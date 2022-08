Sarmenstorf: Aus dem Leben von Waldbruder Jakob Heigele

Im 18. Jahrhundert wohnte Waldbruder Jakob Heigele in der Wendelinskapelle in Sarmenstorf. Er schien mit einer erfundenen Heiligengeschichte viel Geld gemacht zu haben, war gotteslästerlich und hatte auch noch Streit mit dem Dorfpfarrer. Am 4. September erzählt Schriftsteller Primin Meier am Tatort aus dem Leben des umstrittenen Waldbruders.

30.08.2022, 05.00 Uhr