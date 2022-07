Römische Ruine Villa Rustica in Oberlunkhofen. Sommerserie AZ

Serie AARGAUER RUINEN (1/5) Schon die alten Römer genossen den Blick übers Reusstal – Was es mit der «Villa Rustica» in Oberlunkhofen auf sich hat Im Waldstück oberhalb von Oberlunkhofen war ab dem 1. Jahrhundert ein römischer Gutshof angesiedelt. Solche Höfe waren früher das «Rückgrat des römischen Reiches». In einer Serie beleuchtet die AZ verschiedene, bisher eher unbekannte Ruinen im Aargau. Laura Koller Jetzt kommentieren 05.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Inmitten des Lunkhofer Waldes: Kantonsarchäologe Matthias Flück steht in den Ruinen des römischen Gutshof auf der Schalchmatthau. Heute ist nur noch das ehemalige Bad des Herrenhauses sichtbar. Severin Bigler

Die Habsburg fasziniert als Stammsitz einer Grossdynastie, Vindonissa zieht Geschichtsfans und Schulklassen aus der ganzen Schweiz an. Auch das Schloss Lenzburg ist mit dem Drachen Fauchi ein Publikumsmagnet. Doch im Aargau gibt es noch viel mehr Gebäude und Ruinen, die mit ihren reichen Geschichten an vergangene Zeiten erinnern.

So auch die «Villa Rustica», ein römischer Gutshof auf der Schalchmatthau in Oberlunkhofen. Hier wurden zwischen dem 1. und 3. Jahrhundert Nahrungsmittel für die umliegende Region und das Militär produziert. Heute kommen einige auf ihren Joggingstrecken und Hundespaziergängen an den eingezäunten, denkmalgeschützten Mauern vorbei. Aber die Geschichte dahinter bleibt vielen verborgen.

Dabei stand hier einmal ein zweistöckiges Herrenhaus. Weil die heute sichtbaren Mauern so dick sind, lässt sich darauf schliessen, dass das Gebäude, mit Ausnahme des Badetraktes, zwei Etagen hatte. Das Herrenhaus, die pars urbana, hatte 26 Zimmer, inklusive einem idyllischen Säulengang. Das Haus war gegen Süden ausgerichtet und der schätzungsweise etwa 500 Hektar grosse Umschwung streckte sich bis in die Reussebene hinunter. Teil davon war die pars rustica, also der Wirtschaftsbereich. Dies waren die Werkstätten, Ställe, Getreidespeicher und Unterkünfte für das Personal.

Eine Rekonstruktion des römischen Gutshofes von Oberlunkhofen. Auf der rechten Seite fliesst das «Menschenbächli» vorbei. Die Mauern des rechten Flügels sind heute noch zu sehen. zvg

Damals war aber kein dichter Wald um die «Villa Rustica» herum, das Gebäude lag neben dem «Menschenbächlein» auf einer freien Terrasse mit Blick auf das Reusstal. Es war vermutlich eine mittelgrosse Anlage mit etwa 25 bis 30 Beschäftigten. «Solche Gutshöfe waren das Rückgrat für die Versorgung der römischen Bevölkerung», erklärt Matthias Flück, Leiter vom Ressort Archäologische Untersuchungen der Kantonsarchäologie Aargau.

Flussnähe und eine Anbindung ans Strassennetz war den Römern wichtig

Entlang der Aare und in den Tälern des Mittellands gab es in regelmässigen Abständen Gutshöfe. Nebst sonnigen Hängen achteten die alten Römer gemäss Flück auf folgende Faktoren:

«Die Gutshöfe wurden bewusst in Flussnähe gebaut, eine Anbindung an das römische Strassennetz war auch wichtig.»

Er fährt fort. «Im späten 3. Jahrhundert wurden die Höfe aber vermehrt verlassen. Das römische Reich befand sich in einer innenpolitischen Krise, dazu breiteten sich Krankheiten aus und das Klima veränderte sich.»

Aktuell sind einige Mauern und die Umrisse der Räume sichtbar, es ist der frühere Ostflügel des Herrenhauses. Der diente früher als Bad, mit der typischen Einteilung der verschiedenen Räume. So gab es ein Becken mit kaltem Wasser (Frigidarium), danach der lauwarme Raum (Tepidarium) und der Schwitzraum (Caldarium). Diese wurden mit der römischen Bodenheizung, der Hypokaustanlage, gewärmt. Dafür verwendeten die Römer im Bau spezielle Pfeiler, wo die Wärme vom Heizraum her durchziehen konnte.

Solche Gutshöfe bildeten das «Rückgrat des römisches Reiches». Heute ist noch der östliche Teil des Herrenhauses sichtbar. Dies war früher der Badetrakt, direkt nebenan floss das «Menschenbächlein». Severin Bigler Die alten Römer nahmen hier in Bad, heute wachsen Moos und Löwenzahn. Kantonsarchäologe Matthias Flück steht in den Ruinen der «Villa Rustica» in Oberlunkhofen. Severin Bigler Besonders interessant sind die rötlichen Ziegel, das ist die rekonstruierte Bodenheizung. Damit konnten der Boden und gewisse Wände im Badetrakt geheizt werden und das bereits im 1. Jahrhundert. Severin Bigler Das Herrenhaus vom Gutshof umfasste 26 Zimmer auf zwei Stockwerken. Der Ostflügel, hier der linke, schraffierte Teil, ist erhalten geblieben. Die Mauern wurden 1978 von Kantonsschülerinnen und -Schülern freigelegt und restauriert. Severin Bigler Die alten Römer nahmen sich Platz für ihre Körperpflege. Der Badetrakt umfasste von der Einfeuerung, über den Schwitzraum, bis zum Kaltwasserbecken diverse Räume. In der hinteren, rechten Seite des Bildes ist zudem der Keller sichtbar. Severin Bigler So zeichnete der Joner Lehrer S. Meier die landschaftliche Situation mit den Ruinen des römischen Gutshofes auf. Er führte zusammen mit dem B. Küng, dem Lehrer aus Arni, die ersten Ausgrabungen 1897 durch. zvg

Der Lunkhofer Dorfbevölkerung war immer bewusst, dass sich oberhalb des Dorfes, auf der Schalchmatthau, alte und überwachsene Mauern befinden. Viele vermuteten, dass es sich um eine mittelalterliche Burg handelt.

Zwei Lehrer wollten es genauer wissen. «Vor etwas mehr als hundert Jahren, im Sommer 1897 begannen die Herren Meier und Küng mit den Ausgrabungen», erzählt Flück. Der Joner Lehrer Meier schreibt in seinem Grabungsbericht vom Mörtel und den Ziegelfragmenten, die sie gefunden haben. Der Kanton Aargau prüfte die Fundstücke und kam zum Schluss, dass diese römischen Ursprung sind. Die zwei Lehrer gruben weiter und fanden den 40 Meter langen und 26 Meter breiten Grundriss des Herrenhauses.

Die beiden Lehrer B. Küng und S. Meier haben den römischen Gutshof 1897 selber ausgegraben. Hier befinden sie sich im Badetrakt, den die Römer beheizt haben. Zwischen ihnen ist das Heizloch, mit dem die Römer den Badetrakt warm hielten. zvg

Auf einem zwölfseitigen Bericht hielt Meier fest, was in welchem Raum aufgefunden wurde. Von eisernen Messerchen und Türriegel über Schweinezähne bis zu Resten von Amphoren. Aus weissen, roten, gelben und grünen Verputzstücken schlossen sie, dass die Zimmer farbig bemalt waren. Ausserdem analysierten sie die Erdschichten so genau, dass sie in fünf Räumen Heizsysteme fanden. Die Heizröhren der berühmten römischen Boden- und Wandheizungen sind noch heute erkennbar.

Im frühen Mittelalter wurde der Gutshof zur Grabstätte

Aber das Bauchgefühl der Lunkhofer war nicht falsch, in den Ruinen wurden sieben Skelette gefunden. Flück erklärt: «Dank der Grabbeigaben wissen wir, dass diese im frühen Mittelalter, also zwischen dem 5. und 7. Jahrhundert hier begraben wurden.» Er fährt fort:

«Spannend ist, dass alle mit dem Kopf nach Westen begraben wurden.»

Der Grund für diese Ausrichtung ist unbekannt, die Grabsitten waren im Laufe der Zeit unterschiedlich und haben sich immer wieder verändert. Die Gebeine liegen heute im Depot für Anthropologische Funde.

Früher haben hier die Gutsherren gebadet, heute sind es moosbewachsene Ruinen. Matthias Flück von der Kantonsarchäologie Aargau erzählt, was von der «Villa Rustica» noch zu sehen ist. Gülpinar Günes /

Severin Bigler

Nach den Grabungen von Meier und Küng geschah lange nichts mehr, die Mauern wurden dem Wald überlassen. Bis 1978 wurde der Gemeinderat vom damaligen Kantonsarchäologen Martin Hartmann über den schlechten Zustand der Anlage aufgeklärt. Im selben Jahr kamen Schülerinnen und Schüler der Kantonsschulen Vevey und Zofingen in ihren Sommerferien nach Oberlunkhofen.

Sie restaurierten die Ruine und legten weitere Teile davon frei. Die Gemeinde zahlte für Kost und Logis, die jungen Leute kümmerten sich um die alten Steine. Sie befassten sich mit dem Ostflügel, also dem heute sichtbaren Bad.

Schuften für den Erhalt der Geschichte: Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule Vevey und Zofingen legten den Badetrakt der «Villa Rustica» 1978 während ihrer Sommerferien wieder frei. zvg

Ein Jahr später legte eine Klasse der Bezirksschule Muri einen weiteren, tiefer liegenden Raum frei. «Die frei gelegten Befunde geben viele Anhaltspunkte über die Architektur der Anlage. Hier sieht man besonders gut, wie das Gelände genutzt wurde und die Römer terrassiert gebaut haben», erklärt Flück. Ihm gefällt die Lunkhofer «Villa Rustica»: «Wenn wir so einen terrassierten Gutshof als Modell nachbauen könnten, das wäre schön.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen