Die Geschichte des gescheiterten Golfplatzes in Niederwil

Nie realisierte Projekte (1/6) Wie ein Golfplatz im Freiamt immer wieder scheiterte – der Auftakt zur neuen Sommerserie Mehrmals war in den vergangenen mehr als 25 Jahren ein Golfplatzprojekt im Bereich des Niederwiler Reussparks im Gnadenthal ein Thema. Realisiert wird der Golfplatz aber wohl nie mehr. Diese Geschichte ist der erste Teil unserer neuen Serie «visionäre Projekte, die nie realisiert wurden». Toni Widmer 19.07.2021, 05.00 Uhr

Thomas Peterhans, ehemaliger Direktor des Reusspark in Niederwil, zeigt auf das Feld, wo einst der Golfplatz entstanden wäre. Toni Widmer

Golf wird in der Schweiz immer beliebter. 2020 zählte der Verband Swiss Golf rund 90'000 Mitglieder, davon 33'000 Frauen und 57'000 Männer. Damit ist die aktive Golf-Gemeinde innerhalb von 10 Jahren um über 20 Prozent gewachsen: 2010 haben in unserem Land noch 73'000 Personen diesen Sport betrieben, davon 27'000 Frauen und 46'000 Männer. Gespielt werden kann schweizweit auf 98 Plätzen, so viele Golfclubs waren 2020 bei Swiss Golf registriert.

Im Aargau gibt es vier grössere Anlagen in Schinznach-Bad (seit 1929), Oberentfelden (1985), Frick (2004) und Rheinfelden (2008). Wären in den letzten 20 Jahren nicht verschiedene Projekte gescheitert, wären es rund ein halbes Dutzend mehr.

Golfplatzpläne begraben werden mussten seit 2002 in Aristau, Niederwil-Gnadenthal, Mägenwil, Rietheimer Feld (Zurzibiet), Mägenwil-Wohlenschwil, Beinwil-Freiamt und Herrenberg Bergdietikon. Auf dem Mutschellen ist ein zweites, reduziertes Projekt aktuell noch in der Planung. Ob je etwas daraus werden wird, steht in den Sternen.

Golfplatz im Gnadenthal schon 1995 erstmals diskutiert

Auch im Gnadenthal ist ein zweiter Anlauf gescheitert. Dort hat man es 2018 – ebenfalls mit einem reduzierten Projekt – erneut versucht, die für das Vorhaben nötige Anpassung des kantonalen Richtplans ist jedoch im Juni 2020 vom Grossen Rat deutlich abgelehnt worden.

Der Golfplatz wäre auf den im eigenen Besitz stehenden 34 Hektaren Land realisiert worden, die bis 2016 vom Gutsbetrieb des Vereins Gnadenthal bewirtschaftet worden waren. Der Verein Gnadenthal ist auch die Trägerschaft für den Reusspark, das Zentrum für Pflege und Betreuung, welches zum Teil in den Räumlichkeiten des alten Klosters untergebracht ist.

Auf diesem Areal links und rechts des Reussparks im Gnadenthal wäre der Golfplatz gelegen gewesen. Sandra Ardizzone (12. Juli 2021)

Erstmals über einen grossen Golfplatz diskutiert wurde dort schon 1995. Der Grundgedanke dahinter war eine möglichst naturnahe Anlage, deren Gesamtfläche zu lediglich einem Drittel für Abschläge und Greens hätten genützt werden sollen. Auf zwei Dritteln wären Blumenwiesen, Biotope und Bachläufe angelegt sowie Hecken und Bäume gepflanzt worden. Weil es noch keine vergleichbaren Anlagen gab, an denen man sich hätte orientieren können, wurde die Idee vorerst nicht weiterverfolgt.

Migros als Partner trieb Projekt ab 2001 voran

Schliesslich trat um die Jahrtausendwende die Migros auf dem Plan. Die Genossenschaft betrieb bereits die Public-Golf-Anlage in Holzhäusern, und der Erfolg veranlasste sie zu Expansionsplänen. In der Freiämter Reusslandschaft sah sie eine ideale Möglichkeit dazu.

Im 2001 vorgestellten Projekt waren ein Golfplatz mit 18 Löchern sowie ein weiterer Parcours mit 6 Löchern vorgesehen. Insgesamt hätte sich die Anlage über eine Fläche von rund 70 Hektaren erstreckt. 40 Hektaren davon hätte der Verein Gnadenthal der Migros verpachtet, weitere 30 Hektaren hätten mehrere Landwirte zur Verfügung gestellt.

Das Zentrum Reusspark sah in diesem Projekt verschiedene Vorteile, die der damalige Direktor Thomas Peterhans in einem AZ-Interview im Mai 2001 aufgelistet hat:

«Da wäre zunächst der Kontakt zu einer spannenden und lebendigen Aussenwelt zu nennen. Für ältere Menschen ist es wichtig, dass sie sich auch an dem orientieren, was ausserhalb des Reussparks geschieht. Der Golfplatz ist ja nicht nur für die Spieler reserviert. Es hat viele Zonen, in denen ein Spazieren möglich ist.»

Allerlei spannende Begegnungen seien möglich. Für den Verein verspreche das Unternehmen Einnahmen in nicht geringer Höhe.

Peterhans meinte zudem weiter: «Damit könnten die ab diesem Jahr nicht mehr ausbezahlten Direktzahlungen des Bundes an den Gutsbetrieb kompensiert werden. Und da wir nicht gewinnorientiert arbeiten, kommt das letzten Endes wieder alles unseren Bewohnerinnen und Bewohnern des Reussparks zugute.»

Opposition von Pro Natura und Stiftung Reusstal

Schon ein Jahr später wurde das Projekt begraben. Grund dafür war die angekündigte Fundamental-Opposition seitens von Pro Natura und der Stiftung Reusstal. Die Golfplatz-Initianten hatten zwar von Anfang an beide Organisationen ins Boot holen und mit ihnen nach gangbaren Kompromissen suchen wollen.

Doch weder Pro Natura noch Stiftung Reusstal hatten sich gesprächsbereit gezeigt, sondern den «entschlossenen Kampf gegen ein solches Projekt» signalisiert. Die Migros zog das Vorhaben letztlich auch aus Imagegründen zurück. Man wollte sich mit den Naturschutzorganisationen nicht auf eine Auseinandersetzung einlassen, die sich womöglich über Jahre hingezogen hätte.

Golf wird im Reusstal wohl nie gespielt werden. Keystone

Gleichzeitig prüfte die Genossenschaft aber einen weiteren möglichen Standort in der unmittelbaren Nachbarschaft. In Mägenwil-Wohlenschwil wurde die Realisierung einer Golfanlage mit «mindestens 18 Löchern, allenfalls gar mit 27 Löchern» ernsthaft geprüft. Lange sah es gut aus.

Pro Natura schloss eine Zustimmung zumindest nicht aus, und 2004 genehmigte der Aargauer Grosse Rat auch eine entsprechende Anpassung des Richtplans. Letztlich scheiterte das Grossprojekt – der Golfplatz hätte sich über eine Fläche von über 100 Hektaren erstrecken sollen – dennoch am vehementen Widerstand des Bauernverbandes Aargau und eines Landwirtes im Golfplatzperimeter.

Bauernverband bodigte auch das zweite Projekt im Gnadenthal

Wie hart das Pflaster für die Golferinnen und Golfer in der Region Freiamt und angrenzenden Gebieten ist, hatte sich zuvor schon in Aristau gezeigt. Dort verhinderte die Gemeindeversammlung im Oktober 2003 mit einem klaren Nein zu einer Nutzungsplanänderung ein Golfplatzprojekt. Das gleiche Schicksal erlitt fünf Jahre später ein weiteres Vorhaben in Beinwil: Die nötige Anpassung des örtlichen Nutzungsplans für einen Golfplatz wurde im Dezember 2008 abgelehnt – zum zweiten Mal in Folge.

Der Plan des Golfplatz-Projekts Gnadenthal in Niederwil von 2015, das nie realisiert worden ist. zvg

Trotz dieser negativen Vorzeichen kündigte der Verein Gnadenthal 2015 einen zweiten Anlauf für die Realisierung eines Golfplatzes im Reusstal an. Drei Jahre später wurde ein konkretes Projekt vorgestellt: Auf 34 Hektaren Land – der Hälfte der 2001 vorgesehenen Fläche – sollten eine 9-Loch-Anlage und eine Driving-Range entstehen.

Ralf Bucher, Geschäftsführer Aargauer Bauernverband. zvg

Diesmal hätte der Verein das Vorhaben selber und ausschliesslich auf eigenem Land verwirklichen wollen. Doch erneut gab es fundamentale Opposition – diesmal wiederum von Seiten der Stiftung Reusstal und der Landwirtschaft.

Ralf Bucher kämpfte als Geschäftsleiter des Bauernverbandes Aargau und als CVP-Grossrat an vorderster Front gegen das Projekt. Es ist wohl auch auf sein Engagement zurückzuführen, dass der Aargauer Grosse Rat im Juni 2020 die nötige Anpassung des Richtplans mit 41 zu 91 Stimmen klar verworfen hat. Und damit ist die Vision «Golfplatz im Reusstal» wohl für alle Zeiten begraben.

Thomas Peterhans: «Golfplatz hätte dem Reusspark und der Gemeinde viel gebracht» Thomas Peterhans hat von 1993 bis 2020 im Zentrum Reusspark gearbeitet, ab 1995 als Direktor. Zur Zeit des ersten Projekts war er auch Gemeindeammann von Niederwil. Darüber, dass im Reusstal definitiv wohl nie Golf gespielt werden kann, hegt er keinen Groll. «Sicher bin ich enttäuscht. Ein solches Projekt wäre sowohl für den Reusspark wie auch für die Gemeinden Niederwil, Fischbach-Göslikon und Tägerig eine Chance gewesen und hätte diesen bestimmt auch finanziell einiges gebracht. Dennoch akzeptiere ich den Entscheid», sagt der 65-Jährige, der erst seit rund zwei Monaten Golf spielt. «Ich habe wegen meiner Partnerin mit diesem Sport angefangen und habe mittlerweile viel Spass daran.» Bei aller Akzeptanz der beiden Entscheide gibt es dennoch ein paar Dinge, die bei Thomas Peterhans im Rückblick einige Fragen aufwerfen. Er sagt dazu: «Das ist die konsequente Oppositionspolitik und Gesprächsverweigerung der Grünen Partei und der Stiftung Reusstal, welche sich ja für die Schaffung von mehr Natur und Biodiversität einsetzen. Für mich ein Widerspruch zu ihren Zielen. Pro Natura hat unser Projekt unterstützt und ihre Mitarbeit in der Projektgruppe zugesichert. Ich bin bis heute überzeugt, wir hätten mit unserem ökologisch gestalteten Golfplatz einen gemeinsamen Weg gefunden.» Er habe es auch als sehr unfair und unverständlich empfunden, dass ausser der FDP und Pro Natura alle politischen Parteien und Organisationen zweimal auf die Einladung zur Vorstellung des Projekts und der Diskussion einfach nicht und gar unentschuldigt reagiert hätten. Was mit den 34 Hektaren Land passiert, auf denen der Verein Gnadenthal den Golfplatz realisieren wollte, ist laut Peterhans noch offen: «Ich hoffe, der Vereinsvorstand folgt dem Antrag, den ich noch als Direktor des Zentrums Reusspark eingebracht habe. Ich würde mir wünschen, dass die Fläche einem Bio-Landwirtschaftsbetrieb verpachtet wird.»