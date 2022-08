Theaterprobe vor einmaliger "Grabenstorf"-Kulisse in Sarmenstorf

Sarmenstorf Theaterprobe vor beeindruckend einmaliger Kulisse: In «Grabenstorf» geht es geschäftstüchtig zu In der kommenden Woche feiert das Freilicht-Theaterstück «Grabenstorf» Premiere, aktuell laufen die Proben auf der Sarmenstorfer Festspielwiese hinter der Mehrzweckhalle auf Hochtouren – allein der Spielort ist sehenswert. Verena Schmidtke Jetzt kommentieren 12.08.2022, 05.01 Uhr

Die Theaterproben zu «Grabenstorf» laufen – in einer extra ausgehobenen Grube im Dorf. Verena Schmidtke

Auf einer Treppe, die hinab zur Bühne oder auch in die erdige Grube führt, stehen aufgereiht die Darstellenden des Stücks «Grabenstorf». Alle in ihren Kostümen, zusammen mit der Band wird die erste Szene geprobt – mit Gesang. Regisseurin Eva Mann gibt Tipps für den zweiten Durchlauf und sagt: «Die Grabologen setzen ihre Mützen auf.» Schon nesteln die Angesprochenen an den Kapuzen der blauen Schutzanzüge, voilà alles perfekt. Weiter geht die Probe.

Es ist beeindruckend, welche Kulisse das Team für das Theaterstück geschaffen hat. Was am 2. Juli mit dem Baggerstich begann, präsentiert sich an den Proben als mehrere Meter tiefe Grube, die als Bühne dient. Dazu gibt es eine Tribüne für die Zuschauenden. Deren Konstruktion sei eigens von einem Schreiner angefertigt worden, teilen die Produktionsleiter Hans Melliger und Stefan Hegi mit.

Ein Dach schützt Bühne und Zuschauerraum. Hegi versichert lachend: «Das wird später alles wieder zurückgebaut.» Der Aushub liegt übrigens nicht weit entfernt und kann von der Tribüne aus bewundert werden.

Gute Geschäfte mit der «Terra mistica»

Derweil sind die Schauspielerinnen und Schauspieler auf der Bühne bereits mitten im Geschehen. Balz Schaufelbühl (Thomas Marbach) und seine Assistentin Zach Bickel (Regula Hurter) testen den Heigele-Meter. Damit nimmt das Stück Bezug auf Jakob Heigele. Hans Melliger dazu:

«Der Schwabe lebte ab 1737 als Eremit in der Wendelinskapelle in Sarmenstorf. Geschäftstüchtig versuchte er an Geld für eine neue Kapelle zu gelangen.»

Heigele und das geschichtsträchtige Sarmenstorf mit den vielen archäologischen Funden hätten den Verein Theater ad hoc Sarmenstorf zu dem Stück inspiriert. Zu dem Eremiten lässt sich noch anmerken: Da er mit recht seltsamen Methoden um Geld für die Kapelle bettelte, wurde er schliesslich als Scharlatan verjagt.

Der Heigele-Meter zeigt nun angeblich die Qualität der «Terra mistica», die in Grabenstorf entdeckt wurde. Mit deren Hilfe soll es eine Chance auf ein schöneres, besseres Leben geben – ein Verkaufsschlager. Sogenannte Grabologen dürfen in absteckten Bereich die «Terra mistica» ausbuddeln und in Tüten mit nach Hause nehmen, natürlich nicht gratis. Nur so viel, ein Schnäppchen ist die «Wundererde» wahrlich nicht.

Hinter allem steht der Frühpensionär Manfred Graber, besser bekannt als Grabowski. Er lenkt geschäftstüchtig den Hype um Grabenstorf. Doch eine Heigele-Forscherin (Christina Stettler) und Barbara Gruber (Petra Stutz), die Inhaberin der Baggerei Gruber, bereiten Grabowski bald Kopfzerbrechen. Weitere spannende Irrungen und Konflikte um die «Terra mistica» brechen auf, sogar die Kantonspolizei muss ermitteln.

Premiere wäre ohne Pandemie schon 2020 gewesen

«Die Proben sind intensiv und streng», berichtet Hans Melliger, verschmitzt lächelnd fügt er hinzu: «Immerhin muss unsere Regisseurin 25 Leute, die manchmal wie galoppierende Rössli sind, im Zaum halten.» Eva Mann, die Regisseurin steht neben ihm und lacht. Zustimmend nickt sie und sagt: «Die Organisation ist wichtig.»

Wenn alles nach Plan gelaufen wäre, wäre «Grabenstorf» bereits 2020 aufgeführt worden. Die Vorbereitungen liefen schon, dann kam die Coronapandemie. «Ab März 2020 legten wir alles aufs Eis», erläutert die Regisseurin. Weitere Planungen seien schwierig gewesen, jetzt seien alle froh, dass das Stück ohne Einschränkungen gezeigt werden könne.

Sie ist erfreut über das Engagement der Theatergruppe: «Als wir in diesem März neu mit den Proben anfingen, waren alle motiviert und frisch dabei, das war toll.» Sehr beeindruckend sei zudem das Theater. «So einen Spielort gab es noch nie», stellt Eva Mann anerkennend fest.

Aufführungen von «Grabenstorf» Freitag, 19. August, um 20.15 Uhr (Premiere)

Samstag, 20. August, um 20.15 Uhr

Freitag, 26. August, um 20.15 Uhr

Samstag, 27. August, um 20.15 Uhr

Mittwoch, 31. August, um 20.15 Uhr

Freitag, 2. September, um 20.15 Uhr

Samstag, 3. September, um 20.15 Uhr

Freitag, 9. September, um 20.15 Uhr

Samstag, 10. September, um 20.15 Uhr

Mittwoch, 14. September, um 20.15 Uhr

Freitag, 16. September, um 20.15 Uhr

Samstag, 17. September, um 20.15 Uhr

Mittwoch, 21. September, um 20.15 Uhr

Freitag, 23. September, um 20.15 Uhr (Derniere) Vorverkauf: Volg Sarmenstorf oder www.grabenstorf.ch/

Abendkasse: Es wird immer ein Vorrat an Tickets an der Abendkasse bereitgehalten

