Peter Suter und die Intensivmedizin

Serie Peter Suter (2/3) Wie eine Wette und eine kleine Notlüge ihm zur Karriere und nach Kalifornien verhalfen Peter Suter, 81, war viele Jahre Chefarzt der Intensivmedizin am Unispital Genf und präsidierte unter anderem die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften. Ausserdem war der Wohler einer der wenigen Miliz-«Mirage»-Piloten des Landes und wohnt mit seiner Familie in Genf. Der AZ erzählt er seine Lebensgeschichte.

Peter Suter 1982 bei einer Visite am Krankenbett in der Intensivstation in Genf. zvg

Eigentlich hätte er sich für Chirurgie interessiert, weil er sie näher bei seiner «fliegerischen Persönlichkeit» sah, erzählt der heute 81-jährige Peter Suter. «Aber ich hatte keine guten Vorbilder, also wählte ich stattdessen die Innere Medizin, während sich meine damalige Freundin Susanne der Pädiatrie, also der Kinderheilkunde, verschrieb.» Zusammen verbrachten sie ein Semester in Wien. Susanne wurde später Chefärztin des Kinderspitals Genf. Peter Suters Pläne sollten sich hingegen drastisch ändern.

In einer Vierergruppe bereitete sich das Paar intensiv auf das Schlussexamen vor. Dort kam die Wette auf, die ihren Lebensweg bestimmen sollte: «Die Kollegen sagten, die beste Klinik zur Weiterbildung für Innere Medizin sei im Unispital in Genf. Aber da würde man mich sowieso nicht nehmen. Ich antwortete: ‹Was wetten wir?›» Am Ende waren es ein paar Flaschen guten Rotweins, die er erhielt, weil er es tatsächlich geschafft hatte, eine Stelle in Genf zu ergattern.

Susanne legte das Veto ein – und veränderte damit die Zukunft

«Susanne sagte, sie begleite mich nach Genf. Dafür dürfe sie beim nächsten Mal auswählen, wo wir hingingen», berichtet Suter mit einem herzlichen Lachen. Es ging Schlag auf Schlag: Im Mai 1968, als Suter 28 Jahre alt war, erhielten die beiden ihr Diplom, im Juli heirateten sie, gingen auf Hochzeitsreise und zogen nach Genf, wo Peter Suter am 1. August seine neue Stelle antrat.

Susanne und die beiden älteren Söhne Christophe und Matthias in den USA beim Skifahren. zvg

Das Glück war dem Paar hold: «Nach ein paar Wochen fragte mich ein Oberarzt der Klinik, ob meine Frau eine Stellvertretung übernehmen könnte. Das tat sie gerne.» So fasste auch Susanne Suter Fuss im Unispital in Genf.

Als Peter Suter sich knapp drei Jahre später für eine Stelle in Bern interessierte, legte seine Frau das Veto ein. Jetzt war sie dran mit Wählen. Sie wollte mindestens noch ein Jahr in Genf bleiben. Dieser Entscheid bestimmte Peter Suters Laufbahn endgültig. «Ich wusste nicht, was ich in diesem Jahr machen sollte. Da fragte mich der Chef der chirurgischen Intensivstation, ob ich bei ihm arbeiten wollte.» Er weiss noch: «Da entdeckte ich, wie viel man in der Intensivmedizin bewegen kann.»

Die Geschichte mit seinem Vater gab den Ausschlag

Was wirklich den Ausschlag dafür gab, dass die Intensivmedizin sein Fachgebiet wurde, war der drohende Tod seines Vaters. «Ich erhielt einen Anruf, mein schwerkranker Vater liege auf der Intensivstation im Spital Aarau im Sterben. Ich fuhr mitten in der Nacht von Genf aus zu ihm.»

Peter Suter erzählt aus seinem abenteuerlichen Leben. zvg

Die Ärzte gaben Max Suter nur noch wenige Stunden zu leben. «Die Intensivstation in Aarau war damals in den Kinderschuhen, zumindest die Erfahrung der Ärzte», erinnert sich Peter Suter. «Ich machte Vorschläge zur Behandlung meines Vaters. Ich wurde vom Arzt von oben herab behandelt, aber es wurde mir erlaubt. Die Pflegerinnen waren grossartig.» Kaum jemand hätte es für möglich gehalten: «Am nächsten Morgen erwachte mein Vater. Er durfte nach einer längeren Rekonvaleszenz nach Hause, konnte sogar wieder arbeiten und lebte noch zweieinhalb Jahre.»

Da wusste Peter Suter, dass er in der Intensivmedizin forschen wollte. «Ich merkte: Gopfridstutz, das ist ja noch interessanter als die Innere Medizin! In der Inneren sind die therapeutischen Möglichkeiten häufig beschränkt, in der Intensivmedizin steckte damals jedoch viel Entwicklungspotenzial.»

Ein Abstecher in die USA – dort mussten sie Schafe füttern

1970 kam der erste Sohn des Paares zur Welt. Suter suchte währenddessen einen idealen Ort, um mehr über die Intensivmedizin zu lernen. Dieser lag scheinbar in Amerika. «Meine Frau war nicht begeistert. Aber sie fand, mit Boston, Florida oder Kalifornien könne sie sich zur Not anfreunden. Also erfand ich für meinen Vorgesetzten eine etwas ausgefallene Lüge», berichtet Suter lachend.

Peter Suter mit seinen beiden Söhne Christophe (2 Jahre) und Matthias (6 Monate) in den USA. zvg

Weil die Schweizer Armee Flugzeuge aus Kalifornien evaluierte und auch ein paar Berufspiloten dort trainierten, gab Suter vor, er müsse zwingend einen Platz in Kalifornien finden, um sein Flugtraining weiterzuführen. Durch Beziehungen seines Vorgesetzten im Spital zu Ärzten in den USA klappte das tatsächlich, und die Familie zog nach San Francisco. Zuerst kam aber 1972 der zweite Sohn zur Welt, der dritte folgte 1978, als Suters bereits zurück in Genf waren.

Peter Suter und seine Familie waren sehr glücklich in den USA: hier mit Ehefrau Susanne und den beiden Söhnen Christophe und Matthias. zvg

Zwei Jahre lebten sie in den USA, auch Susanne fand eine Stelle dort. Zum Abschluss des Amerika-Abenteuers arbeitete Peter Suter einige Monate in Boston. «Ein Genfer Freund ermöglichte uns, gratis in einem schönen Landhaus zu leben. Wir mussten dafür aber am Wochenende die 20 Schafe im Garten versorgen – ein Riesenspass für unsere Buben», erzählt er verschmitzt.

