Der Belag kommt langsam an sein Lebensende und die Fahrbahnübergänge weisen Schäden auf», erklärt David Probst, Projektleiter der Sanierung beim kantonalen Departement Bau, Verkehr und Umwelt.

Weil es ein grenzüberschreitendes Projekt ist, ist auch der Kanton Zug beteiligt. Dort ist Werner Portmann, Abteilungsleiter Kunstbauten, als Federführender für die Planung zuständig. «Bei der Instandsetzung werden die Abdichtung, der Belag und die Fahrbahnübergänge komplett entfernt und ersetzt. Auf der Seite Hünenberg wird ein mechanischer Fahrbahnübergang zur Lärmreduktion eingebaut», erläutert Probst.

Für die Arbeiten an der Reussbrücke, die 162 Meter lang ist, wird diese ab Montag, 11. Juli, um 7 Uhr während fünf Wochen bis 16. August totalgesperrt. Das hat grosse Auswirkungen auf den Verkehr mit seinen durchschnittlich 14'200 Fahrzeugen, die diesen Reussübergang täglich benutzen.

Umleitung führt via Gisikon-Root oder Mühlau

Die Umleitung für den motorisierten Verkehr ist entweder über den Autobahnanschluss Gisikon-Root oder die Reussbrücke in Mühlau vorgesehen. Die alte Sinser Holzbrücke bleibt hingegen für den Fuss- und Radverkehr wie gewohnt passierbar, das Gleiche gilt für landwirtschaftliche Fahrzeuge.

Die Alte Reussbrücke in Sins ist nur für den Velo- und Fussverkehr weiterhin passierbar sowie für landwirtschaftliche Fahrzeuge. Marc Ribolla

Sie hätten die Umleitungsplanung mit einem Verkehrsbüro analysiert, um neuralgische Punkte zu erkennen, sagt Probst. Sein Zuger Kollege Portmann ergänzt: «Wir haben im Vorfeld lange diskutiert, ob auch eine Lichtsignalanlage mit einspuriger Verkehrsführung machbar ist. Doch das hätte die Bauzeit wohl mindestens verdoppelt und für schwierige Verhältnisse in Spitzenzeiten gesorgt.» Deshalb entschloss man sich für die kürzere Vollsperrung in den Sommerferien.

Während die Umleitung via Oberrüti und Dietwil und den Autobahnanschluss Gisikon-Root wenig Probleme bereiten dürfte, könnte sich die Mühlauer Reussbrücke als Knacknuss erweisen. «Das ist zugegeben ein Nadelöhr dort. Falls wir feststellen, dass es Probleme gibt, würden wir reagieren», sagt David Probst.

Die zuständigen Projektleiter: David Probst (DVU Kanton Aargau, Abteilung Tiefbau) und Werner Portmann (Abteilungsleiter Kunstbauten, Tiefbauamt Kanton Zug, von links). Marc Ribolla

Denn die dortige Brücke ist schmal und nur einstreifig befahrbar. Ausserdem herrscht eine Gewichtslimite von acht Tonnen. Der Schwerverkehr muss also einen noch grösseren Umweg in Kauf nehmen, um die Reuss zu überqueren. Schon jetzt sind in Mühlau gewisse Massnahmen angedacht, die einen möglichen Rückstau bis hinauf zur Kantonsstrasse verhindern sollen. Werner Portmann beschreibt:

«Damit der Verkehr auf der Brücke nicht kreuzen muss, setzen wir beidseitig eine Lichtsignalanlage ein. Weil das in Stosszeiten nicht ausreicht, wird die Ampel morgens und abends von einem Verkehrsdienst manuell bedient.»

Die beiden Projektleiter sind optimistisch, dass verkehrstechnisch alles reibungslos klappt. Sie rechnen für die Verkehrsteilnehmenden mit einem zusätzlichen Zeitbedarf von 5 bis 10 Minuten. Wenn es keinen komplett verregneten Sommer wie 2021 gibt, sollte die Sanierung Mitte August vollzogen sein und der Verkehr ab 16. August um 7 Uhr wieder über die Reussbrücke fliessen können.

Dann wird sie für die nächsten 25 bis 50 Jahre wieder fit sein, um die tägliche Verkehrslast zu tragen. Die Sanierungskosten betragen rund 870'000 Franken, die sich die Kantone Aargau und Zug teilen.

