Die erste Bilanz nach fünf Wochen mit der neuen Umfahrung Sins.

Sins Erste Bilanz nach fünf Wochen: So gut bewährt sich die neue Umfahrung in der Praxis Seit über einem Monat fährt der Verkehr in Sins durch den neuen Tunnel Letten. Gemeinderat und Gewerbeverein spüren bereits jetzt positiven Veränderungen. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 18.10.2021, 05.05 Uhr

Fünf Wochen ist es her, seit der neue Tunnel Letten in Sins mit einem Fest eröffnet wurde. Seither hat er für eine starke Verkehrsentlastung im Dorf gesorgt. Henry Muchenberger

(11. September 2021)

So wie im vergangenem Monat haben die Einwohnerinnen und Einwohner von Sins ihr Dorf wohl schon sehr lange nicht mehr erlebt. Beinahe ruhig war es auf der Strasse, die durch den Kern der Oberfreiämter Gemeinde führt – zumindest, wenn man das Verkehrsaufkommen mit jenem der letzten Jahre vergleicht. Rund 19'000 Fahrzeuge sind bisher täglich durch Sins gefahren, zu Stosszeiten herrschte fast immer Stau.

Das sollte sich mit der neuen Südwestumfahrung ändern. Die Eröffnung des dazugehörigen Tunnels Letten war deshalb ein grosser Moment für die Gemeinde und ihre Bevölkerung. Nun sind bereits fünf Wochen vergangen, seit das erste Auto durch die 912 Meter lange Röhre gerollt ist. Nach dieser Zeit stellt sich die Frage nach einer ersten Bilanz. Erfüllt die Südwestumfahrung ihren Zweck?

Geschäfte verzeichnen bisher noch keine Verkaufseinbrüche

«Ja, die Umfahrung lohnt sich zu 100 Prozent», sagt Gemeindeammann Josef Huwiler kurz und knapp. «Es ist extrem schön durchs Dorf zu fahren. Man kann gut vor ein Geschäft hinfahren, wenden und auch wieder wegfahren», erzählt er begeistert.

Stichwort Gewerbe: In der Vergangenheit äusserten einige Inhaberinnen und Inhaber von Geschäften in Sins die Befürchtung, der reduzierte Verkehr würde zu weniger Durchfahrtskundschaft und so zu weniger Einnahmen als bisher führen.

Die zuständigen des Kantons Aargau regelten den Verkehr am Morgen der ersten Tunneldurchfahrt in Sins. Melanie Burgener

(14. September 2021)

Für eine genaue Bilanz dazu, sei es noch etwas früh, sagt Peter Wolfisberger, Präsident des Gewerbevereins Sins und Umgebung. Aber, «wir haben uns erst kürzlich untereinander ausgetauscht. Und bisher ist es nicht der Fall, dass die Geschäftszahlen eingebrochen sind», erzählt Wolfisberger.

Das Einkaufen im Dorf ist jetzt einfacher

Im Zusammenhang mit dem Verkehr sieht er für die Läden in Sins in der neuen Umfahrung eher einen Vorteil. «Man kann jetzt viel besser vor die Geschäfte hinfahren. Für jene, die gerne im Dorf in der Bäckerei oder der Metzgerei einkaufen, ist das sicher positiv», sagt Wolfisberger. Auch er selbst hat den Unterschied des Verkehrsaufkommens im Dorf bereits bemerkt: «Es ist viel angenehmer und für die Bevölkerung eine enorme Entlastung.»

Zahlen, die dokumentieren, wie viele Fahrzeuge effektiv jetzt durch den Tunnel anstatt durchs Dorf verkehren, fehlen zur Zeit noch. Wie eine Anfrage der AZ beim Departement Bau, Verkehr und Umwelt des Kantons Aargau ergeben hat, wurden seit der Eröffnung am 13. September noch keine Verkehrszählungen durchgeführt. Das, unter anderem, weil die Arbeiten an der Aarauerstrasse noch nicht abgeschlossen seien, wie der Kanton mitteilt.