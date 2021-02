Schule Start in neues Digitalzeitalter – ab Montag bekommen alle Wohler Fünftklässler eigene Notebooks An der Schule Wohlen läuft zurzeit das Roll-out für das neue IT-Konzept. Rund 500 Notebooks werden für die Lehrpersonen und die Schüler vorbereitet. Ab nächster Woche stehen sie im Einsatz. Marc Ribolla 12.02.2021, 05.00 Uhr

Gemeinderat Paul Huwiler (links) und Markus Fricker (IT Leitung Schule Wohlen) schauen bei der Aufsetzung der Notebooks vorbei. Marc Ribolla

Im unteren Gang des Wohler Bezirksschulhauses Halde stapeln sich Dutzende alte Desktop-PCs. Sie haben ausgedient und werden bald von einer Spezialfirma fachgerecht entsorgt. In den beiden angrenzenden Schulzimmern laufen gleichzeitig die Vorbereitungen für den Start in ein neues IT-Zeitalter an der Schule Wohlen.