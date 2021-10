Selbstunfall in Sins – Lieferwagen kippt zur Seite

Sins Ausweichmanöver mit Folgen: Lieferwagen gerät ins Schleudern und kippt Am Montag ist es in Sins zu einem Selbstunfall gekommen, weil eine Lieferwagenfahrerin einem entgegenkommenden Lieferwagen ausweichen musste. Verletzt wurde niemand. Hans-Caspar Kellenberger 05.10.2021, 11.35 Uhr

Der Lieferwagen geriet ins Schleudern und kippte zur Seite. Kapo AG

Am Montag kurz nach 15 Uhr meldete eine Drittperson, dass in Sins ein Lieferwagen verunfallt sei, so die Aargauer Kantonspolizei. Wie sich herausstellte, fuhr eine 57-jährige Lieferwagenlenkerin von Alikon in Richtung Abtwil.