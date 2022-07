Sins Das ist der neue Hauptschulleiter der Oberstufe Sins Fabian Bühler leitet ab August die Oberstufe in der Gemeinde Sins. Im AZ-Interview begründet er seinen Wechsel ins Freiamt und spricht über die Herausforderungen und jene Bereiche, in denen er die Schule im Oberfreiamt weiterbringen möchte. Melanie Burgener 02.07.2022, 05.00 Uhr

Fabian Bühler leitet ab August die Oberstufe in der Gemeinde Sins. zvg

Mit dem neuen Schuljahr tritt an der Oberstufe in Sins ein neuer Schulleiter an. Der 43-jährige ausgebildete Sekundarlehrer und Schulleiter Fabian Bühlmann aus Ebikon (LU) verlässt seinen Leiter-Posten an der Sekundarschule Hitzkirch. In der AZ verrät der dreifache Vater und GLP-Politiker, welchen Herausforderungen er sich in Sins stellen möchte und weshalb genau er die richtige Person dafür ist.

Herr Bühler, Sie arbeiten aktuell als Oberstufenschulleiter an der Sekundarschule in Hitzkirch. Was verschlägt sie nun nach Sins?

Fabian Bühler: Mehrere Faktoren haben diesen Entscheid beeinflusst. Es ist jedoch primär die Möglichkeit, in einem Schulleitungsteam eine grössere Schule zu leiten als bisher. Es ist auch die Neugier auf neue Menschen, neue Strukturen und auf einen neuen Kanton. Zudem hatte ich das Gefühl, dass die Chemie mit den anderen Schulleitungsmitgliedern, der Schulverwaltung und mit dem Gemeinderat Bildung in Sins sofort gestimmt hat.

Welche Herausforderungen erwarten Sie im Freiamt?

Es gilt, die Oberstufe Sins fit zu machen für die zukünftigen Herausforderungen. Gleichzeitig muss der spezielle und unverwechselbare Charakter der Schule Sins aber unbedingt erhalten bleiben. Die Schule muss auch weiterhin attraktiv für die Schülerinnen und Schüler, für die Lehrpersonen, aber auch für die ganze Gemeinde bleiben.

In welchen Bereichen möchten Sie die Oberstufe Sins weiterbringen?

Unser Kerngeschäft ist der Unterricht. Diesen stetig weiterzuentwickeln und ihn an die heutigen Bedürfnisse anzupassen, ist zentral. Denn dort, wo qualitativ hoher Unterricht stattfindet, ist auch die Motivation und somit der Lerneffekt für die Schülerinnen und Schüler besonders hoch. Das ist unsere Aufgabe.

Wieso sind Sie dafür die richtige Person?

Ich habe sowohl als Sekundarlehrer als auch als Schulleiter Erfahrungen sammeln können. Ich kann meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter daher dort gezielt fördern und sie unterstützen, wo es nötig ist. Ich habe zudem genügend Ausdauer und den nötigen Biss, um auch langfristige Projekte anzupacken.

Nicht zuletzt weiss ich als Vater von drei Kindern, dass die nachhaltigen Lösungen immer einvernehmlich sein müssen. Ich will die Betroffenen zu Beteiligten machen und somit tragfähige Lösungen finden.

Welche Werte an einer Schule sind Ihnen wichtig und wie wollen Sie diese in Sins leben?

Partizipation ist für mich ein entscheidender Erfolgsfaktor für eine nachhaltige Schulentwicklung – die Lehrpersonen, aber auch die Schülerinnen und Schüler sollen in klar definierten Bereichen mitbestimmen können. Auch Transparenz und Offenheit sind mir wichtig, weshalb ich versuche, meinen Führungsstil danach auszurichten. Als Schulleiter hat man eine gewisse Vorbildfunktion.

Worauf freuen Sie sich am meisten an Ihrer neuen Arbeitsstelle?

Ich freue mich auf die vielen Begegnungen mit Lehrpersonen, Eltern, Schülerinnen und Schülern. Aber auch darauf, dass ich den neuen Arbeitsweg mit dem Velo zurücklegen kann. Das war bisher nicht möglich.