Sins: Mann von Auto angefahren und verletzt – Lenker flüchtet

Sins 35-Jähriger wird auf Zebrastreifen angefahren und leicht verletzt – Autofahrer flüchtet In Sins ist es zu einem Unfall gekommen, wobei ein Fussgänger beim Überqueren der Strasse von einem Auto angefahren worden ist. Die Polizei sucht Zeugen. 30.11.2022, 16.09 Uhr

Der Mann wurde auf der Luzernerstrasse angefahren. Kapo AG

In Sins beabsichtigte am Dienstagabend, gegen 17.15 Uhr, ein 35-jähriger Mann aus der Region, die Luzernerstrasse auf Höhe des Coop in Richtung Apotheke zu überqueren. Beim Betreten der Fahrbahn wurde der Mann durch einen von links herannahenden Personenwagen angefahren. Durch die Kollision mit dem Fahrzeug fiel der Fussgänger zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Das teilt die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mit.