Freiamt: Ein Preisvergleich zur Gemeinde-Tageskarte lohnt sich

Service Die Gemeinde-Tageskarte wird bald abgeschafft: Die AZ zeigt, wo es sie im Freiamt noch gibt und warum sich ein Preisvergleich lohnt Das Angebot der Gemeinde-Tageskarten wird in knapp zwei Jahren eingestellt. Schon jetzt bietet nur noch die Hälfte der Freiämter Gemeinden solche an. Die Preisunterschiede sind teilweise gross. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 28.10.2021, 05.00 Uhr

Die Blätter fallen langsam und die sonnigen Herbsttage verlocken zu einem Tagesausflug mit Bus, Bahn oder Schiff. Aus dem Freiamt zum Beispiel ins Tessin, ins Berner Oberland oder an die bald beginnende Herbstmäss nach Basel.

Für jene Personen, die kein Generalabo (GA) oder mindestens ein Halbtax-Abo besitzen, ist die Gemeinde-Tageskarte in solchen Fällen eine valable Möglichkeit, um preiswert zu reisen. Das Angebot der ÖV-Branchenorganisation Alliance SwissPass wird allerdings Ende 2023 eingestellt. Die digitalen Sparbillette und Spartageskarten hätten in den letzten Jahren zu einem rückläufigen Umsatz bei den Gemeinde-Tageskarten geführt, hiess es als Begründung vor rund einem Jahr.

Bei den Freiämter Gemeinden zeigt sich ein sehr unterschiedliches Bild. Von den 41 Gemeinden bieten nur noch 18 die Tageskarten an. Dabei gibt es grosse preisliche Unterschiede.

Ein Tageskarten-Jahresset kostet die Gemeinde 14'000 Franken

Die Mehrheit der Gemeinden verzichtet aufgrund ihrer tiefen Einwohnerzahl auf den Verkauf von Tageskarten, weil die Nachfrage im Verhältnis zu den Kosten nicht mehr ausreichend ist. Die SBB verrechnen für das Jahresset einer Tageskarte (365 Tage) den Betrag von 14'000 Franken – was umgerechnet rund 38.35 Franken pro Tageskarte entspricht.

Die Gemeinde Dottikon hat beispielsweise 2019 ein Defizit von 1338 Franken verzeichnet und den Verkauf per April 2021 eingestellt – auch wegen der gesunkenen Nachfrage aufgrund der Coronapandemie. In Widen, das mit Berikon zusammenarbeitet, betrug der Verlust aus dem Tageskartenverkauf letztes Jahr 3385 Franken.

Etwas weniger Karten als gewohnt verkaufte im abgeschlossenen Jahr zum Beispiel die Gemeinde Villmergen. Die Kanzlei berichtet von einer Bezugsquote von 71,6 Prozent (Vorjahr 75,9 Prozent) und teilt weiter mit: «In sehr grosszügiger Weise werden die Tageskarten weiterhin von der Ortsbürgerstiftung finanziert mit der Auflage an die Gemeinde, die Erlöse jeweils für soziale Zwecke zu verwenden; so zum Beispiel auch für die Jugendarbeit in Villmergen.»

Preise variieren für Auswärtige und Einheimische

Bei jenen Gemeinden, die die Tageskarten noch anbieten, zeigen sich teilweise grosse Unterschiede. Für die Ausflüglerinnen und Ausflügler lohnt sich ein Vergleich bezüglich Anzahl und Kosten. Wer mehr als zwei Karten benötigt, wird mit Glück in Wohlen, Bremgarten, Muri, Sins und Berikon fündig, die drei bis vier Karten anbieten.

Die Preise variieren je nach Gemeinde. In einigen Fällen wird auch zwischen Einheimischen und auswärtigen Bezügern unterschieden. Speziell für die Merenschwanderinnen und Merenschwander ist dabei der Blick über die Gemeindegrenze lukrativ. Sie bezahlen daheim mit 50 Franken pro Karte mehr als sie in den meisten übrigen Orten als Auswärtige ausgeben müssen.

Besonders günstig kommt die Bevölkerung von Auw, Mühlau, Oberrüti und Sins zum Zuge. Sie müssen in ihrer Wohngemeinde nur 40 Franken bezahlen. Die Islisberger ihrerseits dürfen ausserkantonal in Aesch und Bonstetten zum Einheimischen-Tarif Tageskarten beziehen. Einen besonderen Service bietet Wohlen an. Gegen einen Portozuschlag von drei Franken werden die Karten auch per A-Post plus zugeschickt.

Die Website tageskarte-gemeinde.ch bietet einen schweizweiten, allerdings unvollständigen Überblick über alle Gemeinden mit Tageskarten an.