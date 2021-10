Sins Balkonbrand in Mehrfamilienhaus – eine Wohnung unbewohnbar Auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses brach in Sins ein Feuer aus. Es entstand grosser Sachschaden. Eine Wohnung ist unbewohnbar. 01.10.2021, 14.28 Uhr

Am Donnerstagabend kurz vor 21 Uhr meldete ein Anwohner dem Feuerwehrnotruf, dass in Sins an der Bahnhofstrasse, auf einem Balkon, ein Brand ausgebrochen sei. Umgehend wurde die Feuerwehr mit einem Grossaufgebot aufgeboten und das Mehrfamilienhaus evakuiert.

Der Brand konnte schlussendlich unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die Wohnung ist jedoch aufgrund des grossen Sachschadens unbewohnbar.

Wie es zum Brand kam, ist noch unbekannt. Die Kantonspolizei Aargau hat Ermittlungen aufgenommen. (phh)

