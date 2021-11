Serie Freiämter Bibliotheken: Gemeindebibliothek Niederwil

Serie Freiämter Bibliotheken (10) In dieser Bibliothek gibt's nicht nur einen Flohmarkt, sondern auch Samen zum Tauschen In einer regelmässig erscheinenden Serie stellt die AZ Freiamt Bibliotheken aus der Region, Bibliothekarinnen und deren Lieblingsbücher vor. Im zehnten Teil ist die Reihe an Andrea Wagenhofer und Susanne Maggisano, Leiterinnen der Schul- und Gemeindebibliothek Niederwil. Verena Schmidtke 30.11.2021, 05.00 Uhr

Ganz in ihrem Reich: die Niederwiler Bibliotheksleiterinnen Susanne Maggisano (links), die den Buchtipp der beiden zeigt, und Andrea Wagenhofer. Verena Schmidtke

Gleich gegenüber der Schule befindet sich die Schul- und Gemeindebibliothek Niederwil. Die Treppe hinab und schon stehen die Lesefreudigen in einem in freundlichen Farben gehaltenen Raum mit vielen Regalen voller Bücher. Dort nehmen die Bibliothekarinnen Susanne Maggisano und Andrea Wagenhofer ihre Leserschaft in Empfang. Es ist ein Donnerstagnachmittag, sie erwarten den baldigen Ansturm der Schülerinnen und Schüler.