Sins 22-jähriger Autofahrer nickt am Steuer ein und prallt gegen einen Baum Ein junger Autofahrer nickte am Montagmorgen in Sins am Steuer ein und prallte gegen einen Baum. Der Lenker wurde leicht verletzt ins Spital gebracht. Den Führerausweis musste er abgeben. 12.04.2021, 16.24 Uhr

Der Lenker des Seats verletzte sich beim Unfall leicht. Kapo AG

(az) Der Unfall ereignete sich am Montag kurz nach 06.30 Uhr in Sins. In einem Seat Ibiza fuhr ein 22-jähriger Automobilist von Oberrüti in Richtung Sins. Dabei nickte er kurz ein, geriet von der Fahrbahn und prallte gegen einen Baum.