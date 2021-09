Die Südwestumfahrung in Sins ist für den Verkehr eröffnet.

Sins Blumen für die ersten Tunnelbefahrer: Die Südwestumfahrung Sins ist eröffnet Am Montagmorgen wurde der neue Tunnel Letten in Sins und damit die Südwestumfahrung offiziell für den Verkehr eröffnet. Die ersten beiden Autolenker, die durch die Röhre fahren durften, erhielten einen Blumenstrauss von den Verantwortlichen des Kantons. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 13.09.2021, 18.04 Uhr

Kumanan Mahendrarajah war der erste Autolenker, der durch den neuen Tunnel Letten fahren durfte. Martina Tobler, Teilprojektleiterin Elektrotechnik vom Departement Bau, Verkehr und Umwelt, überreichte ihm zur Gratulation einen Blumenstrauss. Melanie Burgener

Wenn das erste Auto durch den neuen Tunnel Letten fährt, soll alles perfekt sein. Punkt 10 Uhr müssen die Ampeln auf Grün umschalten, der Verkehrsdienst muss am rechten Ort stehen und die Blumensträusse bei beiden Einfahrten bereit zur Übergabe sein.

Auf diesen Moment haben Erhard Wyss, Projektleiter der Abteilung Tiefbau des Kantons Aargau, und die Verantwortlichen der Elektrotechnik lange gewartet. Der Nebel hängt noch dicht über Sins, als sie sich am Montagmorgen für die letzte Lagebesprechung beim Nordeingang des Tunnels treffen. Denn sie wollen die ersten beiden Autofahrer, die von Süden und von Norden durch die neue Röhre fahren, höchstpersönlich begrüssen und ihnen zu dieser Fahrt gratulieren.

Eröffnet wurde die 912 Meter lange Röhre bereits am Samstag, 11. September. Mit einem wegen Corona reduzierten Fest weihte die Gemeinde Sins das Kernstück der neuen Südwestumfahrung ein. Während des Festaktes hatte die Bevölkerung bereits die Gelegenheit, das Bauwerk von innen zu bestaunen – allerdings nur zu Fuss. Seinen Wagen selbst durch den Neubau steuern und damit als erster offizieller Verkehrsteilnehmer den Tunnel Letten einweihen durfte am Montagmorgen Kumanan Mahendrarajah.

Die Verantwortlichen der Elektrotechnik haben den ersten Autolenker bei der Einfahrt Nord begrüsst und ihm erklärt, was ihn vor dem Tunnel erwartet. Melanie Burgener

Punkt 10 Uhr rollte er mit seinem weissen Tesla über die frische Fahrbahn. Martina Tobler, Teilprojektleiterin Elektrotechnik des Departements Bau, Verkehr und Umwelt, hält ihn kurz vor der Tunneleinfahrt an, überreicht ihm einen grossen Blumenstrauss und gratuliert ihm:

«Sie sind der Erste, der durch den Tunnel Letten fährt.»

Mahendrarajah steigt strahlend aus seinem Wagen und nimmt das Geschenk entgegen. Währenddessen stoppten auch die Verantwortlichen auf der anderen Seite im Süden des Tunnels das erste Fahrzeug und die Teilprojektleiterin Franziska Baumgartner überreichte ebenfalls einen Blumenstrauss.

Ein heller Bodenbelag und der zweite Tunnel nur mit LED

Bei der Einfahrt in den Tunnel fällt bereits während der ersten Meter auf, wie hell der Neubau erstrahlt. Nicht nur die weissen Wände und die Decke leuchten, sondern auch der Boden wirkt hell. Das liegt hauptsächlich an den Gesteinskörnern, die auf den Deckbelag der Fahrbahn gestreut wurden. Dabei handelt es sich um die Splitt-Art Rousil, die an der Ostküste Frankreichs abgebaut wird. Erhard Wyss erklärt:

«Bis der eigentliche Deckbelag abgefahren ist und hell wird, dauert es noch einen Moment. Wir wollen aber von Anfang an einen hellen Tunnel.»

Das habe vor allem einen psychologischen Hintergrund. «So passieren viel weniger Unfälle. Viele Leute fahren nicht gerne in ein dunkles Loch, weil sie sich dabei unwohl fühlen», führt er aus.

Früher habe man Rousil auf Strassen hauptsächlich verwendet, damit die Beleuchtung weniger stark eingestellt und somit Strom gespart werden konnte. Das ist im Tunnel Letten aber nicht nötig. «Es ist der zweite Tunnel im Kanton Aargau, der komplett mit stromsparenden LED ausgeleuchtet wird», erklärt Wyss. Der erste ist der Bustunnel unter dem Schulhausplatz in Baden.

Für Erhard Wyss nähert sich eines seiner langjährigen Projekte dem Ende. Seit die Planungsphase vor rund zehn Jahren begonnen hat, ist er als Projektleiter involviert. Parallel zur Umfahrung war er auch für das Schulhausplatzprojekt in Baden verantwortlich. Zwei Neubauten gleichzeitig zu betreuen, sei für ihn kein Problem, wie er erzählt: «Seit ich vor 19 Jahren begonnen habe, beim Kanton zu arbeiten, war ich immer für zwei Grossprojekte gleichzeitig verantwortlich.» Eines seiner ersten Projekte war ebenfalls im Freiamt der Tunnel in Oberwil-Lieli.