Geglückte Premiere des Freilichttheaters Grabenstorf

Sarmenstorf Wühlen macht glücklich – die Premiere des Freilichttheaters Grabenstorf war ein voller Erfolg Mitten in Sarmenstorf, direkt neben der Mehrzweckhalle, steht seit einigen Wochen eine tiefe Grube. Nein, hier wird kein Haus gebaut. Das Theater ad hoc hat aus der Schnapsidee, ihr Theater zum Thema Graben in einer Grube zu spielen, Ernst gemacht. Und das mit grossem Erfolg, wie die Premiere am Freitagabend zeigte. Andrea Weibel Jetzt kommentieren 20.08.2022, 10.55 Uhr

Selbst der italienische Investor ist begeistert von der «Terra Mistica», der Grabenstorfer Wundererde. Henry Schulz

In Sarmenstorf gehört es scheinbar zur Tradition, wertlose Materialien so gut zu verkaufen, dass sie richtig viel Geld abwerfen. Zumindest begründete der so genannte Waldbruder Jakob Heigele 1737 diese Tradition. Er kaufte in Rom irgendwelche Knochen, erfand dazu einen Heiligen und machte damit die Geldbeutel der Pilger locker. So viel zur wahren Geschichte.

Seit Freitag zieht sich dieser Faden nun bis in die heutige Zeit hinein weiter. Die Besuchenden können es direkt vor Ort miterleben: In einer grossen Grube mitten im Dorf, die nicht nur für eine Zuschauertribüne Platz bietet, sondern auch für ein Ensemble aus 18 Schauspielenden plus Orchester.

Wieso es hier überhaupt eine Grube gibt? Na, ganz einfach, weil die Grabenstorfer eben Heigeles Beispiel gefolgt sind. Sie verkaufen ihre «Terra Mistica», also ganz normale Erde. Und je höher sie den Preis ansetzen – aktuell liegt er bei 27.50 Franken pro 100 Gramm – desto mehr Leute wollen sich ein Stückchen der Wundererde sichern. Heigele wäre stolz gewesen.

Impressionen der Premiere des Freilichttheaters Grabenstorf. Bilder: Henry Schulz/Pascal Meier

Alle versuchen, an den begehrten Dreck heranzukommen

Alle Probleme im Dorf scheinen auf einen Streich gelöst zu sein: Der Steuerfuss wird zum niedrigsten im Kanton – «sogar noch tiefer als in Oberwil-Lieli!» –, die Gemeinde bleibt eigenständig, die Turner bekommen einen neuen Hallenboden und die Musikgesellschaft neue Instrumente. Am Ende will sogar ein italienischer Investor die internationalen Grabungsrechte an der «Terra Mistica», der Grabenstorfer Wundererde, kaufen. Das kleine Dorf wäre weit in die Zukunft hinein finanziell abgesichert.

Pascal Meier ist der Running Gag und eines der Highlights. Henry Schulz

Aber natürlich, wann immer es um Geld geht, kriecht der Neid in die Seelen der Menschen. Manche wollen Geld, andere einfach nur eine Handvoll «Terra Mistica». Running Gag Pascal Meier versucht auf ausgeklügelte Weise immer wieder, an den begehrten Dreck heranzukommen. Das einzige, was er sich damit aber sichert, ist das Lachen des Publikums.

Fulminanter Auftritt von Hans Melliger als Grabowski

Wo soll das alles noch hinführen? Als am Ende auch noch Bagger-Barbara (Petra Stutz) in der Grube verunfallt, beginnt sich sogar die Kriminalpolizei mit Kommissarin Vicky Leandros (Tabea Zeller-Mauch) und ihrem Assistenten Theo (Alex Keck) dafür zu interessieren. So langsam bröckelt die Fassade des grossen Firmensanierers Grabowski (Hans Melliger), der zu Beginn fulminant die Szene betritt, gegen Ende des Stücks aber immer kleinlauter und ja, auch menschlicher wird.

Hans Melliger als Grabowsky. Henry Schulz

Unbedingt erwähnt werden muss auch Federica Keller, die nicht nur als Grabologische Animateurin Chiara Scava auf der Bühne beziehungsweise in der Grube zu sehen ist, sondern dazwischen sofort wieder auf die Empore rennt, um die Band am Altsaxofon zu unterstützen.

Lachen und Staunen sind vorprogrammiert

Das Ensemble, das ausschliesslich aus Laienschauspielenden besteht, zeigt einmal mehr, wie viel Kultur das kleine Dörfchen Sarmenstorf zu bieten hat. Dabei ist «Grabenstorf» bereits das dritte Stück des dorfeigenen Theatervereins ad hoc. Alle drei Stücke wurden eigens für Sarmenstorf geschrieben, und alle drei tragen ein Stück wahre Geschichte in sich. 2006 war es der berühmte Bildungspolitiker Augustin Keller, 2010 widmeten sie sich der Legende der Angelsachsen und diesmal eben Jakob Heigele.

Dabei hat der als AZ-Kolumnist bekannte Autor Jörg Meier seiner Fantasie wieder freien Lauf gelassen. Zusammen mit den Produktionsleitern Stefan Hegi und Hans Melliger ist er ein Garant für spannende, lustige, unvergessliche Theatererlebnisse. Und wenn dann auch noch Eva Mann die Regie übernimmt und Jonas Arnet die Musik dazu liefert, sind Lachen und Staunen vorprogrammiert.

Übrigens: Wer sich ebenfalls mit der glücklichmachenden «Terra Miscita» für daheim ausstatten möchte, kann diese beim Automaten am Grabologischen Labor neben dem Theaterplatz momentan für unglaubliche 2 Franken pro Dose erwerben.

