Sins: Einhornplatz wird für eine Million Franken zum Dorfplatz.

Sins Ein Brunnen und Bäume beim Einhorn: Wie die Gemeinde dank der Umfahrung einen attraktiven Dorfplatz erhalten soll Die Gemeinde Sins rechnet im Budget fürs kommende Jahr mit einem Ertragsüberschuss. Und das, obwohl auch 2022 wieder grosse Investitionen anstehen. Für die Gestaltung eines neuen Dorfplatzes sind eine Million Franken an der Gmeind beantragt. Melanie Burgener 09.11.2021, 05.00 Uhr

In den vergangenen 100 Jahren hat der Einhornplatz in Sins manch eine Veränderung erlebt. Nun soll das Gebiet zu einem attraktiven Dorfplatz werden. Screenshot Youtube/

Sinser-Ansichten

Hohe Investitionen standen im vergangenen Jahr auf dem Plan der Gemeinde Sins. Die Erweiterung des Schulhauses Letten, die Sanierung der gleichnamigen Sportanlage und, als wohl bedeutendstes Projekt, die Südwestumfahrung mit dem neuen Tunnel Letten. Sie belasteten in den vergangenen Jahren die Gemeindekasse – und werden es auch 2022 weiterhin tun.

Dass sich die Gemeine Sins diese Ausgaben auch weiterhin leisten kann, zeigt ihr Budget für das kommende Jahr, das voraussichtlich mit einem satten Plus abschliesst. «Das von Gemeinderat und Finanzkommission verabschiedete Budget 2022 weist bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 102 Prozent einen Ertragsüberschuss von 327'290 Franken aus», teilt die Gemeinde mit.

Darin enthalten sind auch Investitionskosten in der Höhe von 4,3 Millionen Franken. Das meiste Geld davon fliesst in von der Gemeindeversammlung bereits bewilligte Projekte wie beispielsweise die Arbeiten bei der Schule oder der Umfahrung. Für Letztere soll nun an der Gmeind am 24. November ein weiterer grosser Brocken bewilligt werden. Denn Sins soll einen funktional vielfältigen Dorfplatz erhalten.

Rund 1 Million Franken wird der neue Dorfplatz kosten

Für das Gesamtprojekt Südwestumfahrung Sins sind auch die Sanierung und Umgestaltung der Gemeinde-Hauptachse Aarauerstrasse vorgesehen. In diesem Rahmen steht nun die aufwertende Neugestaltung des Einhornplatzes an, wie die Gemeinde weiter mitteilt.

Aus dem Areal, das sich laut Projekt der Gemeinde von der Einfahrt Mühlehof bis und rund um den Kreisel Einhorn sowie über die Plätze beim Einhorn/Kirchstrasse und zur Post streckt, soll ein ansprechender Dorfplatz werden. Für das ausgearbeitete Vorprojekt dieser Umgestaltung beantragt der Gemeinderat nun einen Verpflichtungskredit in der Höhe von 960'000 Franken.

Das grosse Areal soll so umgestaltet werden, dass es künftig als Ganzes und nicht wie bisher in viele Kleinflächen aufgeteilt wahrgenommen wird. In den Plänen der Gemeinde sind unter anderem Parkfelder bei den Platzflächen Einhorn und Post und die Übernahme des Baumtors vorgesehen. Zudem soll die Umgebung mit Bäumen, Mobiliar und einem Dorfbrunnen gestaltet werden. Die Kreisel Ein- und Ausfahrt soll mit einem Trennungselement ergänzt werden.

Diese Investition soll mit rund 200'000 Franken vom Kanton Aargau unterstützt werden, wie ein Blick in die geplanten Einnahmen von Sins des kommenden Jahres zeigt. Für das Budget 2022 wird an der Gmeind über einen unveränderten Steuerfuss von 102 Prozent abgestimmt.