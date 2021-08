Bremgarten/Wohlen - Wildwarnanlage könnte nun 2023 kommen

Schutz der Wildtiere Viel weniger tote Tiere: Wildwarnanlage zwischen Wohlen und Bremgarten könnte 2023 kommen Schon vor sieben Jahren hätte im Wald zwischen den beiden Freiämter Metropolen eine Warnanlage gebaut werden sollen, die unnötige Wildtierunfälle vermeiden soll. Nun kann der Kanton das fertige Projekt den beiden Gemeinden vorstellen. Toni Widmer 19.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kommt eine Wildtierwarnanlage 2023 auch zwischen Wohlen und Bremgarten? Toni Widmer

Im Boowald bei Murgenthal haben sich bis 2001 jährlich rund 60 bis 70 Wildtierunfälle ereignet. Nicht immer sind dabei nur Rehe, Füchse oder Dachse zu Schaden gekommen. Immer wieder haben sich auch Personen verletzt. Seit der Kanton in dieser Region zwei Wildwarnanlagen montiert hat, gibt es praktisch keine Unfälle mehr: «Wir verzeichnen dort pro Jahr noch höchstens ein überfahrenes Tier», sagt Reto Fischer, Fachspezialist der Sektion Jagd und Fischerei im Departement Bau, Verkehr und Umwelt.

Auch im Freiamt sind Wildtierunfälle keineswegs selten. Allein 2020 sind in den beiden Bezirken Bremgarten und Muri 171 Rehe überfahren worden. Dazu kamen, wie jedes Jahr, mehrere Dutzend Füchse und Dachse sowie einzelne Wildschweine. Es gibt verschiedene Methoden, mit denen versucht wird, Wildunfälle zu vermeiden.

Die effizienteste wäre, auch entlang der Kantonsstrasse Wildschutzzäune wie an den Autobahnen zu errichten. Das ist jedoch mit einem unverhältnismässigen Aufwand und enormen Kosten verbunden. Alternativen, wie Reflektoren, die das Licht der Fahrzeuge spiegeln, um damit das Wild abzuschrecken, haben ebenso wenig Erfolg gebracht wie Pfeifgeräte.

Warnanlagen sind effizient, aber nicht überall willkommen

Als effiziente und finanzierbare Massnahme haben sich einzig die eingangs erwähnten Wildwarnanlagen erwiesen. Dabei werden Tiere mit einer Risthöhe von etwa 20 Zentimetern – also ab etwa Grösse Feldhase, wie Fischer verdeutlicht – am Waldrand mit Sensoren erfasst. Die auf der Strasse montierten Warnanlagen blinken und signalisieren für kurze Zeit eine reduzierte Höchstgeschwindigkeit.

Bisher sind kantonsweit vier Anlagen in Betrieb: zwei in der Region Murgenthal, eine in Sisseln und eine zwischen Seon und Schafisheim. Weitere sind geplant, wie Reto Fischer sagt:

«Wir möchten sie vor allem in Regionen realisieren, wo die Fallwildzahlen besonders hoch sind.»

Um die Kosten tief zu halten, sollen diese Anlagen jeweils im Zuge von Strassensanierungen erstellt werden.

Auf solchen Tafeln wie hier bei der Wildtierwarnanlage Schafisheim wird den Autofahrern angezeigt, wenn Wildtiere in der Nähe der Fahrbahn sind. Toni Widmer

Genau das hatte man auch im Wald zwischen Bremgarten und Wohlen vor. Schon 2014 war von einer Wildwarnanlage die Rede, die rund eine Million Franken gekostet hätte und zusammen mit dem 2015 eröffneten Radweg erstellt werden sollte. Das Projekt ist jedoch im Planungsstadium stecken geblieben. Opposition gab es – unter anderem – von der örtlichen Jägerschaft und auch von den Waldbesitzern. Streitpunkt waren insbesondere die geplanten Rodungen. Damit eine solche Anlage funktioniert, beziehungsweise die Wildtiere von den Sensoren erfasst werden können, muss der Wald vom Strassenrand aus auf ein paar Metern tief gehalten werden.

Projekt wurde reduziert und ein akzeptabler Kompromiss gefunden

Inzwischen haben die Verantwortlichen einen gangbaren Weg gefunden. Der Freiämter Kreisingenieur Manuel Baldi erklärt:

«Wir haben das Projekt reduziert und zudem in Ammerswil, Rottenschwil und auf der Oberebene in Bremgarten Aufforstungsflächen für die nötigen Rodungen gefunden. Der Realisierung sollte jetzt nichts mehr im Weg stehen.»

Bereits in den nächsten Wochen soll das Projekt den Gemeinden Bremgarten und Wohlen zur Genehmigung eingereicht werden. Liegt diese Zustimmung vor, werden im nächsten Jahr das öffentliche Auflageverfahren, der Landerwerb und die Submission starten. Läuft alles rund, kann 2023 gebaut werden.

Statt, wie ursprünglich geplant, rund zwei Kilometer wird die Warnanlage neu lediglich 1200 Meter abdecken. Auf der übrigen Strecke durch den Bremgarter Wald sollen Wildschutzzäune errichtet werden. Ein exakter Kostenvoranschlag liegt noch nicht vor. Manuel Baldi rechnet jedoch damit, dass sich gegenüber dem ersten Projekt kaum eine Änderung ergeben wird: «Die reduzierte Anlage wird zwar etwas billiger, dafür werden die Wildschutzzäune zusätzliches Geld kosten.»

Trotz der verspäteten Realisierung können Synergien vom Radwegbau genutzt werden: «Wir haben damals bereits vorausschauend die nötigen Leerrohre für die Anlage verlegt», sagt der Kreisingenieur.