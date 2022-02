Die Freiämter Fasnacht von A-Z

Schmutziger Donnerstag Für alle, die eingerostet sind: Das ist die Freiämter Fasnacht von A bis Z Am Schmutzigen Donnerstag, 24. Februar, geht sie richtig los, die Fasnacht im Freiamt. Die AZ hat ein paar Besonderheiten und Begriffe aus der Region zusammengefasst. Melanie Burgener, Toni Widmer und Eddy Schambron 23.02.2022, 16.25 Uhr

Damit man sie in der Dunkelheit auch wirklich sieht, sind die Gestalten am Häggliger Nachtumzug jeweils bunt leuchtend verkleidet. Andy Mueller (15.2.2020) Der Fasnachtsumzug Wohlen zieht immer unzählige Besucherinnen und Besucher an. So wie hier bei seiner Durchführung 2020. Heuer wurde er erneut um ein Jahr verschoben. Verena Schmidtke (22.2.2020) Lange mussten die Guggenmusiken der Region warten, bis sie wieder auftreten können. Verena Schmidtke (22.2.2020) Der beliebte Schüürball findet nach der offiziellen Fasnachtswoche am Samstag, 5. März, in Unterlunkhofen statt. Dominic Kobelt (9.3.2019) An Fasnachtsumzügen nehmen meist ganze Familien in originellen Kostümen teil. So wie hier 2020 in Widen. Melanie Burgener (7.3.2020) Drei Jahre sind vergangen, seit die Guggenmusik Sumpfer Stilzli im Kelleramt ihren letzten Schüürball durchführen konnten. Dominic Kobelt (9.3.2019)

Aschränzete Der ehemalige Auftakt der Fasnacht in Dottikon von der Guggenmusik Hübelschränzer gibt es nicht mehr. Dafür sind weitere Anlässe wie jener zum Jubiläum im November geplant.

AFS Die Anonymen Fasnächtler Sarmenstorf sind normalerweise am Fasnachtsmontag mit ihren Schnitzelbänken in den Dorfbeizen unterwegs. Heuer singen sie diese nicht selbst vor, sondern hängen täglich einen Vers bei der Bäckerei Ruckli am Lindenplatz und den beiden Restaurants Kreuz und Post auf.

Der Fasnachtsumzug in Dottikon 2019 zog viele Besucherinnen und Besucher an. Der nächste findet 2023 statt. AZ-Archiv

Beizenfasnacht gibt es fast überall. In den Fasnachts-Stadtteilen von Muri (Adelburg, Neuenburg und Wien) ist sie besonders ausgeprägt. Ebenso in Villmergen, wo wie in Muri Schnitzelbänke und Sketches präsentiert werden.

Burgerversammlung Jede der drei Murianer Fasnachtsgesellschaften führt eine solche durch, um die Aktivitäten der Fasnacht zu besprechen.

Chesslete In einigen Freiämter Dörfern beginnt die Fasnacht am Schmutzigen Donnerstag mit viel Lärm. Manche nennen das Chesslete, andere Morgenstreich, in Villmergen ist es das Güüge (siehe unter G).

Chappe-Obig An der Vorfasnacht der vergangenen Jahre in Muri war das Tragen einer Mütze Pflicht.

In diesem Jahr dürfen die Guggen wieder Musik machen. AZ-Archiv

Dorfplatzfasnacht Diese ist vor allem in den Gemeinden Niederwil und Villmergen ausgeprägt. In Villmergen werden am heutigen Schmudo Nussgipfel verteilt, und am Fasnachtssonntag (27. Februar) findet ein Guggenspektakel statt. In Niederwil wird jeweils am Schmutzigen Donnerstag abends ein kunterbuntes Fasnachtsprogramm mit vielen Attraktionen präsentiert. In diesem Jahr gibt es eine Dorfplatz-Fasnacht «mini».

Ehrenamt In einigen Gemeinden wird jedes Jahr der höchste Fasnächtler gekürt: in Wohlen ist das der Ehrenkammerer, in Niederwil der Ehrenschränzer, in Sarmenstorf und Hägglingen der Zunftmeister.

Fasnachtsgesellschaften gibt es im Freiamt wie Sand am Meer. Sie sind nicht überall gleich organisiert. Teils sind es althergebrachte Zünfte, teils aber auch nur kleine Cliquen aus den Quartieren. Viele sind als Vereine organisiert und das ganze Jahr über aktiv, andere nur an der Fasnacht.

Fenster Weil in den vergangenen beiden Jahren im Freiamt kaum Fasnacht stattfinden konnte, sind einige Gemeinden auf Fasnachtsfenster umgestiegen. Sie haben die Bevölkerung dazu aufgerufen, ihre Häuser bunt zu dekorieren, damit die fünfte Jahreszeit trotzdem stimmungsvoll wird. Viele haben sich das zu Herzen genommen und, wie zum Beispiel in Villmergen, ganze Gärten fasnächtlich geschmückt.

Güüggen Mit ausgekochten Kuhhörnern werden die Villmerger am Schmutzigen Donnerstag um vier Uhr morgens geweckt. Der Brauch dient der Vertreibung der Wintergeister. Am Brauch teilnehmen dürfen jeweils nur die exakt 50-jährigen Frauen und Männer, die in Villmergen wohnen oder dort aufgewachsen sind.

Greenhorn Die neuen Mitglieder der Joner Gugge Näbelgeischter müssen sich erst eine Weile beweisen. In dieser Zeit tragen sie ein Greenhorn am Hals.

G-Regeln Einzelne Fasnachtsanlässe in der Region wurden bereits mit Zertifikatspflicht, also 2G oder 2G+, durchgeführt. Die Kontrolle am Eingang dürfte für alle kommenden Feiern nun etwas einfacher sein. Statt geimpft oder genesen zählen in diesem Jahr endlich wieder die schönen Gs. Heuer wird an der Fasnacht endlich wieder gelacht, genossen, gefeiert.

Heego! Naro! Wyss ond rot – Pio Nur für Kinder, die diesen Vers durch Bremgarten rufen, gibt es normalerweise an der Usrüerete, die von der Spitelturmclique organisiert wird, Schoggi und Orangen. In diesem Jahr wird dieser Anlass nicht stattfinden – die Kinder müssen sich ein weiteres Jahr gedulden.

Das Highlight der Bremgarter Fasnacht für alle Kinder. An der Usrüerete gibt es Schokolade und Orangen. In diesem Jahr findet sie leider nicht statt. AZ-Archiv

Heumüeterli wurden einst die Fasnachtsnarren genannt. In Wohlen wurde lange Zeit im ehemaligen Restaurant Schützenhof mit dem Heumüeterli-Ball an diese Tradition erinnert.

Holdrio Das Heissgetränk aus Hagebuttentee und Zwetschgenschnaps ist zwar nur halb so gut wie sein Name. Trotzdem gehört es auf jede fasnächtliche Getränkekarte.

Inthronisation heissen die Anlässe, an denen die Fasnachtsoberhäupter (siehe E wie Ehre) gekürt werden und vorübergehend die Regierung übernehmen.

«Juhui, gäll, Du könnsch mi ned», haben die Masken früher in den Ballsälen gerufen. Heute werden sie von den Stimmungsbands und Guggenmusiken meist übertönt. Nicht zuletzt auch deshalb gibt es an den Bällen heute auch im Freiamt immer weniger Masken.

Kreiselschmuck Die Stiefeliryter sind für ihren kreativen Kreiselschmuck in Muri bekannt. Aber auch die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler in Jonen, Dottikon und Hägglingen lassen sich bei ihren Dekorationen meist nicht lumpen.

Kinderumzug Kinderumzüge gibt es in diversen Freiämter Gemeinden wie Wohlen und Villmergen jedes Jahr. Diesmal jedoch nicht. Dafür findet beispielsweise einer am Sonntag in Aristau statt.

Die schönsten Bilder vom Fasnachtsumzug Wohlen 2020:

Buntes Treiben und originelle Wagen am Wohler Fasnachtsumzug. Verena Schmidtke (22.2.2020)

Kostümverleih Fasnachtsbegeisterte Freiämterinnen und Freiämter haben meist eine Kiste mit Fasnachtsutensilien im Keller oder Estrich. Alternativ gibt es Kostümverleihe in der Region oder die Drogerie Stutz in Sarmenstorf mit dem wohl grössten Angebot an Fasnachtsutensilien im Freiamt.

Die schönsten Bilder vom Sarmenstorfer Fasnachtsumzug 2019:

Impressionen vom Jubiläumsumzug in Sarmenstorf im Jahr 2019. Eddy Schambron (17.2.2019)

Lachen, fröhlich sein und allerlei Schabernack treiben – das ist der Sinn der Fasnacht. Er ist allerdings auch im Freiamt da und dort in den Hintergrund gerückt und inzwischen vom reinen Partymachen abgelöst worden.

Maskenreunion Das gibt es nur in Muri. An diesem Anlass ziehen die Schnitzelbänkler durch die Beizen. Jede der drei Fasnachtsgesellschaften hat dabei ihre eigene Route.

Mehlsuppe Die gibt es immer am Fasnachtsdienstag in Sarmenstorf. Gekocht und im ganzen Dorf verteilt von der Fasnachtsgesellschaft Variété, soll sie die Närrinnen und Narren für die letzte lange Nacht stärken. In Hägglingen wird bereits am Morgen des Schmutzigen Donnerstags Mehlsuppe verteilt.

Narrenmarsch In Buttwil gibt es bereits zum zweiten Mal in Folge einen Narrenmarsch. Freiämterinnen und Freiämter können selbstständig die vorgegebene Route ablaufen und unterwegs an einzelnen Posten Rätsel lösen – natürlich verkleidet. Wer beim Ziel sein originelles Kostüm mit einem Foto festhält, kann sogar etwas gewinnen.

Nachtumzug Eine Erfindung der Häggliger Hächlezunft. Er findet alle 24 Monate statt. Weil die Idee so toll ist, haben sie andere Freiämter Fasnächtler auch schon kopiert. Die Fasnachtsgesellschaft Variété aus Sarmenstorf plante einen Nachtumzug anlässlich ihres diesjährigen 65. Geburtstages, musste ihn aber auf das kommende Jahr verschieben. Dunkel wird es auch beim «Pyjama-Nachthömmli-Umzug» von Muri-Neuenburg sein, der am Samstagabend stattfindet.

Bilder vom Häggliger Nachtumzug 2020:

Die schönsten Kostüme und Umzugswagen vom 12. Häggliger Nachtumzug im Jahr 2020. Andy Mueller (15.2.2020)

Narrenblätz Bei dieser speziellen Fasnachtsverpflegung handelt es sich um ein Sandwich mit einem warmen Schnitzel zwischen zwei Scheiben Brot.

Oldie-Team Das Oldie-Team aus Boswil betreibt normalerweise ihre spezielle Fasnachtsbar, die jeweils nur über die Fasnachtszeit geöffnet hat. Heuer bleiben ihre Türen verschlossen, sie rufen stattdessen die Bevölkerung dazu auf, ihre Fenster fasnächtlich zu dekorieren.

Organisatoren Fasnacht ist mit viel Arbeit verbunden. Viele Organisatoren opfern dafür einen Teil ihrer Ferien.

Outdoor-Bälle und Guggenmusik unter freiem Himmel gehören in diesem Jahr in einigen Dörfern zu coronakonformen Alternativen. So wurde bereits an der Näbelgeischternacht in Jonen oder am Monsterkonzert der Stiefeliryter in Muri draussen gefeiert.

Polizei Sie sorgt auch an der Fasnacht für Ordnung. Allerdings zeigt sie sich gegenüber Organisierenden meist grosszügig und hilft unter anderem bei der Verkehrsregelung an Veranstaltungen. Kein Pardon kennt sie bei jenen, die sich nach einer solchen mit zu viel Blut im Alkohol ans Steuer setzen.

Quer in der Landschaft stehen – das ist an der Fasnacht erwünscht. Normalos jedenfalls erhalten an einer Maskenprämierung kaum einen Preis.

Ratteschwänz So heisst die 1983 gegründete Guggenmusik in Oberrüti. Den Namen hat sie von ihrer Vorgängerin übernommen. Aus einem plausiblen Grund: Die Pauke war schon so beschriftet, und bei der Neugründung fehlte das Geld für andere Buchstaben.

Strauschnitt Einer der jüngsten Fasnachtsbräuche im Freiamt. Damit wird, wenn nicht gerade eine Pandemie herrscht, traditionell die Wohler Fasnacht eröffnet – aber erst seit rund 20 Jahren. Vorher gab es in Wohlen zwar schon das Strohmuseum, aber nicht den Strauschnitt.

Impressionen vom Strauschnitt 2020 im Wohler Casino:

Impressionen vom Strauschnitt im Wohler Casino 2020. Melanie Burgener (14.2.2020)

Scheesewaage-Rönne Eine Sarmenstorfer Tradition am Fasnachtssonntag. Väter mit ihren Kindern, oft auch ganze Familien, bestreiten auf der Marktstrasse auf allerlei Fasnachtsgefährten mit und ohne Motorisierung ein spektakuläres Rennen. In diesem Jahr findet es an der Schilligasse statt.

Schlüsselübergabe In einigen Gemeinden ist es Tradition, dass die Gemeinderäte über die Fasnachtszeit den Schlüssel des Dorfes abgeben. Das ist meist mit Aufgaben für jene Cliquen und Zünfte verbunden, die vom Schmudo bis Aschermittwoch ad interim «regieren» dürfen. So beispielsweise in Muri und Hägglingen.

Schabernack und lustige Kostüme gehören zur Fasnacht dazu. zvg

Tagwach oder Urknall heisst der Fasnachtsauftakt am Schmudo in Luzern. Dieses Spektakel zieht jedes Jahr auch viele Freiämter Närrinnen und Narren an.

Tambouren Die gibt es in jeder Guggenmusik. In Muri gibt es spezielle Tambourengruppen, die in den drei Fasnachts-Städtchen traditionell ohne Bläser unterwegs sind und oft auch unter dem Jahr an verschiedenen Anlässen auftreten.

Uslumpete Der letzte Abend der Fasnacht am Dienstag. Vielerorts finden noch einmal Bälle statt und auch in den Freiämter Beizen läuft es vielfach das letzte Mal so richtig rund.

Vollmaske Eine Vollmaske zu tragen, also sich von Kopf bis Fuss zu verkleiden, bringt den Vorteil mit sich, dass man an vielen Veranstaltungen einen vergünstigten Eintritt geniesst oder sogar überhaupt nichts bezahlen muss. Vollmasken an Bällen gibt es allerdings immer weniger. Mehrere Veranstalter haben in den letzten Jahren deshalb auch auf die früher üblichen Prämierungen für die schönsten Masken verzichtet.

Wienerli Sie gehören zur Fasnacht wie die Fasnachtschüechli und Schenkeli. Es gibt sie vor allem auch als Kinderbescherung, wie etwa vor der Pandemie am Schmudo von der Kammergesellschaft in Wohlen oder am Fasnachtssamstag von der Heuröpfelzunft in Sarmenstorf.

Wiener-Ball Einst eine Tradition an der Murianer Fasnacht, organisiert von der Fasnachtsgesellschaft Muri-Wien im Adlersaal. In den vergangenen Jahren hiess der Anlass Wiener-Party.

X-beliebig Den Motto- und Kostümideen sind an der Fasnacht keine Grenzen gesetzt. Ob herzige Feen, bunte Tiere oder grimmige US-Präsidenten – an der Freiämter Fasnacht wird man in diesem Jahr endlich wieder alle(s) treffen.

Yoga Der Kater der Fasnacht macht sich bemerkbar? Yoga kann helfen, ihn loszuwerden. Im Internet finden sich unzählige Übungen dazu.

Zu guter Letzt wünscht die Freiämter Redaktion der Aargauer Zeitung allen Freiämterinnen und Freiämtern eine zünftige und lustige Fasnacht 2022.