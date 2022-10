Der Landgasthof Löwen in Sins erhält eine neue Führung

Die Gastrobranche hat es in diesen Tagen nicht leicht. Vielen steckt die Auswirkung der Pandemie noch in den Knochen. Diese Ausgangslage sieht Paul Waser als Chance. Am 1. September übernahm er sein erstes Restaurant, den «Löwen» in Sins, nachdem dieser von seinen Besitzern nach 27 Jahren verkauft wurde.

Melanie Burgener Jetzt kommentieren 21.10.2022, 05.00 Uhr