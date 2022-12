Wie die Bauarbeiter der Kälte trotzen

Schneefall Wie die Drei von der Baustelle der Kälte trotzen: Zum Zmittag gibt es Grillwürste zum Aufwärmen Temperaturen um den Gefrierpunkt und Schneeregen: Keine einfachen Bedingungen für all jene, die draussen arbeiten müssen. Stellvertretend für ihre Arbeitskollegen erzählen der Polier Mario Portmann und die beiden Maurer Paolo Dean und Thomas Berger, wie sie auf der Baustelle in Wohlen der Kälte trotzen. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 16.12.2022, 16.31 Uhr

Arbeiten mit frischem Beton können auch bei Kälte ausgeführt werden. Das Team um Polier Mario Portmann (rechts) machts vor. Nathalie Wolgensinger

Über Nacht ist der heftige Regen in Schnee übergegangen. Weiss verschneite Strassen begrüssen die Freiämterinnen und Freiämter beim Aufstehen am Morgen. Die Autos müssen erst von Schnee und Eis befreit werden, bevor es losgeht ins Büro. Dort wartet ein warmer Arbeitsplatz und eine Kaffeemaschine auf die Arbeitstätigen.

Maurer Thomas Berger liebt die Arbeit an der frischen Luft: Ob Sommer oder Winter, das ist ihm egal. Nathalie Wolgensinger

Nicht so für Polier Mario Portmann und seine Arbeitskollegen Paolo Dean und Thomas Berger. Sie sind bei jedem Wetter draussen am Arbeiten. So auch an diesem Freitag. Die drei arbeiten schon seit einigen Monaten auf der Baustelle bei der Ferrowohlen.

Umgeben von Lagerhäusern, stehen sie auf der verschneiten Baustelle. Mario Portmann erzählt: «Wir bauen ein vierstöckiges Gebäude, in dem Garderoben und Umkleideräume untergebracht werden.» Die Dimensionen des Gebäudes kann man an diesem Tag erst erahnen.

Regen ist schlimmer als Hitze oder Kälte

Die Truppe ist damit beschäftigt, die Bodenplatten zu giessen. Dazu wird der frisch angelieferte Beton in einen Behälter gefüllt, die der Kran dann an die entsprechende Stelle transportiert. Pflatschend ergiesst sich der Beton die Grube. Noch sind die Temperaturen nicht zu tief für diese Arbeiten. Die Isolierplatten aber können aber bei Nässe nicht verlegt werden.

Der Maurer Paolo Dean mag die warmen Sommermonate lieber. Nathalie Wolgensinger

Zu Mario Portmanns Team gehören die beiden Maurer Paolo Dean und Thomas Berger. Beide schätzen an ihrer Arbeit, dass sie an der frischen Luft sind. Berger sagt: «Ich könnte nicht den ganzen Tag im Büro sitzen, das wäre nichts für mich.» Sein 23-jähriger Arbeitskollege Paolo Dean nickt und sagt:

«Die ersten richtig kalten Tage waren für mich als Lehrling ein Schock. Ich war das damals nicht gewohnt.»

Das gehört heute der Vergangenheit an. Er lacht und sagt: «Am liebsten ist mir der Sommer, ich mag die Wärme.» Polier Mario Portmann schüttelt energisch den Kopf: «Wenn es 35 Grad warm ist, dann ist das Arbeiten nicht mehr angenehm.» Wenn es sehr warm sei, dann müsse man die Eisenstangen erst mit Wasser abkühlen, bevor man sie in die Hände nehmen könne, verdeutlicht er die Auswirkungen der Hitze.

In einem sind sich die drei Bauarbeiter einig: Schlimmer als Hitze und Kälte ist der Regen. Portmann erzählt: «Wenn ich morgens aufwache und höre, dass es regnet, dann brauchts einiges an Überwindung, um aufzustehen.»

Eine Bratwurst zum Zmittag in der warmen Baracke

Polier Mario Portmann mag es gar nicht, wenn es regnet und windet. Nathalie Wolgensinger

Die Kleiderwahl fällt den drei Männern hingegen nicht schwer. Die Arbeitskleider erhalten sie von ihrem Arbeitgeber zur Verfügung gestellt. Im Winter trägt Thomas Berger zwei Paar Socken. Er schwört auf diesen Trick. Er sagt: «Es gibt im Winter nichts Schlimmeres als kalte Füsse.» Sein Arbeitskollege Paolo Dean nickt und sagt: «Wenn man erst mal kalte Füsse oder Hände hat, dann friert man bald am ganzen Körper.»

Die Pausen verbringt das Team in der geheizten Baracke. Dort stehen auch Mikrowelle und Wasserkocher. Zu Mittag gibts etwas Warmes. Der 40-jährige Polier Portmann isst über Mittag meist zu Hause bei Frau und Kindern. Dean und Berger bleiben in der Baracke mit ihren Arbeitskollegen. In den letzten eisig kalten Mittagspausen hätten sie sich einen Spass daraus gemacht, Würste auf dem Grill draussen zu bräteln und an der Wärme zu geniessen, erzählen sie lachend.

Der Grill tut seine Dienste auch im kalten Winter. Nathalie Wolgensinger

Wenn die Temperaturen noch weiter sinken und Schnee auf der Baustelle liegt, dann werden die Arbeiten eingestellt. Früher, so erinnert sich Portmann etwas wehmütig, sei das für ihn und seine Arbeitskollegen eine gute Gelegenheit gewesen, um gemeinsam Skifahren zu gehen und so den Schnee von seiner schönen Seite zu geniessen.

