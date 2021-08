Sins Der Herr über die Millionen von Sins: Auch nach 30 Jahren hat Kilian Schmid keine Abwanderungsgelüste Seit er 1991 seine Stelle als Leiter des Steueramtes Sins angetreten ist, übt Kilian Schmid seinen Beruf mit Freude aus. In dieser Zeit hat er die Digitalisierung der Gemeinde miterlebt und Beziehungen zu seinen Kunden aufgebaut. Melanie Burgener 09.08.2021, 05.00 Uhr

Kilian Schmid ist seit 30 Jahren Leiter des Steueramtes in Sins. Melanie Burgener

Wer von seinen Produkten überzeugt ist, kann auch besser verkaufen. Dem ist sich Kilian Schmid sicher. Und das Gleiche, sagt er, gelte auch für die Steuern: «Der Unterschied zum Kauf eines materiellen Produktes ist, dass man bei den Steuern für sein Geld keinen direkten Gegenwert erhält. Deshalb ist es wichtig, diese trockene Materie mit einer gewissen Lockerheit zu verkaufen.»

Seit 30 Jahren ist Kilian Schmid bereits als Leiter des örtlichen Steueramtes für die Bevölkerung von Sins und Abtwil zuständig. Die Höhe der Steuerbeträge, die während dieser Jahre unter seiner Leitung eingenommen worden sind, kann Schmid nur schätzen: «Diese Zahl dürfte in einem Bereich von über 200 Millionen Franken liegen.» Seinen Humor und auch die Freude an seinem Beruf hat er in dieser Zeit nie verloren. Er erzählt:

«Dass ich in Sins gelandet bin, ist Zufall. Die Stelle war ausgeschrieben und ich habe mich beworben. Seither gab es für mich keinen Grund, wieder zu gehen.»

Die abwechslungsreichen Aufgaben und die vielen Herausforderungen gefallen ihm nach wie vor. «Ich weiss am Morgen selten, was mir an diesem Tag noch blühen wird. Hier muss man improvisieren können», sagt er.

«Man kann sich aussuchen, welchen Ruf man nach aussen schafft»

Der heute 56-Jährige, der ursprünglich aus der Region Zofingen kommt, konnte sich in den vergangenen Jahren im Freiamt ein Umfeld und eine gute Beziehung zu seinen Kunden aufbauen. Gelungen sei ihm das vor allem durch Fairness und durch sein persönliches Bedürfnis nach Harmonie. Ihm sei wichtig, was andere Menschen für ein Bild von ihm und «seiner Abteilung» haben. Das kommt auch im Gespräch mit ihm zum Ausdruck. Schmid spricht sehr überlegt und wählt seine Worte mit Bedacht. Er sagt:

«Man kann sich aussuchen, welchen Ruf man nach aussen schafft: Dass man einvernehmliche Lösungen anstrebt oder dass man Leute verärgert.»

Während seiner Zeit im Steueramt hat der zweifache Vater vier Gebäudewechsel des Amtes, die Einführung der elektronischen Datenvermittlung und auch einen grossen Teil der Digitalisierung miterlebt. «Früher mussten die Kunden ihre Merkblätter auf der Verwaltung abholen. Heute gibt es eine massive Informationsflut im Internet, in der sich die Steuerzahlenden informieren können», erklärt er. Bei so vielen Infos aus den verschiedenen Onlinemerkblättern den Kontext zu den Problemen der Steuerzahler zu kennen, sei eine grosse Herausforderung.

Zum Abschalten geht er an die Fasnacht

Dass er die Anliegen von Kunden aufgrund der Schweigepflicht mit niemandem anderen teilen konnte – auch nicht mit seiner Familie –, sei ihm nie schwergefallen. Abschalten kann er am besten, wenn er seinem liebsten Hobby nachgeht: der Musik. «Ich spiele in der Musik Sins, in einer Big Band und einer Fasnachtsband», erzählt er. Zusammen mit seinen Freunden Fasnacht zu feiern, das sei bei ihm Tradition.

Dass er dem Steueramt Sins noch etwas erhalten bleibe, könne er nicht mit Sicherheit sagen – denn wer kenne schon die Zukunft – «aber ich bin ja noch nicht pensioniert und Abwanderungslüste habe ich auch keine», sagt er und schmunzelt. Er freut sich, auch in Zukunft seinen Kunden zu helfen und ihnen auch mal einen Gefallen tun zu können. «Wenn dann noch ein Danke zurückkommt, mache ich das sehr gerne.»