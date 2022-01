Peter Suter aus Wohlen erzählt seine Lebensgeschichte

Serie Peter Suter (1/3) Wie ein Wohler auszog, die Lüfte, Universitäten und Spitäler zu erobern Peter Suter, 81, war viele Jahre Chefarzt der Intensivmedizin am Unispital Genf und präsidierte unter anderem die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften. Ausserdem war der Wohler einer der wenigen Miliz-«Mirage»-Piloten des Landes. Heute lebt Suter mit seiner Familie in Genf. Der AZ erzählt er seine Lebensgeschichte in drei Teilen. Andrea Weibel Jetzt kommentieren 22.01.2022, 05.00 Uhr

Peter Suter war «Mirage»-Pilot und Chefarzt des Unispitals Genf. Noch heute ist der 81-Jährige sportlich auf den Ski unterwegs. Hier im März 2021 mit dem Corvatsch im Hintergrund. zvg

Vom Föhnwind getrieben stürmen die Wolken übers Freiamt. Da gibt es kaum etwas Schöneres, als sich eine spannende Geschichte erzählen zu lassen. Vor allem, wenn es die wahre, abenteuerliche Lebensgeschichte desjenigen ist, der sie erzählt. Peter Suter schmunzelt vermutlich über diese Zeilen. Doch genau danach klingt es, wenn er aus seinem Leben erzählt: nach einem Abenteuer. Während der zwei Stunden, die er berichtet, wird es keine Sekunde langweilig.

Seine älteste Erinnerung handelt von Vreneli, seiner ein Jahr älteren Schwester, mit der er viel und gerne in ihrem Elternhaus am Bachmattenweg in Wohlen gespielt hat. Als der 1940 geborene Peter vier Jahre alt war, starb sie an einem Hirntumor. Von da an war er das älteste von vier Geschwistern.

Der kleine Peter Suter mit seiner Schwester Vreni etwa 1943. Vreni verstarb etwa ein Jahr später an einem Hirntumor. zvg

«Abgesehen davon hatten wir eine sehr glückliche Kindheit», berichtet der heute 81-Jährige am Telefon. «Meine ganze Familie war sehr naturverbunden. Es kommt mir vor, als hätten wir die halbe Woche in den Wiesen und im Wald oberhalb von Wohlen verbracht», erzählt er voller Freude.

Beide Grossväter waren Biologielehrer, einer zudem Archäologe

Sein Grossvater Emil Suter war Biologielehrer an der Bezirksschule und hatte zwei Hobbys: Archäologie und Insekten. «In Afrika hat er mehrere neue Insekten entdeckt. Und zusammen mit meinem Onkel Paul hat er im Wohler Wald keltische Gräber untersucht.»

Peter Suters Mutter Dora mit den vier Kindern Peter, Katharina, Kurt und Jost (von links) in Wohlen (etwa 1949 aufgenommen). zvg

Peter Suters Vater Max war Zahnarzt, seine Mutter Dora Lehrerin aus Lenzburg und deren Vater ebenfalls Biologielehrer. Die Naturwissenschaften wurden Peter Suter also sozusagen in die Wiege gelegt. «Auch hatten wir immer einen grossen Garten, vor allem in den Kriegsjahren kam viel Gemüse und Obst von dort», erinnert er sich. Dass sein Vater Schmetterlinge züchtete sowie im Garten Hühner, Enten, Gänse und Bienen hielt, sind weitere Beispiele für die Naturverbundenheit der Familie Suter.

Peter Suter wollte die Kantonsschule besuchen. Doch sein «sehr strenger und nicht immer so freundlicher» Lateinlehrer sagte, das sei wegen seiner Leistungen in Latein unmöglich. Doch Vater Max kannte einen jungen Lateinstudenten namens Anton Wohler, der seinem Sohn Nachhilfe geben sollte. Suter muss lachen, als er berichtet: «Als mein Lateinlehrer sah, dass ich an der Kantiprüfung im Latein einen 6er gemacht hatte, traten ihm Tränen in die Augen.»

Als kleiner Bub war es sein Traum gewesen, Schreiner zu werden. In der Kanti, die er in Aarau besuchte, wusste Peter Suter aber nicht mehr so genau, was er aus seinem Leben machen sollte. Doch wurden zwei Dinge bald klar: Der junge Handballer, der es mit dem Verein seiner Studentenverbindung KTV bis in die Nati-B schaffte, wollte das Segelfliegen lernen und studieren.

Peter Suter mit seiner ein Jahr älteren Schwester Vreni etwa 1943. zvg

Er musste Fliegersoldat oder Swissair-Pilot werden

Das Segelfliegen hätte er sich nicht leisten können. «Aber wenn man sich verpflichtete, anschliessend in die Flieger-Rekrutenschule zu gehen oder Swissair-Pilot zu werden, war die fliegerische Vorschulung gratis», erzählt er. Seine Eltern waren nicht glücklich, seine Mutter weinte gar. Aber mit der Hilfe eines Freundes überzeugte sie der damals 17-Jährige.

Nach der Kanti schrieb er sich an der ETH in Zürich für Physik ein. Auch Chemie, Biologie oder Medizin wären für ihn in Frage gekommen, aber durch Gespräche und ein Praktikum hatte er eins ums andere ausgeschlossen. Vor dem Studium trat er aber als einer von 200 jungen Militärpiloten-Anwärtern in Payerne (Waadt) zur Rekrutenschule (RS) an. «Innert 13 Wochen einer normalen RS wurden 40 dieser Kandidaten ausgewählt, die in Magadino im Tessin die Ausbildung im Flugzeug anfangen durften. Von diesen wurden innert vier Wochen nochmals 20 in die normale RS zurückversetzt.»

Die übrigen 20, zu denen auch der junge Wohler gehörte, lernten nicht nur, mit Propellermaschinen zu fliegen, sondern durften auch die Ausbildung zu Piloten der ersten Düsenflugzeuge der Schweiz machen. Diese hiessen «Vampire» und «Venom», stammten aus England, waren zum Teil aus Holz gefertigt und flogen noch weit unter der Schallgeschwindigkeit.

Ihm fehlte der Mensch – also studierte er Medizin

Anderthalb Jahre dauerte die Ausbildung zum Militärpiloten. Doch Peter Suter wollte nicht Berufspilot werden. Als «Milizler» musste er aber ebenfalls viel Zeit und Energie einsetzen, um ein gutes fliegerisches Niveau beizubehalten: sechs Wochen WK pro Jahr plus einen Tag Flugtraining pro Monat. Daneben begann er sein Studium. Aber: «Während der Pilotenausbildung merkte ich, dass Physik nicht das Richtige für mich wäre. Mir fehlte in diesem technischen Bereich ein starker Bezug zum Menschen. Also studierte ich Medizin.»

Dort, im Studium in Zürich, lernte er auch seine spätere Frau Susanne kennen. «Ohne sie hätte ich es nicht geschafft. Sie gab mit nicht nur stets ihre Notizen, wenn ich wegen der Armee fehlte. Sie fertigte auch Durchschläge von allen anatomischen Zeichnungen an und kolorierte diese für mich», erinnert er sich glücklich.

Im zweiten Teil der Serie über Peter Suter erzählt er, wie er dank einer kleinen Lüge für zwei Jahre in Kalifornien in der Intensivmedizin forschen konnte.

