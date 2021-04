Seltene Vögel In Beinwil bauen Kühe die Nester für bodenbrütende Vögel – der Ornithologe ist begeistert 3,5 Prozent Biodiversitätsfläche sollte jeder Bauernhof heute aufweisen. Das Landgut Weitsicht in Wiggwil hat 65 Prozent. Da erstaunt es nicht, dass Ornithologe Peter Zeller grosse Hoffnung auf seltene Vögel hat. Die AZ durfte ihn auf seinem ersten Rundgang begleiten. Andrea Weibel 29.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ornithologe Peter Zeller schaut und kartiert, welche Vogelarten auf dem Landgut Weitsicht in Wiggwil zu finden sind. Alex Spichale

«Es ist unglaublich, schon wenn man hier am Feld vorbeigeht, hört man unzählige Insekten, aber auch Vogelgezwitscher. Bewegt man sich nur ein paar Meter davon weg, wird es gleich leiser», sagt Peter Zeller. Der 42-jährige Elektriker und Familienvater verbringt einen Grossteil seiner Zeit damit, Vögel zu beobachten und ihnen zuzuhören. Der Zufall wollte es, dass er auf ebendiesem Feld, das ihm so gut gefällt, nun die Vögel zählen und kartieren kann.

Das Feld, von dem er redet, gehört zum Landgut Weitsicht im Beinwiler Weiler Wiggwil. Seit zehn Jahren ist es in den Händen von Eva Kollmann und Thomas Kull. «Auf einem Bauernhof müssen heute mindestens 3,5 Prozent der Fläche der Biodiversität dienen», erklärt Kollmann. Stolz fügt sie hinzu: «Unser Hof hat 65 Prozent.» Ihr ist wichtig: «Wir schauen die Landwirtschaft ganzheitlich an, es gehören unzählige kleine Puzzleteile dazu.» So zeigt sie auf eine kleine Mutterkuhherde und sagt:

«Da drüben sieht man unsere wertvollen Mitarbeiterinnen.»

Denn die Kühe sind nicht einfach da, um Fleisch zu produzieren, sondern auch, um Brutplätze für Vögel zu schaffen. Klingt komisch, stimmt aber, wie der Ornithologe bestätigen kann.

«Viele sind wohl noch nicht zurück aus dem Winterquartier»

Am Freitagmorgen, 23. April, früh um 6.30 Uhr, machte sich Peter Zeller erstmals in offizieller Mission auf den Weg über die 6,3 Hektaren des Landguts Weitsicht. Die Sonne schien prächtig, kaum eine Wolke am Himmel. Dennoch wusste er schon, als er seine Haustür öffnete, dass er wohl diesmal nur wenige Vögel kartieren konnte. «Der Wind blies und die Vögel vor meiner Tür, die ich sonst immer höre, waren diesmal still.»

Wie prophezeit war es denn auch: «Ich habe schon Vögel gehört und auch gesehen, aber von privaten Spaziergängen weiss ich, dass es hier noch viele andere hätte.» Doch da Ornithologen zum Kartieren generell immer drei Rundgänge im Abstand von zwei Wochen machen – alle im Frühling während der Brutzeit –, ist das für ihn noch kein Rückschlag.

Eva Kollmann hat auf ihrem Landgut Weitsicht 65 Prozent Biodiversitätsfläche (Pflicht wären 3,5 Prozent). Ornithologe Peter Zeller ist begeistert. Alex Spichale

Gesehen oder gehört hat er Kohl- und Blaumeisen, die allerersten Rauch- und Mehlschwalben des Jahres, Hausrotschwänze, Ringeltauben, Elstern, «natürlich Rabenkrähen», Buchfinken, Haus- und Feldspatzen, Stare, Türkentauben, einen Rotmilan, Turmfalken und die beiden selteneren Vogelarten Goldammer und Distelfink. Er erklärt:

«Viele der spezielleren Arten sind wohl noch gar nicht zurück aus ihrem Winterquartier.»

Und jetzt noch ein bisschen Vogelkunde – hätten Sie alle erkannt?

Die Kohlmeise. LZ Die Blaumeise. LZ Die Rauchschwalbe. zvg / Pro Natura Unterwalden Die Mehlschwalbe war «Vogel des Jahres» anno 2010. Bildrechte: Keystone (Foto: Mark Hamblin / SVS)

Ein Rotschwänzchen. Bild: Fotolia / Archiv Eine Ringeltaube im Aarauer Stadtpark.

Bild: Emanuel Freudiger Die Elster. AZ Die Krähe. Sandra Ardizzone Ein Buchfink sucht nach Futter.

Walter Schwager Drei Stare schätzen in Hägendorf die Winterfütterung.

Bruno Kissling Ein eindrücklicher Rotmilan. zvg / Daniel Schneeberger Der Turmfalke wurde zum «Vogel des Jahres» 2008 gewählt. Bildrechte: key / Foto: Ruedi Aeschlimann / Birdlife SVS Goldammer. Fotografiert in Neuenhof AG. Bild: ZVG / WOZLZB Der seltene Distelfink.

Bild: Edgar Huber / ZVG

Ziel: Herausfinden, was Biodiversität den Vögeln bringt

Die Entdeckungen dieses Morgens sind für den Vogelspezialisten noch nicht bahnbrechend. Doch das macht nichts: «Ich möchte die Kartierung über die nächsten Jahre weiterführen, um aufzuzeigen, wie gross der Einfluss eines Landwirtschaftsbetriebs, der so viel für die Biodiversität tut, auf die Anzahl der Vögel ist», sagt Zeller.

Goldammern, Distelfinke und viele andere Vogelarten hat Ornithologe Peter Zeller auf dem Landgut Weitsicht gesehen und gehört. Alex Spichale

Das war auch der Plan von Eva Kollmann. «Schon vor Jahren habe ich mich bei der Vogelwarte Sempach und bei Birdlife Schweiz gemeldet, damit sie die Vögel auf unserem Hof zählen. Ich stellte mir genau die gleiche Frage wie Peter Zeller: Was bewirkt die Biodiversitätsfläche?» Mit ihrem aufgestellten Lachen fügt sie hinzu:

«Man sagte mir, ich solle mich an den örtlichen Vogelschutzverein wenden. Glücklicherweise gehört diesem mit Peter Zeller ein absoluter Spezialist in der Vogelkunde an.»

Tatsächlich ist Zeller einer von drei Schweizer Ornithologen, die im internationalen Vergleich die meisten Vögel in der freien Wildbahn erspäht haben. Bei ihm sind es genau 660 im Gebiet in und um Europa. In der Schweiz hat er von gut 400 Arten bereits 360 mit eigenem Auge gesehen. «Sie haben mich schon seit meiner Kindheit interessiert», erklärt er.

Sie haben in zehn Jahren viel gelernt

Bisher kann Zeller vor allem sagen, dass auch den selteneren Vögeln auf dem Landgut Weitsicht eine gute Lebensgrundlage geboten wird. «Nur Nistplätze alleine reichen nicht. Es muss auch ein genügendes Nahrungsangebot geben. Das heisst, dass man eben auch einen Lebensraum für Insekten schaffen muss, die von den Vögeln gefressen werden können. Und das gibt es hier in grosser Menge.»

Ornithologe Peter Zeller freut sich über die Hecken, Nist- und Futtermöglichkeiten für die Vögel auf dem Landgut Weitsicht. Alex Spichale

Kollmann freut sich über die Komplimente. «In den vergangenen zehn Jahren haben wir viel gelernt. Wir haben natürlich viele Hecken, Ast- und Steinhaufen. Aber unterdessen wissen wir, dass wir die Hecken beispielsweise nicht einfach stehen lassen dürfen. Viele Vögel brauchen Etagen, also abgestufte Hecken.» Weiter zählt sie auf:

«Wir lassen Brennnesseln stehen, ebenso die alten Hochstämmer, auf denen viele Vogelarten nisten, wo aber auch viele Insekten leben können.»

Erneut zeigt sie auf die Kühe und sagt: «Die Mutterkuhherde gehört zum Programm Labiola, mit dem der Kanton die Biodiversität und die Landschaftsqualität fördert. Durch ihren Kot entstehen Hügelchen mit Grasbüscheln, in denen bodenbrütende Vögel gerne ihre Nester bauen.»

Die ausgebildete Ingenieurin freut sich sehr, dass die Brutvögel auf ihrem Land nun bis Mitte Juni kartiert werden. Die Karte, die Zeller anlegt, gibt er an die Vogelwarte Sempach weiter. Am Ende fliessen seine Zahlen in den Europäischen Brutvogelatlas ein.