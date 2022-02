Peter Suter aus Wohlen erzählt seine Lebensgeschichte

Serie Peter Suter (3/3) Er beriet den Bundesrat und winkte einer Wohler Schulklasse mit den Flügeln zu Peter Suter (81) war viele Jahre Chefarzt der Intensivmedizin am Unispital Genf und präsidierte unter anderem die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften. Ausserdem war der Wohler einer der wenigen Miliz-Mirage-Piloten des Landes und wohnt mit seiner Familie in Genf. Der AZ erzählt er seine Lebensgeschichte. Andrea Weibel Jetzt kommentieren 05.02.2022, 05.00 Uhr

Hier wurde Peter Suter (vorne, Mitte) auf die Mirage umgeschult. Auf dem Bild sind die Fluglehrer und deren stolze Schüler zu sehen. zvg

Nach einem gut zweijährigen Aufenthalt in Amerika kamen Peter Suter und seine Familie zurück nach Genf. In den USA hatte der Wohler weiter in der Intensivmedizin forschen, aber auch in der klinischen Praxis arbeiten können. Zurück in Genf wurde er Chef der Intensivmedizin am Unispital sowie Professor an der Fakultät. «Das war zwischen 1975 und 2005, quasi der Hauptteil meines Lebens», fasst er zusammen.

Der Wohler war auch acht Jahre lang Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität Genf. Zudem wurde er in verschiedene Kommissionen des Bundes für die Entwicklung und Reform in der Medizin berufen und hatte somit auch einen guten Einblick – «und hie und da sogar Einfluss» – auf gewisse Kapitel der Gesundheitspolitik der Schweiz.

Der junge Peter Suter war stolz, Mirage fliegen zu dürfen, aber auch auf seine akademische Karriere und sein Familienleben. zvg

Er ist stolz darauf, dass er beispielsweise von 2004 bis 2011 Präsident der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften sowie von 2009 bis 2011 Präsident der Akademien der Wissenschaften Schweiz war. Als solcher hatte er einige Male mit dem Bundesrat zu tun, der die Meinung der Akademien sehr ernst nimmt.

«Im Moment kennt man die Akademie der Medizinischen Wissenschaften vor allem darum, weil sie zu vielen heiklen Themen der Medizin praktische und ethische Empfehlungen und Richtlinien ausgearbeitet hat, zum Beispiel auch für die Aufnahme-Triage von Covid-Patienten in die Intensivstation», erwähnt Suter.

Er war einer der wenigen Nicht-Berufspiloten, die Mirages fliegen durften

Doch was war das mit der Mirage? Das Thema hätte er beim Erzählen beinahe vergessen. In den 60er-Jahren schaffte sich die Schweiz rund 50 dieser damals modernsten Düsenflugzeuge an, die doppelte Schallgeschwindigkeit fliegen können. Sie sind mit ihrer dreieckigen Flügelform nicht leicht zu fliegen. Doch der Bundesrat wollte, dass, wie üblich, nicht nur Berufspiloten sie fliegen sollten, sondern auch Milizler.

Peter Suter in der Mirage. zvg

Von den 60 ersten Miragepiloten der Schweiz waren gut die Hälfte Militär-Berufspiloten, die meisten anderen Swissair-Piloten. Und dann gab es ein paar Piloten aus der Milizarmee – einer davon war Peter Suter. 1969 begann die viermonatige Ausbildung. «Wir mussten in jeder Hinsicht beweisen, dass wir mit den Berufspiloten mithalten konnten», erinnert er sich. Das schaffte der sportliche Freiämter.

Ein Flügelwinken für die Wohler Schulklasse

An ein Erlebnis erinnert er sich gut, das hatte allerdings nicht direkt mit der Mirage zu tun: «Mein früherer Lateinnachhilfelehrer und Freund Anton Wohler kam einmal mit einer Wohler Oberstufenklasse bei unserer Staffel zu Besuch, als ich im Oberwallis im Dienst war. Ich durfte der Klasse den Gebirgsflugplatz zeigen, einer meiner Kollegen flog Akrobatik und wir übten einen Alarmstart, während die Kinder aus der Nähe zuschauen durften.»

Peter Suter hat seinen Schalk trotz seiner verantwortungsvollen Aufgaben nie verloren – wie die Geschichte mit dem Flügelwinken zeigt. zvg

Die Schulklasse war natürlich begeistert, doch das war noch nicht alles. «Wir wussten, wann sie den Zug zurück ins Freiamt nehmen würden. Also flogen zwei von uns mit unseren Venoms ganz nah neben dem Zug her und winkten ihnen mit den Flügeln zum Abschied», erzählt Suter lachend. Er hätte noch viele solcher Geschichten auf Lager.

Immer wieder entschuldigt er sich, dass er mich so lange mit seinen Erzählungen aufgehalten hat. Denn so rasch sind zwei Stunden vorbeigegangen. Doch es ist mir tatsächlich keine Sekunde langweilig geworden. Draussen vor dem Fenster ziehen noch immer die Wolken im Föhnwind vorbei. Doch jetzt bemerke ich, dass ich beim Zuhören unwillkürlich nach einem Düsenflieger Ausschau gehalten habe, der vielleicht sogar mit den Flügeln winkt.

