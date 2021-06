Sinser Oberstufenschüler präsentieren ihre Abschlussarbeiten

Sins Die letzte grosse Prüfung, bevor der Ernst des Lebens beginnt Für die Oberstufenschülerinnen und -schüler der dritten Klasse Sins geht mit Beginn der Sommerferien die Schulzeit zu Ende. Zum Schluss galt es aber anlässlich der Präsentation der Abschlussarbeiten, nochmals alles zu geben. Pascal Bruhin 21.06.2021, 05.00 Uhr

Selina Leuzinger und Jules Aregger präsentieren ihre Abschlussarbeiten an der Oberstufe Sins. Pascal Bruhin

Sommerzeit ist Ferienzeit – und Abschlusszeit. Für die Freiämter Schülerinnen und Schüler der dritten Oberstufe stehen in diesen Tagen die letzten Prüfungen an, bevor sie nach den Sommerferien einen weiteren grossen Schritt in Richtung Erwachsenwerden machen.

Über 100 unterschiedliche Arbeiten sind entstanden

Am Oberstufenschulhaus Ammansmatt in Sins herrschte am Freitagabend emsiges Treiben. Wo sonst um halb sechs Uhr allerhöchstens noch ein paar wenige Lehrpersonen anzutreffen sind, wuselten nervöse Real-, Sek- und Bezirksschüler umher. «In welchem Zimmer habe ich schon wieder meine Präsentation», war allenthalben zu hören.

120 Abschlussarbeiten galt es für die Expertinnen und Experten aus der Lehrerschaft zu beurteilen. Entstanden sind sie im Rahmen des Wahlpflichtfachs Projekte und Recherchen. Unter dem Motto «lernbar – machbar – fassbar» wurden in den letzten Monaten ganz unterschiedliche Arbeiten kreiert. Sei es die Restauration eines alten Bührer-Traktors, die Fabrikation eines eigenen Bettes oder eine Recherchearbeit über das Führen eines Interviews mit einem Fussballprofi.

Ein Schüler renovierte für seine Abschlussarbeit diesen Bührer-Traktor. Pascal Bruhin

Buchübersetzung und ein Fernsehmöbel mit Mehrwert

Die 15-jährige Selina Leuzinger aus Sins hat für ihr Projekt den Fokus auf den Aspekt des «Lernbar» gelegt. Innerhalb der letzten vier Monate hat sie «Nils», ein norwegisches Kinderbuch, von der Ursprungssprache ins Deutsche übersetzt, und das, obwohl sie bis dahin kein Wort der skandinavischen Sprache kannte.

Die nordischen Länder habe sie schon immer geliebt, sagte Selina Leuzinger in ihrer Präsentation. Pascal Bruhin

Über 70 Arbeitsstunden hat sie dafür investiert. «Ursprünglich wollte ich sogar zwei Bücher übersetzen», sagte sie in der Präsentation ihres Projektes vor den beiden Experten. «Diese Idee liess ich dann aber ganz schnell wieder fallen.» Dennoch zog die Bezirksschülerin ein positives Fazit ihres Projekts:

«Es ist absolut möglich, innerhalb weniger Wochen die Basis einer Sprache zu lernen.»

Für ein «handfesteres» Projekt entschied sich Jules Aregger. Der 15-jährige Bezschüler aus Oberrüti fertigte für seine Abschlussarbeit ein Fernsehmöbel, das mit einem Rollladenmotor bestückt ist, an. So kann der Fernseher hoch- und runtergefahren werden. Die Farbe dazu suchte er sich in jener seiner Zimmerwand aus.

Jules Aregger berichtet vor den Experten und Schulkameraden vom Entstehungsprozess seines speziellen Möbels. Pascal Bruhin

«Grob gesagt bin ich mit meiner Leistung zufrieden», meinte er in seiner Präsentation. «Nur dass der Fernseher manchmal etwas quietscht, nervt mich.»

Prüfungsexperte freut sich über die vielen guten Arbeiten

Zufrieden mit den Leistungen der Schüler zeigte sich auch Sportlehrer und Prüfungsexperte Antal Maret:

Sportlehrer und Prüfungsexperte Antal Maret ist mit den Schülern zufrieden. Pascal Bruhin

«Es hat jedes Jahr hervorragende und verblüffende Arbeiten dabei.»

Der Grossteil der Schüler sei sehr engagiert bei der Sache.

Ganz alles war aber in diesem Jahr nicht gleich wie sonst: Aufgrund der immer noch geltenden Coronamassnahmen durfte die Familie nicht an den Präsentationen teilnehmen.

Damit die Eltern wenigstens virtuell daran teilhaben können, wurde daher auf der Website der Schule eine Online-Ausstellung aufgeschaltet.