In Dietwil entscheiden die Stimmberechtigten am 10. Juni an der Gemeindeversammlung über einen Kredit von 2 Mio. Franken für die Sanierung der Mehrzweckanlage. Die Gemeinde informierte, warum eine zusätzliche zweite Halle oder ein Abriss plus Neubau ungeeignet wäre. Vereine sind nicht zufrieden damit.

Melanie Burgener 22.05.2021, 05.00 Uhr