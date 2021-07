Serie (Teil 6) Firmengründungen und Bewerbungsgespräche – Mutscheller Schüler bereiten sich auf Stellensuche vor Die AZ begleitet Freiämter Schüler bei ihrer Suche nach Schnupperlehren in Coronazeiten in einer losen Serie. Im sechsten Teil geht es um ein Planspiel, das sie auf Jobsuche und Arbeitswelt vorbereiten soll. Verena Schmidtke 02.07.2021, 05.00 Uhr

Die Mutscheller Schüler Lorenzo, Lenni, Lynn, Elisa und Alisar (von links) arbeiten an einem Inserat für ihr fiktives Transportunternehmen. Verena Schmidtke

Die beiden Chefinnen haben ihre Plätze gegenüber der Bewerberin Chantal eingenommen. Nach einer freundlichen Begrüssung beginnen sie, diese mit Fragen zu löchern. «Wo sehen Sie sich in zehn Jahren?», möchte Frau Müller – besser bekannt als Lena – von der angehenden Coiffeuse wissen. «Das ist eine schwierige Frage», antwortet diese sie nachdenklich. «Ich hoffe, dann bin ich im Beruf etabliert.»

Chantal bewirbt sich nicht wirklich bei Lena und Caterina um eine Stelle. Hinter der Bewerbungssituation steckt ein Planspiel, das die Lehrerkräfte der Kreisschule Mutschellen (KSM) für die zweiten Klassen der Sekundarschule organisiert haben. Bevor sie in die Sommerferien abdüsen können, haben die Schülerinnen und Schüler diese besondere Aufgabe zu lösen, die sie auf Bewerbungen für Ausbildungsplätze vorbereiten soll.

Schüler gründeten fiktive Firmen und schrieben Stellen aus

Schon am Freitagnachmittag hatten sich die Schülerinnen und Schüler in Gruppen aufgeteilt und mehrere fiktive Firmen gegründet. Die Plakate dazu wurden an einer Wand im Gang aufgehängt. Da gab es beispielsweise das Luxus-Hotel The Royal Duck, das Medical-Center Mutschellen sowie das Transportunternehmen Stuckli. Nun galt es, für die Unternehmen jeweils vier Auszubildende für unterschiedliche Berufe zu finden.

Enya (links) und Lena sind die Chefinnen des fiktiven Hotels The Royal Duck. Verena Schmidtke

Die Hotelgruppe arbeitete am Freitagnachmittag an mehreren Laptops. Eifrig berieten sich die Teilnehmer über die geplanten Ausschreibungen. «Unser Logo sollte in einem Kreis sein», schlägt eine Firmeninhaberin vor und zeigt ihrer Nachbarin ihre Idee. Zu sehen ist eine Ente mit Krönchen, schön eingerahmt. «Für unser Hotel schreiben wir jetzt die Inserate», erläutert Lena das Vorgehen, sie ist Chefin des «The Royal Duck».

Luca (links) und Timjud haben schon einige Schnupperlehren absolviert. Beim Planspiel vertreten sie ein Altersheim. Verena Schmidtke

Gesucht werden Auszubildende in den Bereichen Hotelfach, Hotelkommunikation, für die hoteleigene Gärtnerei sowie für den Coiffeursalon des Hotels. Vizechefin Enya sagt: «Wir haben von unseren Lehrern einige Beispiele bekommen, wie es aussehen könnte. Jetzt überlegen wir, welche Punkte genau in die Inserate gehören.» Von ihren künftigen Mitarbeitern erwartet das Hotel Verantwortungsgefühl, Kontaktfreude und Sinn für Ordnung.

Vorstellungsgespräche mit Feedback

Alles ging viel schneller als in der echten Arbeitswelt. Schon einige Tage später wurden die Bewerber einzeln angehört. Lehrerin Aurora Gigliotti erklärt: «Am Dienstag sollten sich die Jugendlichen mit passenden Dossiers auf die Inserate bewerben, die Unternehmen wählten aus und heute Mittwoch finden die Vorstellungsgespräche statt.» Wie im wirklichen Leben seien die beliebten Ausbildungsplätze schnell vom Markt gewesen, zieht Lehrer Gerhard Oester das Fazit.

Das erste Vorstellungsgespräch des Hotels ist inzwischen beendet. Nun geben einige Klassenkameraden, die zugesehen haben, Rückmeldungen in Bezug auf Körperhaltung, Kleidung, Mimik oder Gestik. «Ich fand dich sehr freundlich, obwohl du etwas nervös gewirkt hast», sagt eine Mitschülerin zur angehenden Coiffeuse. Lehrer Thomas Vock hat einen hilfreichen Tipp für spätere Bewerbungen:

«Beim Vorstellungsgespräch bringst du am besten dein Dossier und ein Blatt mit eigenen Fragen mit. So ein Gespräch ist ja ein Austausch, beide Seiten möchten etwas voneinander.»

Ziel des Planspiels sei es, den Schülerinnen und Schülern einen möglichst realen Einblick in den Ablauf von Bewerbungsprozessen zu geben, führt Vock in einer Pause aus. Dadurch, dass sie selbst Inserate entwarfen, sollten sie ein Gespür dafür entwickeln, welche Punkte beim eigenen Dossier wichtig sind. Ausserdem seien die Vorstellungsgespräche lehrreich dafür, wenn sich die Jugendlichen im Herbst real für Ausbildungsplätze bewerben.

Hier entstehen die Idee, das Logo und die Stelleninserate für das fiktive Luxushotel der Mutscheller Schülerinnen und Schüler. Verena Schmidtke

Auch beim Planspiel erhält nicht jeder einen Job

Die Entscheidung, wer nun welche Stelle bekomme, werde am Nachmittag fallen. Gerhard Oester sagt: «Wie im wirklichen Leben werden auch hier nicht alle einen Platz erhalten.» Während sich einige Schüler am Freitag noch ein wenig verhalten zu dem Projekt geäussert hatten, sieht es am Mittwoch schon anders aus. «Es macht wirklich Spass und es ist mal etwas anderes», stellt Mikaela fest. Chantal pflichtet ihr bei und betont: «Und man lernt auch viel dabei.»

Die Chefinnen Lena und Caterina befragen Bewerberin Elisa, während die Klassenkameraden und Lehrer Thomas Vock zuschauen.

Verena Schmidtke

Die letzten Monate boten interessante Einblicke in ein nicht immer einfaches Schuljahr. Da ist ein weiterer Besuch im Herbst bei den Schülerinnen und Schülern der KSM schon fest eingeplant. Dann wird die AZ erfahren, ob sich einige eventuell schon für einen Ausbildungsplatz entschieden haben.