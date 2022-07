Das Oldtimer Treffen in Sarmenstorf zog viele Besuchende an

Sarmenstorf Vom Panzer bis zur Ape – ein vielseitiges Oldtimer-Treffen zog Besuchende an Flexible Fahrzeuge, spannende Technologie und Reenactment: In Sarmenstorf kamen Freunde und Freundinnen alter Fahrzeuge und Handwerksmaschinen zum dritten Mal seit 2016 ganz auf ihre Kosten. Verena Schmidtke Jetzt kommentieren 23.07.2022, 17.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Panzer 61 zog viele Interessierte an. Verena Schmidtke

Wie gebannt schauten die Besuchenden zu, wie der Brückenpanzer vor ihnen seine Brücke in Position brachte. Der Regen machte kein bisschen Eindruck, der Vorgang war zu spannend. Etwas entfernt stand schon der Panzer 61 bereit, eingewiesen von Organisator Alex Hagenbuch, die Brücke hinaufzurollen.

Fachkundig erläuterte Militärfahrzeugexperte Max Martin derweil am Mikrofon die technischen Daten zu den militärischen Fahrzeugen: «Die Tragekraft der Aluminiumbrücke beträgt 60 Tonnen und ist 19,6 Meter lang.» Anerkennend wurde zur gelungenen Aktion auf der Brücke von den Zuschauenden applaudiert.

Der Brückenpanzer verlegt seine Brücke und überquert sie sodann – gefolgt vom Panzer 61 und dem Meili-Flex-Trac Verena Schmidtke

Nachdem der Panzer zurück an seinen ursprünglichen Platz gerollt war, machte sich schon das nächste Fahrzeug bereit – ein Meili-Flex-Trac. Dieser sei ein Prototyp und ansonsten im Meili Museum in Hüttwilen zu bewundern, so Martin.

Der Meili-Flex-Trac. Verena Schmidtke

Wie es der Name schon sagt, ist das Fahrzeug flexibel, und zwar so, dass es Hindernisse wie Mauern überwinden kann. Daniel Hagen, der Besitzer des spannenden Privatmuseums erzählte später: «Den Flex-Trac haben wir gut 15 Jahre gesucht und – als wir ihn dann hatten – zwei Jahre restauriert.» Sein Vater habe für Meili Traktoren gearbeitet und nach seiner Pension begonnen, die Fahrzeuge zu sammeln. «Nach dem Tod meines Vaters habe ich das Museum übernommen, mein Spezialgebiet sind allerdings Holzvergaser», führte Hagen aus.

Daniel Hagen vor seinem Ford Model A aus dem Jahr 1928, das Automobil ist ein Holzvergaser. Verena Schmidtke

Dafür hatte er das passende Automobil ebenfalls mit zur Ausstellung gebracht, einen Ford Model A aus dem Jahr 1929. Statt Benzin laufe der Motor des Fords mit Holzgas, so der Museumsbesitzer: «Der Aufbau ist originalgetreu rekonstruiert und auch zertifiziert.» Auf 100 Kilometer benötige das Automobil etwa 35 Kilogramm Laubholz.

«Man hat in den 1920er und 30er Jahren diese Motoren entwickelt», informiert Hagen, «damals zwischen den Weltkriegen war Benzin knapp, Holz war eine Alternative. Es ist eine sehr spannende Technologie.» Mehr zum Museum gibt es auf der Webseite www.meilimuseum.ch zu entdecken.

Vor der Verschrottung gerettet und restauriert

Ebenfalls in der Kriegszeit, als Mangel an Ersatzteilen herrschte, sei der Autotraktor entstanden, weiss Alex Hagenbuch. Am Oldtimer Treffen gab es dazu ein Modell zu bewundern, das aus einem Cadillac sowie einer von Meili patentierten Hinterachse 1939 zu einem robusten Traktor umgebaut wurde.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Besitzer Peter Bachmann aus Kirchleerau rettete das Fahrzeug vor der Verschrottung und restaurierte dieses Kleinod - es war definitiv ein Hingucker bei der Oldtimer Ausstellung. «So eine Ausstellung ist wie ein lebendiges Museum», stellte Hagenbuch lächelnd fest.

Zu Hinschauen luden auch Petra Zurfluh, Adi Bieler, Miri Müller und Benny Unternährer ein – sie gehören Reenactment-Gruppe HQ-Command. Passend zu ihren US-Army Fahrzeugen erschienen sie in Uniformen und Kleidern aus den 1940er Jahren.

In stilgerechter Kleidung: Adi Bieler, Petra Zurfluh, Miri Müller und Benny Unternährer vor ihren Militärfahrzeugen der US Army. Verena Schmidtke

Zu seinem Dodge WC 58 CC Radio aus dem Jahr 1942 teilte Adi Bieler anschaulich mit: «Der Wagen war ein Funkfahrzeug und kam 1944 in der Normandie zum Einsatz. Nach dem Krieg stand er in Stuttgart und kam so in Besitz der französischen Armee. Die verkaufte ihn weiter.» Nun befindet sich der Dodge in seinem Besitz.

Die Gruppe zeige, wie es in einem US Army Airforce Camp gewesen sei. «Uns ist es wichtig, dass wir dabei keine Kampfhandlungen darstellen», betonte Bieler, «das Camp ist vielmehr ein lebendiges Museum».

Die Bilder vom Oldtimertreffen Sarmenstorf:

Ankunft beim Oldtimertreffen. Verena Schmidtke Der Meili-Flex-Trac. Verena Schmidtke Daniel Hagen präsentiert den Meili-Flex-Trac. Verena Schmidtke Daniel Hagen vor seinem Ford Model A aus dem Jahr 1928, das Automobil ist ein Holzvergaser. Verena Schmidtke Der Ford Model A mit seinem Holzvergaser. Verena Schmidtke Der Regen machte zwischendurch einen Schirm erforderlich, Daniel Hagen auf einem Meili Traktor aus dem Jahr 1945. Verena Schmidtke Ein Brückenpanzer aus dem Jahr 1974 in Aktion - davor der Rundfahrtraktor. Verena Schmidtke Der Panzer 61 zog viele Interessierte an. Verena Schmidtke Auch die Bürstenmanufaktur zog viele Zuschauende an. Verena Schmidtke Ein Meili Autotraktor ist parat für die Ausstellung. Verena Schmidtke Der Meili Autotraktor, er wurde 1939 aus einem Cadillac und einer Meili Hinterachse umgebaut. Verena Schmidtke Viel zu tun beim Kieswerk. Verena Schmidtke Zuschauende beim Kieswerk. Verena Schmidtke Es gab viel zu entdecken am Oldtimertreffen. Verena Schmidtke Hannes Tanner neben seinem Willys Overland, Baujahr 1961. Verena Schmidtke Interessiert schauten sich die vielen Besuchenden die Fahrzeuge an. Verena Schmidtke Italienisches Flair trotz Regen. Verena Schmidtke In stilgerechter Kleidung Adi Bieler, Petra Zurfluh, Miri Müller und Benny Unternährer vor ihren Militärfahrzeugen der US Army. Verena Schmidtke

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen